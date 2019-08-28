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 Общество
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 Продолжается разбор фортификационных сооружений в Станице Луганской, - Луганская ОВГА. ФОТОрепортаж

Пиротехники обследуют территорию, работники лесхоза пилят деревья, спасатели разбирают фортификационное сооружение в Станице Луганской.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской областной военно-гражданской администрации, к месту разбора фортификационного сооружения в сопровождении представителя СЦКК доставлен кран, один грузовик, 11 человек инженерной группы ГСЧС, четыре пиротехнических подразделения ГСЧС. "Также прибыли четыре работника лесхоза, семь человек от автодорожной службы и доставлен один автопогрузчик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в присутствии СЦКК и СММ ОБСЕ личным составом с помощью имеющейся техники был продолжен разбор конструкций фортификационного сооружения. Работники лесхоза срезают деревья в определенном месте у дороги, на том участке, который был обследован пиротехниками. Также частично срезаны поваленные деревья для вывоза в безопасное место.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские наемники имитируют работу по демонтажу фортификационных сооружений в Станице Луганской, - СЦКК

Для вывоза деревьев пиротехническое подразделение ГСЧС продолжило работы по разминированию участка, определенного под будущую дорогу. Сейчас обследована дорога на площади 0,35 га, обнаружены две единицы взрывоопасных предметов. А с начала работ обследовано 0,9 га дороги, выявлена 61 единица взрывоопасных предметов.

Также обследован лес на площади 0,033 га, выявлены 113 единиц взрывоопасных предметов. С начала работ обследовано 0,926 га леса, выявлено 200 единиц взрывоопасных предметов.

После обследования саперами, под координацией офицера СЦКК, инженерная группа ГСЧС продолжила разбор фортификационного сооружения. Здесь работали сотрудники автодорожной службы. Был убран песок и выполнены другие вспомогательные работы на дороге.

Продолжается разбор фортификационных сооружений в Станице Луганской, - Луганская ОВГА 01
Продолжается разбор фортификационных сооружений в Станице Луганской, - Луганская ОВГА 02
Продолжается разбор фортификационных сооружений в Станице Луганской, - Луганская ОВГА 03
Фото: loga.gov.ua

Напомним, президент Владимир Зеленский 7 июля посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения.

1 августа саперы ГСЧС начали разминирование территории вблизи разрушенного моста возле КПВВ "Станица Луганская".

21 августа по итогам заседания ТКГ украинская сторона заявила о готовности начать ремонт моста в Станице Луганской с 22 августа, однако еще должен быть демонтирован блокпост НВФ.

Смотрите: Зарубежная делегация по гуманитарным вопросам ознакомилась с работой КПВВ "Станица Луганская", - штаб. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3145170
 
 
 Топ комментарии
 
Зе зливаэ крайину... Треба воювати до останього!
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Продолжается сдача Украины.
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Зе зливаэ крайину... Треба воювати до останього!
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Путин подписывает международный документ:
Продолжается разбор фортификационных сооружений в Станице Луганской, - Луганская ОВГА - Цензор.НЕТ 2555
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А орки ничего не разбирают....и кто зебобика может умным назвать？
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Точно так же как орки не отводили арту а Парашенко отвел
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Никто не сдаёт,просто команда доктора Хауса восстанавливает советский союз в больничном городке. Продолжается разбор фортификационных сооружений в Станице Луганской, - Луганская ОВГА - Цензор.НЕТ 432
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"Деревья спилили и вывезли в безопасное место"?
Вы тоже это прочитали?
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Для вывоза деревьев пиротехническое подразделение ГСЧС продолжило работы по разминированию участка, определенного под будущую дорогу. Источник: https://censor.net.ua/p3145170
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Работники лесхоза срезают деревья в определенном месте у дороги, на том участке, который был обследован пиротехниками. Также частично срезаны поваленные деревья для вывоза в безопасное место.

https://censor.net.ua/p3145170
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А кто-то сегодня сказал, что поверить путину - самая большая ошибка. Сдаётся мне, его никто не услышал.
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если бы я верил в бога то сказал бы что пусть эти рабочие горят в аду,но так как я не верю в небесного мудака то назову их просто пид..расами.
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Главное, укрепление сепаров не трогайте. Им ещё нужно отоспаться и сделать новые, на нашей стороне, когда разберут.
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правильной дорогой идёте товарищи ! хватит повстанцев бояться !
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а шо тут такого?
Аааа.. блин...
осталось караваи напечь и соль заготовить...
Ну, и праздничный 95к забульбенить...
И усё!
Проблемы решены Продолжается разбор фортификационных сооружений в Станице Луганской, - Луганская ОВГА - Цензор.НЕТ 8832
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ну это с нашей стороны.... а с лугандоновской , что орки предпринимают?
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А какая разница? Штурмовать их всё-равно никто не собирается.
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НВФ не відійшли, а сміливо виперлися вперед, і свої фортифікації тільки посилили
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Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
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