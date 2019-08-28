 Под Офисом президента прошла акция за отставку Авакова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Несколько сот человек под президентским офисом требовали отставки Главы МВД Арсена Авакова.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Несколько сот человек под президентским офисом требовали отставки Главы МВД Арсена Авакова.
Такая корова нужна самому - подумал зе гидрант и облизался в предвкушении хорошего гешефта
А кто его бить должен? Лично Зе?
Нет чтобы требовать решений в правовом поле - расследований, посадок
Придурь стоит с плакатиками про набить морду
Ну не жесть ли
лично!.. А шо тут такого, если лично чортов выгонял-выгонял, а чорты его обхерососили
Вот почему эти люди под АП все 5 лет не выходили с требованием отставки Авакова и привлечения к ответственности рыгов - большой вопрос
Почему вас Аваков устраивал все 5 лет до?
И вообще, а не агенты ли Крымля все эти собравшиеся?
Не забывайте, что еще в этом году, когда это перестало уже быть трендом он называл путина ******...
И добрбатам именно он решился выдать оружие в 2014-ом....
Очень нужно его убрать рашке...
(порохососы мимо)
А запойное опухшее никто не выгнал авакяна, бо за воровством некогда было делами государства заниматься
Оту шмару репову, Тіну Ка, що при виконанні Гімна в креслі розвісила цицьки та вила, шо скажена на даху...
А Шмаркля підкозирював з либою...