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Все про:Аваков (2856) отставка (2448) Богачук Олег (884) Офис Президента (73)

 Под Офисом президента прошла акция за отставку Авакова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Несколько сот человек митинговали под Офисом президента с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Несколько сот человек под президентским офисом требовали отставки Главы МВД Арсена Авакова. 

Под Офисом президента прошла акция за отставку Авакова 01
Под Офисом президента прошла акция за отставку Авакова 02
Под Офисом президента прошла акция за отставку Авакова 03
Под Офисом президента прошла акция за отставку Авакова 04
Под Офисом президента прошла акция за отставку Авакова 05
Под Офисом президента прошла акция за отставку Авакова 06
Под Офисом президента прошла акция за отставку Авакова 07
Под Офисом президента прошла акция за отставку Авакова 08
Под Офисом президента прошла акция за отставку Авакова 09
Под Офисом президента прошла акция за отставку Авакова 10
Под Офисом президента прошла акция за отставку Авакова 11

Источник: https://censor.net.ua/p3145168
 
   
 Топ комментарии
 
Зебилы все как один на защиту рюкзакова ! Начинайте тявкать.
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ккокококо, лалалала. зезезезе
лично!.. А шо тут такого, если лично чортов выгонял-выгонял, а чорты его обхерососили Под Офисом президента прошла акция за отставку Авакова - Цензор.НЕТ 2642
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А главное-то, какую миину делают... ну прям порноактеры, берут сколько нужно и от кого нужно))))
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А для чего это стадо в трескавшемся собирали? Повышать квалификацию.
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Та те хоть навороются нормально, а эти зебобики за миску похлебки в комментариях тявкают, фу такими быть.
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Ну як зєля в своєму номері про Україну вчив...
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Тем более он такие хорошие рюкзачки для армии при Пете шил
Такая корова нужна самому - подумал зе гидрант и облизался в предвкушении хорошего гешефта
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Ох лол, любитель рюкзаков остается! Зебилллыы! Это победа! Вы сделали их Под Офисом президента прошла акция за отставку Авакова - Цензор.НЕТ 1761
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зе-пітек, аваков ж міністр Порошенко. чи аваков, як і ротердам+, у Порошенко злочинний, а у коломойського - атлічний? Под Офисом президента прошла акция за отставку Авакова - Цензор.НЕТ 9716
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У клоуна будет ротердам++ и любой зебил тебе обоснует, что два плюса это круче чем один!)
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не там собрались, надо под американским посольством, там назначают на должности
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для таких собираться надо возле коллектора овна Под Офисом президента прошла акция за отставку Авакова - Цензор.НЕТ 667
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Зебилы все как один на защиту рюкзакова ! Начинайте тявкать.
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Про Шуфрича особенно впечатлило

А кто его бить должен? Лично Зе?

Нет чтобы требовать решений в правовом поле - расследований, посадок
Придурь стоит с плакатиками про набить морду

Ну не жесть ли
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ккокококо, лалалала. зезезезе
лично!.. А шо тут такого, если лично чортов выгонял-выгонял, а чорты его обхерососили Под Офисом президента прошла акция за отставку Авакова - Цензор.НЕТ 2642
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До виборів ви про правове поле не згадували. Чому?
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Ну лично я всегда именно о правовом поле вспоминаю
Вот почему эти люди под АП все 5 лет не выходили с требованием отставки Авакова и привлечения к ответственности рыгов - большой вопрос
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Наскільки пам'ятаю було офіційне звернення на сайті про звільнення Авакова і воно набрало потрібну кількість голосів. Правове поле? Так. Отже зараз просто інший варіант звернення.
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Вы не знаете что президент не увольняет министров? С какого перепуга вы пишете петиции?

Почему вас Аваков устраивал все 5 лет до?
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А що ви мали на увазі під правовим полем і волевиявленням народних мас?
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Галина успокойся завтра уряд Гройсмана уходит в отставку и завтра будет избран новый уряд
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Ничего себе, заявочки. И пусть еще тарифы не забудет опустить, да.
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К Авакову много вопросов но на выборах проявил себя неплохо.
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А что, надо было поставить на хромую утку?
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Конечно нет Какие у жидов могут быть принципы
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схема простая-на 1 полицая выделяет государство (академия обучение) порядка 220тысяч гривен,задача простая уволить на протяжении обучения как можно больше людей а бабки выделяют до обучения...мотайте на ус..авакян жыд армянский...вешать козла надо!порохососы сидеть молча и посасывать команда была!!!
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Аваков поховав реформу поліції... Зє дятлам те подобається???
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Зедятел, а кто ж Авакова пять лет держал министром? Дай угадаю: Зеленский, Коломойский и Портнов! Да?
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Ты не угадал! Вот я сейчас точно угадаю: порохатый хряк, он же лолита кокорина, он же Кондитер, он же свыначолый потужный реХворматор...Продолжать?
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Конкуренты нац женам?"НЕ БУДЕ ПІДКИЛИМНИХ КУЛУАРНИХ ДОГОВОРНЯКІВ ,ВСЕ БУДЕ ПРОЗОРО, В НОВІЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ НЕ БУДУТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ СТАРОЙ ВЛАДИ,НЕ БУДЕ КУМІВСТВА, ДРУЗІВ, ПАРТНЕРІВ-ПІСЛЯ ІНАГУРАЦІЇ БУДЕ ВЕЛИКА ПРЕСС КОНФЕРЕНЦІЯ ДЕ Я ВІДПОВІМ НА ВСІ ВАШІ ПИТАННЯ"-Зеленський В.
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Я вже навчений досвідом: попив, закрутив пляшку - і лише потім переглядати фото. Бо від цього заплював би екран темними бризками кока-коли Под Офисом президента прошла акция за отставку Авакова - Цензор.НЕТ 276

Под Офисом президента прошла акция за отставку Авакова - Цензор.НЕТ 3682
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Во вцепились в черта, креатив организаторов ниже плинтуса.
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Как то странно... А не боятся возмущающиеся, что из за этого Путен нападет, если Рюкзакова не оставят министром?
И вообще, а не агенты ли Крымля все эти собравшиеся? Под Офисом президента прошла акция за отставку Авакова - Цензор.НЕТ 3404
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А невдоволених стає все більше і більше. С чого це?🤔
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если уберут Авакова, то путь к капитуляции открыт... - он мешает Зе и нужен повод..
Не забывайте, что еще в этом году, когда это перестало уже быть трендом он называл путина ******...
И добрбатам именно он решился выдать оружие в 2014-ом....
Очень нужно его убрать рашке...
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Можу помилятись, але Аваков ніякою перепоною до капітуляції ніяк не зможе бути. Він продав своїх, продасть знову
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А уже определились кто митингует? титушки, вата или патриоты?
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Министр от петиной колалиции,но винолват зеля.Логика сои на высоте.
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О чем это ты? Речь о том, что завтра выбирают Каб Мин, и его собираются оставить, так кто виноват? Завтра вступает в строй новая ВРУ с монокоалицией Слуги народа, кто будет виноват в переизбрании Рюкзакова, которого и фанаты Зе хаяли? Соя?
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На данный момент он министр петиной коалиции.Какие вопросы?Чего ему 5 лет не задавали?
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Кстате, министр от Народного фронта коалиции согласно решению Конституционного Суда о роспуске ВРУ - небыло.
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собакова будем гнать вместе с зеЛяй.через 6-10 месяцев
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почему именно через 6-10? Может сразу попробовать?
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Де вся ця сек...була коли *атовців * мусарня перед ВР розганяла ?
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Кстати ментов на фотках ноль а при Пете целые толпы стояли, позитивно.
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Так при Пете европейская демократия, а при Зеле под)(уйловная диктатура. Главное не перепутать! Під Офісом президента відбулась акція за відставку Авакова - Цензор.НЕТ 7642
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Ты попробуй приблизиться к слуге. Вмиг тебе пояснят, кто здесь хозяин. Очень доходчиво пояснят.
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Зеботы, как вы относитесь к тому что сапель авакяна целует в десны, а на 1+1 этого бандита рекламируют?
(порохососы мимо)
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Мы не вы, полетит авакян, если скурвится быстренько.
А запойное опухшее никто не выгнал авакяна, бо за воровством некогда было делами государства заниматься
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Не думал, что Аваков чорт. Он что тоже на зоне сидел вместе с Богданом?
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А кто митинговал, шо за направление?
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пока неизвестно, но чую объявят агентами кремля
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Митинг был против назначения Авакава в новое министерство. Но порохоботы и Парашенко не пришли. Они только за деньги идут а Парашенко за свой бизнес.
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Шмарклю треба судити за паплюження символів України на шоу Дня Незалежності.
Оту шмару репову, Тіну Ка, що при виконанні Гімна в креслі розвісила цицьки та вила, шо скажена на даху...
А Шмаркля підкозирював з либою...
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Они же выглядят явно грозно, неужели Аваков их не боится?
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Я не порохобот, но тоже за отставку Авакова, все знают за что.
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Назначение и оставление Авакова . для Зе это неприятный и позорный момент .
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Где ты у жидов совесть видел , там вместо нее шекели Что у бывшего , что у нынешнего
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А где же Парашенко? Ауууу!!! Петя, который делает вид что болеет за Украину, ты где в толпе? Ага, Петины акции протеста заканчиваются там где заканчиваются его интересы по бизнесу и по Вротердаму.
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