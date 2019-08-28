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Все про:Луганщина (4168) Айдар (122) Ян Осока (767) 53 отдельная механизированная бригада (38)

 Погибшего украинского воина Тихона Курбатова похоронили на Луганщине. ФОТО

28 августа, в городе Северодонецк Луганской области состоялось прощание с погибшим украинским воином Тихоном Александровичем Курбатовым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пользователя Фейсбука Григория Пригебы. 

Тихон Курбатов,  1993 года рождения, старший сержант, командир взвода 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады, который погиб 25 августа в районе поселка Шумы Донецкой области от пулевого ранения, полученного во время обстрела наших позиций из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

В результате обстрела Тихон получил смертальное пулевое ранение и скончался во время медицинской эвакуации.

Тихон Курбатов родился 03.05.1993 года. Жил в Северодонецке. В мае 2019 был награжден медалью "За военную службу Украине".

У него осталась мать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командир взвода 24-го батальона "Айдар" Тихон Курбатов (позывной Тихий) погиб под Горловкой, - Бутусов. ФОТО

Погибшего украинского воина Тихона Курбатова похоронили на Луганщине 01

Погибшего украинского воина Тихона Курбатова похоронили на Луганщине 02
Погибшего украинского воина Тихона Курбатова похоронили на Луганщине 03
Погибшего украинского воина Тихона Курбатова похоронили на Луганщине 04

Источник: https://censor.net.ua/p3145167
 
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