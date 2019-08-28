EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Фоторепортаж
  4768  52
Материалы по теме:
Все про:Герман (1792) Зеленский (2569) Кравчук (869) Кучма (1792) Медведчук (959) Порошенко (17746) Путин (25013) фотожаба (9338) Шуфрич (834) Янукович (30531)

 Происшествие в Сен-Тропе, логово кремлевской пропаганды, 100 дней молчания. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Происшествие в Сен-Тропе, логово кремлевской пропаганды, 100 дней молчания. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

100 дней молчания

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сто дней на посту президента: Зеленский вместо пресс-конференции дал интервью актеру из "Слуги народа" Боклану. ВИДЕО

Происшествие в Сен-Тропе, логово кремлевской пропаганды, 100 дней молчания. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Происшествие в Сен-Тропе

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Парахоботіки узбагойтесь. Куда хочу туди іду", - Богдан о своей поездке в Сен-Тропе на День Независимости

Происшествие в Сен-Тропе, логово кремлевской пропаганды, 100 дней молчания. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

"куда хочу туди іду..."

Происшествие в Сен-Тропе, логово кремлевской пропаганды, 100 дней молчания. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Анонс

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет по свободе слова ВР возглавит Шуфрич, избранный от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Происшествие в Сен-Тропе, логово кремлевской пропаганды, 100 дней молчания. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Логово кремлевской пропаганды

Происшествие в Сен-Тропе, логово кремлевской пропаганды, 100 дней молчания. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Тенденция

Происшествие в Сен-Тропе, логово кремлевской пропаганды, 100 дней молчания. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Где-то в Ростове...

Происшествие в Сен-Тропе, логово кремлевской пропаганды, 100 дней молчания. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Дайте еще!

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3145163
 
   
 Топ комментарии
 
когда любимый поехал в Сан-Тропе без тебя..
Происшествие в Сен-Тропе, логово кремлевской пропаганды, 100 дней молчания. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2829
 показать весь комментарий
 
Багато в нас в країні проісходе
Благодаря Зеленському Володі. Подія в Сен-Тропе, лігво кремлівської пропаганди, 100 днів мовчання. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2994
Пшениця буйно колосиця в полі,
В нас неймовірні успіхи в футболє.
Погода зараз просто прЄчудова
Це все за ініціативи Вови. Подія в Сен-Тропе, лігво кремлівської пропаганди, 100 днів мовчання. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2994
Впада до моря Чорного Дніпро
Це Вова забезпечив, НЕ петро ! Подія в Сен-Тропе, лігво кремлівської пропаганди, 100 днів мовчання. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7021
Зріс курс національної валюти
Це пре-зе-дента нашого здобуток !

Корови дояця, несуця кури дружно
За це його благодарити нужно ! Подія в Сен-Тропе, лігво кремлівської пропаганди, 100 днів мовчання. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2994
Ростуть гриби і нереститься риба
За це також Зеленському спасіба Подія в Сен-Тропе, лігво кремлівської пропаганди, 100 днів мовчання. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2994
Трава зелена, небо ясно- синє,
Володі теж ми дякувать повинні Подія в Сен-Тропе, лігво кремлівської пропаганди, 100 днів мовчання. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2994
Ну, і звичайно, правди ніде діти -
Лиш завдяки йому нам сонце світить Подія в Сен-Тропе, лігво кремлівської пропаганди, 100 днів мовчання. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2994
А хмари, дождь, гроза, болото
Це все порошенко і порохоботи ! Подія в Сен-Тропе, лігво кремлівської пропаганди, 100 днів мовчання. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9244
 показать весь комментарий
 
Дякую, дійсно смішно, особливо перша
🤣😄🤣😄🤣
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А.Богдан у День незалежності від українського народу
Подія в Сен-Тропе, лігво кремлівської пропаганди, 100 днів мовчання. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5996
 показать весь комментарий
 
 
Да,свинопотам махровый,к Ламброзо не ходи...
 показать весь комментарий
 
Узбагойся парахабот, потрібно говорити , як проповідує твоя зебільна свора.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Нагуглили бы что ли значение слова «сатира»
 показать весь комментарий
 
 
Скоро ягодицы накроют фсех . В пору покупать вторую порцию поп-корна.
 показать весь комментарий
 
 
Зеб, а может твой папа придёт и как всем даст-даст?
 показать весь комментарий
 
 
Дякую, дійсно смішно, особливо перша
🤣😄🤣😄🤣
 показать весь комментарий
 
 
когда любимый поехал в Сан-Тропе без тебя..
Происшествие в Сен-Тропе, логово кремлевской пропаганды, 100 дней молчания. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2829
 показать весь комментарий
 
 
Багато в нас в країні проісходе
Благодаря Зеленському Володі. Подія в Сен-Тропе, лігво кремлівської пропаганди, 100 днів мовчання. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2994
Пшениця буйно колосиця в полі,
В нас неймовірні успіхи в футболє.
Погода зараз просто прЄчудова
Це все за ініціативи Вови. Подія в Сен-Тропе, лігво кремлівської пропаганди, 100 днів мовчання. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2994
Впада до моря Чорного Дніпро
Це Вова забезпечив, НЕ петро ! Подія в Сен-Тропе, лігво кремлівської пропаганди, 100 днів мовчання. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7021
Зріс курс національної валюти
Це пре-зе-дента нашого здобуток !

Корови дояця, несуця кури дружно
За це його благодарити нужно ! Подія в Сен-Тропе, лігво кремлівської пропаганди, 100 днів мовчання. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2994
Ростуть гриби і нереститься риба
За це також Зеленському спасіба Подія в Сен-Тропе, лігво кремлівської пропаганди, 100 днів мовчання. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2994
Трава зелена, небо ясно- синє,
Володі теж ми дякувать повинні Подія в Сен-Тропе, лігво кремлівської пропаганди, 100 днів мовчання. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2994
Ну, і звичайно, правди ніде діти -
Лиш завдяки йому нам сонце світить Подія в Сен-Тропе, лігво кремлівської пропаганди, 100 днів мовчання. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2994
А хмари, дождь, гроза, болото
Це все порошенко і порохоботи ! Подія в Сен-Тропе, лігво кремлівської пропаганди, 100 днів мовчання. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9244
 показать весь комментарий
 
 
редакторы сайта вы реально думаете что 3\4 картинок смешные?
 показать весь комментарий
 
 
Глеб123
редакторы сайта вы реально думаете что 3\4 картинок смешные?
Подія в Сен-Тропе, лігво кремлівської пропаганди, 100 днів мовчання. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4787

 показать весь комментарий
 
 
Ужасно, правда?
Ну ничего, даст Бог к октябрю заказухи станет меньше
 показать весь комментарий
 
До речі, шановні супротивники зеботів та російських тролів - поки ми їх "спамимо", хтось з них, користуючись одним зі запасних ніків біжить до модератора з уклінним проханням відновити "заспамлені" коментарі, бо нібито хтось зловживає кнопкою "спам". Подія в Сен-Тропе, лігво кремлівської пропаганди, 100 днів мовчання. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7328

Можете глянути приклад "свободи слова" на сьогоднішній гілці "Рада форумчан"... Подія в Сен-Тропе, лігво кремлівської пропаганди, 100 днів мовчання. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3034
 показать весь комментарий
 
 
А я кажу, що побитий шухрич це і є справжня свобода слова !
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вверх