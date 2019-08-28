 Происшествие в Сен-Тропе, логово кремлевской пропаганды, 100 дней молчания. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

100 дней молчания
Читайте на "Цензор.НЕТ": Сто дней на посту президента: Зеленский вместо пресс-конференции дал интервью актеру из "Слуги народа" Боклану. ВИДЕО
Происшествие в Сен-Тропе
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Парахоботіки узбагойтесь. Куда хочу туди іду", - Богдан о своей поездке в Сен-Тропе на День Независимости
"куда хочу туди іду..."
Анонс
Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет по свободе слова ВР возглавит Шуфрич, избранный от "Оппозиционной платформы - За жизнь"
Логово кремлевской пропаганды
Тенденция
Где-то в Ростове...
Дайте еще!
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🤣😄🤣😄🤣
Благодаря Зеленському Володі.
Пшениця буйно колосиця в полі,
В нас неймовірні успіхи в футболє.
Погода зараз просто прЄчудова
Це все за ініціативи Вови.
Впада до моря Чорного Дніпро
Це Вова забезпечив, НЕ петро !
Зріс курс національної валюти
Це пре-зе-дента нашого здобуток !
Корови дояця, несуця кури дружно
За це його благодарити нужно !
Ростуть гриби і нереститься риба
За це також Зеленському спасіба
Трава зелена, небо ясно- синє,
Володі теж ми дякувать повинні
Ну, і звичайно, правди ніде діти -
Лиш завдяки йому нам сонце світить
А хмари, дождь, гроза, болото
Це все порошенко і порохоботи !
редакторы сайта вы реально думаете что 3\4 картинок смешные?
Ну ничего, даст Бог к октябрю заказухи станет меньше
Можете глянути приклад "свободи слова" на сьогоднішній гілці "Рада форумчан"...