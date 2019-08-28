Редактор Цензор.НЕТ 28.08.19 18:5528.08.19 18:56 Родственники погибших солдат почтили их память возле Стены памяти на Михайловской площади в Киеве. ФОТОрепортаж Родственники погибших воинов в российско-украинской войне пришли 28 августа к народному мемориалу "Стена памяти" на Михайловской площади в Киеве, чтобы почтить память павших солдат.Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий. Читайте также на "Цензор.НЕТ": В связи с проведением памятных мероприятий на Воздухофлотском проспекте в Киеве временно ограничат движение транспорта, - КГГА Фото - Олег Богачук Источник: https://censor.net.ua/p3145146 x Мне нравится