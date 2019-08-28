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 Родственники погибших солдат почтили их память возле Стены памяти на Михайловской площади в Киеве. ФОТОрепортаж

Родственники погибших воинов в российско-украинской войне пришли 28 августа к народному мемориалу "Стена памяти" на Михайловской площади в Киеве, чтобы почтить память павших солдат.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий. 

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Родственники погибших солдат почтили их память возле Стены памяти на Михайловской площади в Киеве 01
Родственники погибших солдат почтили их память возле Стены памяти на Михайловской площади в Киеве 02
Родственники погибших солдат почтили их память возле Стены памяти на Михайловской площади в Киеве 03
Родственники погибших солдат почтили их память возле Стены памяти на Михайловской площади в Киеве 04
Родственники погибших солдат почтили их память возле Стены памяти на Михайловской площади в Киеве 05
Родственники погибших солдат почтили их память возле Стены памяти на Михайловской площади в Киеве 06
Родственники погибших солдат почтили их память возле Стены памяти на Михайловской площади в Киеве 07
Родственники погибших солдат почтили их память возле Стены памяти на Михайловской площади в Киеве 08
Родственники погибших солдат почтили их память возле Стены памяти на Михайловской площади в Киеве 09
Родственники погибших солдат почтили их память возле Стены памяти на Михайловской площади в Киеве 10
Родственники погибших солдат почтили их память возле Стены памяти на Михайловской площади в Киеве 11
Родственники погибших солдат почтили их память возле Стены памяти на Михайловской площади в Киеве 12
Родственники погибших солдат почтили их память возле Стены памяти на Михайловской площади в Киеве 13
Родственники погибших солдат почтили их память возле Стены памяти на Михайловской площади в Киеве 14
Родственники погибших солдат почтили их память возле Стены памяти на Михайловской площади в Киеве 15
Родственники погибших солдат почтили их память возле Стены памяти на Михайловской площади в Киеве 16
Родственники погибших солдат почтили их память возле Стены памяти на Михайловской площади в Киеве 17
Родственники погибших солдат почтили их память возле Стены памяти на Михайловской площади в Киеве 18
Родственники погибших солдат почтили их память возле Стены памяти на Михайловской площади в Киеве 19
Родственники погибших солдат почтили их память возле Стены памяти на Михайловской площади в Киеве 20
Родственники погибших солдат почтили их память возле Стены памяти на Михайловской площади в Киеве 21
Родственники погибших солдат почтили их память возле Стены памяти на Михайловской площади в Киеве 22
Родственники погибших солдат почтили их память возле Стены памяти на Михайловской площади в Киеве 23
Родственники погибших солдат почтили их память возле Стены памяти на Михайловской площади в Киеве 24
Родственники погибших солдат почтили их память возле Стены памяти на Михайловской площади в Киеве 25
Родственники погибших солдат почтили их память возле Стены памяти на Михайловской площади в Киеве 26

Фото - Олег Богачук 

Источник: https://censor.net.ua/p3145146
 
 
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