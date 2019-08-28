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Все про:табак (183) ГФС (3402)

 Крупная партия табака для кальянов изъята из незаконного оборота в Киеве, - ГФС. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве изъяли из незаконного оборота крупную партию фальсифицированного табака для кальянов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС. 

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операции "Акциз-2019" был установлен уроженец Львова, который осуществлял хранение и транспортировку с целью сбыта фальсифицированного табака для кальянов на территории одного из вокзалов столицы.
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 10 тыс. 220 пачек табака для кальянов стоимостью почти 870 тыс. грн.

В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 1772 КУоАП".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Незаконное массовое производство табака для кальяна ликвидировано на Киевщине: изъято подакцизной продукции почти на 13 млн грн. ФОТОрепортажКрупная партия табака для кальянов изъята из незаконного оборота в Киеве, - ГФС 01
Крупная партия табака для кальянов изъята из незаконного оборота в Киеве, - ГФС 02
Крупная партия табака для кальянов изъята из незаконного оборота в Киеве, - ГФС 03
Крупная партия табака для кальянов изъята из незаконного оборота в Киеве, - ГФС 04
Крупная партия табака для кальянов изъята из незаконного оборота в Киеве, - ГФС 05
Крупная партия табака для кальянов изъята из незаконного оборота в Киеве, - ГФС 06
Крупная партия табака для кальянов изъята из незаконного оборота в Киеве, - ГФС 07

Источник: https://censor.net.ua/p3145137
 
 
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А може краще було б вибачитися за папєредніков і повернути акцизи на тютюн до рівня, що відповідає купівельній спроможності населення?І надходження в бюджет би виросли,і контробандисти втратили б роботу.
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Ще чого... Ловлять тільки тих, хто складає конкуренцію тим, хто дійсно на контрабанді має мільйони.
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