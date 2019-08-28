EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  2414  7
Все про:Дрогобыч (21) обрушение (132)

 В разрушенном доме в Дрогобыче обрушилась еще одна плита, нависшая над руинами. ФОТОрепортаж

В доме в Дрогобыче Львовской области, в котором был разрушен один из подъездов, обвалилась еще одна плита над руинами, угроза уцелевшим подъездам не обнаружена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Дрогобычского городского совета.

"Перед 15:00, произошел обвал верхней плиты, нависшей над руинами. Никто из спасателей не пострадал. Также состоялся осмотр подъездов экспертом, по заключению которого угроз дальнейшего обвала в соседних подъездах нет", - говорится в сообщении.

Жителям позволят забрать основные вещи из квартир. Сейчас готовят опоры для крыши, чтобы предотвратить его обвал. После этого квартиры опечатают.

Администрация КП "Дрогобичводоканал" сообщила, что во всем квартале прекращено водоснабжение, в связи с тем, что обвал в доме вызвал разрушение коммуникаций.

Социальные службы обязаны организовать обеспечение воды в дома людей с инвалидностью, проживающих в квартале.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За несколько дней до обрушения подъезда в Дрогобыче жители жаловались на трещину в стене, - "Обозреватель". ФОТО

"В целом эвакуировано 103 человека. Четыре семьи нуждаются в обеспечении жильем ", - сообщили в мэрии.

Напомним, сегодня, 28 августа, около 2:50 на улице Грушевского, 101 в городе Дрогобыч произошло разрушение подъезда жилого дома с первого по четвертый этаж.

На месте обрушения были обнаружены тела двух погибших. По данным ГСЧС, под завалами могут находиться еще 5 человек.

Изначально предполагали, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Дом полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Но позже в ГСЧС заявили, что взрыв маловероятен.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил позицию по трагедии в Дрогобыче: "Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране".

Читайте на "Цензор.НЕТ": По погибшим из-за обрушения дома в Дрогобыче объявили два дня траура

В разрушенном доме в Дрогобыче обрушилась еще одна плита, нависшая над руинами 01
В разрушенном доме в Дрогобыче обрушилась еще одна плита, нависшая над руинами 02
В разрушенном доме в Дрогобыче обрушилась еще одна плита, нависшая над руинами 03

Источник: https://censor.net.ua/p3145126
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а нашли ребенка, который звонил? или еще сильнее привалило...
 показать весь комментарий
 
 
Старые дома и всякие дауны любят сносить для перепланировки несущие стены, вот скорей всего и результат..
 показать весь комментарий
 
офіси і крамниці на першому поверсі - от і вся причина обвалу ! це і на фото видно ...
 показать весь комментарий
 
чотири сім'ї? це тільки з тих кватір, шо рухнули повністю, а як бути з сусідами? Зараз і там посипеця!!! Будівля втратила монолітність - небезпека для сусідніх кватір виросла!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх