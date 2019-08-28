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 Происшествия, Общество
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Все про:журналистика (2441) нападение (1758) Нацполиция (9979)

 Полиция задержала 30 участников конфликта на Харьковщине, во время которого избили журналиста 112 канала. ФОТО

На Харьковщине по факту нападения на съемочную группу 112 канала открыто уголовное производство. Предполагаемые нападавшие задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По предварительной информации один человек получил телесные повреждения.

Конфликт между охранниками лесоперерабатывающего предприятия и журналистами возник во время съемок видеосюжета. Путем применения силы, охранники препятствовали движению транспорта, пытались завладеть съемочной техникой и нанесли телесные повреждения журналисту, тяжесть которых будет установлена ​​по результатам медосмотра.

Сейчас ситуация находится под контролем. Работниками полиции принимаются меры для недопущения нарушений правопорядка.

Полиция задержала 30 участников конфликта на Харьковщине, во время которого избили журналиста 112 канала 01Полиция задержала 30 участников конфликта на Харьковщине, во время которого избили журналиста 112 канала 02

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После опроса участников конфликта к правонарушителям будут применены меры согласно действующему законодательству.

По данному факту возбуждены уголовные производства по статьям УК 171 (препятствование законной деятельности журналистов), 293 (групповые нарушения общественного порядка), 345  (угроза или насилие над журналистом) и 347 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Источник: https://censor.net.ua/p3145116
 
   
 Топ комментарии
 
от мне интересно просто, насколько надо быть тупым овощем, чтоб за 2 копейки зарплаты охранника сломя голову бросаться п.здить журналистов, чтоб потом гарантированно получить приключения с полицией на свою жопу
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Як би там був моСк то в охоронники він би не пішов
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а там возле забора и девчонки-хулиганки к пацанчикам тулятся))) эти тоже охраняли-лупили?
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это шмары , которые делают вакуум... причем насмерть высасуууют
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ну зачем Вы так? а вдруг это поварихи или дворники? ))) (сам не верю!))))) ... )
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хулиганки возбуждали и соблазняли! а по делу надо хозяев за пенис брать, а то как обычно виноватые уже возле стены стоят!
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Хозяев брать за нападение? Так они не нападали, то титушки охранники. Хозяев можно брать за вырубку без документов, а если есть документ, их не возьмешь, виновен тот, чья подпись в бумагах.
Украина - правовое государство.
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хулиганки возбуждали и соблазняли! а по делу надо хозяев за пенис брать, а то как обычно виноватые уже возле стены стоят!
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от мне интересно просто, насколько надо быть тупым овощем, чтоб за 2 копейки зарплаты охранника сломя голову бросаться п.здить журналистов, чтоб потом гарантированно получить приключения с полицией на свою жопу
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Як би там був моСк то в охоронники він би не пішов
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так а шо они там снимали? вырубку леса? Неположено! Незаконную вырубку лесов пианист уже победил!!! ЕЁ НЕТ, еще так грозно топнул ножкой 35 размера! Бурштын тоже победил! Парад провёл, сэкономил кучу бабла, выплатитл военным по 280грн (прошлый раз был и парад с техников и разовые выплаты по 2-5тыс). Сейчас проведет инспекцию всех домов!

p.s. голобородько в деле! ширма отрабатывает свой хлеб, всё как и хотели!
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Ну и домик у нас! То обворовывают, то обзывают, а еще боремся за почетное звание дома высокой культуры быта! Это же кошмар! Ужас!
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Да, по реакции петиков заметно, что е.ашили журналюг НЕ из Кривого или 5-го.
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Как был положен конец незаконной добыче янтаря, так и будет прекращена незаконная вырубка леса! Верим нашему Президенту! Кто не верит - тот порохоботик! Полиция задержала 30 участников конфликта на Харьковщине, во время которого избили журналиста 112 канала - Цензор.НЕТ 6593
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Петя 5 лет нам басни о этом трындел если ты не в курсе, зеля только завтра получит большинство рычагов для реального изменения ситуации
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А Петя имел большинство? Или Петин -Гройсман?
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это стеб или ты серьезно не знаешь что пеця рулил большинством и Грося его человек?
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Золочевская полиция возглавляет лесную мафию.Бенефициары.Как и Сахновщанская у себя.На Харьковщине мафию возлавляют карательные органы.Это Зе на заметку!
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Задержала и отпустила потому что Аваков в теме
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