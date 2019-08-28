 Полиция задержала 30 участников конфликта на Харьковщине, во время которого избили журналиста 112 канала. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По предварительной информации один человек получил телесные повреждения.

Конфликт между охранниками лесоперерабатывающего предприятия и журналистами возник во время съемок видеосюжета. Путем применения силы, охранники препятствовали движению транспорта, пытались завладеть съемочной техникой и нанесли телесные повреждения журналисту, тяжесть которых будет установлена ​​по результатам медосмотра.

Сейчас ситуация находится под контролем. Работниками полиции принимаются меры для недопущения нарушений правопорядка.

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После опроса участников конфликта к правонарушителям будут применены меры согласно действующему законодательству.

По данному факту возбуждены уголовные производства по статьям УК 171 (препятствование законной деятельности журналистов), 293 (групповые нарушения общественного порядка), 345 (угроза или насилие над журналистом) и 347 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).