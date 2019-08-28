 По делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на Закарпатье дополнительно изъято товаров на 5 млн. грн, - ГФС. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "По результатам обысков из незаконного оборота изъята партия посуды, кухонных наборов, кухонных изделий и столовых приборов различного ассортимента стоимостью 5 млн. грн., а также транспортное средство, видеорегистратор и черновые записи.

Как сообщал ранее "Цензор.НЕТ", в рамках проведения операций "Рубеж", "Сеть", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.212 УК Украины правоохранители разоблачили схему ввоза на таможенную территорию Украины товаров различных категорий без их декларирования, путем измельчения партий, что привело к неуплате в государственный бюджет средств в значительных размерах.

Следствие продолжается".















