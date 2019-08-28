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Все про:мошенничество (748) Харьков (4415) военнослужащие (4282)

 Мошенник в Харькове предлагает ветеранам АТО помочь с покупкой льготного жилья и исчезает после получения денег: уже обманул на $35 тыс. ФОТО

В Харькове действует мошенник Алексей Поликашов, который обманом завладевает деньгами участников боевых действий на Донбассе, предлагая помочь им с приобретением льготного жилья.

Об этом сообщил полковник ВСУ Олег Громадський, передает Цензор.НЕТ.

"На фото - Поликашов Алексей Владимирович. Житель Харькова. С помощью мошеннической схемы совершает мошеннические действия в отношении участников АТО по приобретению жилья. При знакомстве представляется помощником депутата, предлагает ветеранам АТО участие в программе по льготному приобретению квартир. Берет деньги, выдаёт поддельные договора купли и поддельные копии платежек и исчезает. Уже есть два абсолютно между собой незнакомых жителя Харькова, которых этот мошенник кинул на $35 тыс.", - написал он, попросив отозваться всех, кто пострадал от мошеннических действий Поликашова А.В.

Мошенник в Харькове предлагает ветеранам АТО помочь с покупкой льготного жилья и исчезает после получения денег: уже обманул на $35 тыс 01

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Мошенник в Харькове предлагает ветеранам АТО помочь с покупкой льготного жилья и исчезает после получения денег: уже обманул на $35 тыс 02

Источник: https://censor.net.ua/p3145109
 
 
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а было бы все упорядочено...по Закону...как обещали... никто б и не хитрил...
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