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Все про:Дрогобыч (21) обрушение (132)

 За несколько дней до обрушения подъезда в Дрогобыче жители жаловались на трещину в стене, - "Обозреватель". ФОТО

Жильцы дома в Дрогобыче, в котором рухнул подъезд, за несколько дней до обрушения обращались в ЖЭК с жалобой на трещину в стене. Им посоветовали делать ремонт собственными силами.

С жительницей соседнего дома пообщались корреспонденты издания "Обозреватель", информирует Цензор.НЕТ.

"Я вам говорю, что взрыва не было! Дом просто рухнул, звук такой был, как будто что-то рушится и сыплется", – рассказала жительница соседнего дома №103 по улице Грушевского Ольга.

За несколько дней до обрушения подъезда в Дрогобыче жители жаловались на трещину в стене, - Обозреватель 01

По словам женщины, она не спала в момент обрушения.

"И вдруг слышу этот звук. У нас тут есть детский садик, который разбирают. Еще подумала, может, люди там какие-то материалы воруют, и что-то обвалилось. Когда слышу мужской голос, такой страдающий: "Люди! Вызывайте спасателей", – и потом опять и опять он это повторял", – поясняет женщина.

За несколько дней до обрушения подъезда в Дрогобыче жители жаловались на трещину в стене, - Обозреватель 02

Читайте на Цензор.НЕТ: Обрушение дома в Дрогобыче: Состояние пострадавших - средней тяжести

Также она говорит, что некоторые соседи выбежали из своих квартир. "Моя соседка оказывала помощь людям из этого дома. Пришла и рассказывает, что упал целый подъезд, только крыша уцелела. А жильцы ей говорили, что дня за два-три перед обрушением они ходили в ЖЭК и жаловались на большую трещину в стене дома. А им там сказали, мол, делайте ремонт своими силами", – рассказала Ольга.

За несколько дней до обрушения подъезда в Дрогобыче жители жаловались на трещину в стене, - Обозреватель 03

Напомним, сегодня, 28 августа, около 2:50 на улице Грушевского, 101 в городе Дрогобыч произошло разрушение подъезда жилого дома с первого по четвертый этаж.

На месте обрушения были обнаружены тела двух погибших. По данным ГСЧС, под завалами могут находиться еще 5 человек.

Изначально предполагали, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Дом полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Но позже в ГСЧС заявили, что взрыв маловероятен.

Также на Цензор.НЕТ: Под завалами обрушенного в результате взрыва подъезда в Дрогобыче могут находиться еще пять человек, - ГСЧС. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/p3145087
 
 
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А сколько еще таких домов аварийных в Украине...
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да это не аварийный посмотрите на фотографию это брак и трагедия были заложены при строительстве видимо сдавали в какой то там годовщине КПСС.. кирпич красный и серый силикатный а такое не допустимо красный обжиг и силикат не дружат меду собой кладки должны быть из одного вида допускаются пермычки бетонные или блоковые а потом кладка крпичем иного состава а так увы.. силикат отталкивает воду но тянет мороз и холода красны й тянет воду и разбухает во время мороза смешав красны и силикат получили играющую стенку...долго ли ждать оставалось беды... никакой бетонной основы под перекрытия меж этажные не положили а прямо на кипичную кладку... влага годы усталось где то просчет по толщине и качество кирпича и пошла трещина дом с момента наружной трещины был уже аварийным людей надо было выселять в течении суток .. но увы.. теперь ЖЭК пойдет хором под уголовное дело и в тюрьму лет на 10-12 как пить дать... найдт ли прорабастрйоки треста конкретного мастера укладчиков кирпича и проектанов и членов госкомисси принявшей дом ОЙ вряд ли навреное уже все на ТОМ свете....
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кто-то в подьезде замутил евроремонт...
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судя по остаткам квартир - этот кто-то об этом не знает.
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Плиты выдержали ,а раствор на кладке-без цемента.Ни одного уцелевшего фрагмента кладки.кирпич пустотный.Тоже труха.Вот тебе и совок!!!
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Там плиты только в пролётах, остальное - дерево в кирпичной коробке в 2 пальца. Зато "бесплатно"! сами правда строили или получал ив счёт ЗП но "бесплатно" - красивее звучит.
Совковые клоповники.
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у меня брат снимал подобный клоповник под майнинг, я был в шоке когда вошел, все стены и перекрытия - дерево, ходишь и всё скрипит и трещит (только коробка и пролёты кирпич\бетон) Советские клоповники с говна и палок но зато "бесплатные"!!!! (а точнее - люди строили их сами или получал ив счёт ЗП или от заводов). Деревянная будка.
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