 За несколько дней до обрушения подъезда в Дрогобыче жители жаловались на трещину в стене, - "Обозреватель". ФОТО

С жительницей соседнего дома пообщались корреспонденты издания "Обозреватель", информирует Цензор.НЕТ.

"Я вам говорю, что взрыва не было! Дом просто рухнул, звук такой был, как будто что-то рушится и сыплется", – рассказала жительница соседнего дома №103 по улице Грушевского Ольга.

По словам женщины, она не спала в момент обрушения.

"И вдруг слышу этот звук. У нас тут есть детский садик, который разбирают. Еще подумала, может, люди там какие-то материалы воруют, и что-то обвалилось. Когда слышу мужской голос, такой страдающий: "Люди! Вызывайте спасателей", – и потом опять и опять он это повторял", – поясняет женщина.

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Также она говорит, что некоторые соседи выбежали из своих квартир. "Моя соседка оказывала помощь людям из этого дома. Пришла и рассказывает, что упал целый подъезд, только крыша уцелела. А жильцы ей говорили, что дня за два-три перед обрушением они ходили в ЖЭК и жаловались на большую трещину в стене дома. А им там сказали, мол, делайте ремонт своими силами", – рассказала Ольга.

Напомним, сегодня, 28 августа, около 2:50 на улице Грушевского, 101 в городе Дрогобыч произошло разрушение подъезда жилого дома с первого по четвертый этаж.

На месте обрушения были обнаружены тела двух погибших. По данным ГСЧС, под завалами могут находиться еще 5 человек.

Изначально предполагали, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Дом полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Но позже в ГСЧС заявили, что взрыв маловероятен.

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