 "На пол, руки за голову!" - бойцы КОРДа обезвредили банду ромов, ограбивших пенсионерку на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом 28 сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью ворвались в ее дом, забрали деньги, старушка откладывала на похороны, они связали и избили ее", - пишет он.

По словам полицейского, сейчас проверяется возможная причастность ромов к другим преступлениям.

"Спасибо за помощь коллегам из Винницкой области! ️️ Сколько же нужно "героизма", чтобы группой ночью напасть на одинокую пенсионерку?" - добавил Небытов.

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Как сообщалось ранее, на Сквирщине злоумышленники ночью ворвались в дом пенсионерки, угрожая физической расправой, похитили 20 000 гривен и продукты.

Четверо задержанных мужчин в возрасте от 23 до 45 лет обоснованно подозреваются в совершении ряда ограблений домохозяйств на территории Винницкой, Житомирской, Киевской и Черкасской области.









