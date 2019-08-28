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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Киевская область (1734) ограбление (1223) Нацполиция (9979) цыгане (129) Небытов (1)

 "На пол, руки за голову!" - бойцы КОРДа обезвредили банду ромов, ограбивших пенсионерку на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники Управления уголовного розыска полиции Киевщины, работники Сквирского отдела полиции совместно с бойцами КОРДа Винницкой области задержала банду грабителей ромской национальности, которая совершила нападение на беззащитную пенсионерку под Киевом и обоснованно подозревается в ряде других преступлений. В видео используется нецензурная лексика.

Об этом 28 сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью ворвались в ее дом, забрали деньги, старушка откладывала на похороны, они связали и избили ее", - пишет он.

По словам полицейского, сейчас проверяется возможная причастность ромов к другим преступлениям.

"Спасибо за помощь коллегам из Винницкой области! ️️ Сколько же нужно "героизма", чтобы группой ночью напасть на одинокую пенсионерку?" - добавил Небытов.

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Как сообщалось ранее, на Сквирщине злоумышленники ночью ворвались в дом пенсионерки, угрожая физической расправой, похитили 20 000 гривен и продукты.

Четверо задержанных мужчин в возрасте от 23 до 45 лет обоснованно подозреваются в совершении ряда ограблений домохозяйств на территории Винницкой, Житомирской, Киевской и Черкасской области.

На пол, руки за голову! - бойцы КОРДа обезвредили банду ромов, ограбивших пенсионерку на Киевщине 01
На пол, руки за голову! - бойцы КОРДа обезвредили банду ромов, ограбивших пенсионерку на Киевщине 02
На пол, руки за голову! - бойцы КОРДа обезвредили банду ромов, ограбивших пенсионерку на Киевщине 03
На пол, руки за голову! - бойцы КОРДа обезвредили банду ромов, ограбивших пенсионерку на Киевщине 04
На пол, руки за голову! - бойцы КОРДа обезвредили банду ромов, ограбивших пенсионерку на Киевщине 05

На пол, руки за голову! - бойцы КОРДа обезвредили банду ромов, ограбивших пенсионерку на Киевщине 06

Источник: https://censor.net.ua/p3145086
 
   
 Топ комментарии
 
Раніше казали, що то расисти їм спокою не дають.

А то в людей терпець увірався від бездіяльності правоохоронців.
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текст сообщения написан по-русски? но в русском нет понятия "ромская национальность". Есть понятие - цыгане. И не надо здесь стыдливо юбчонку на коленки натягивать...
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Раніше казали, що то расисти їм спокою не дають.

А то в людей терпець увірався від бездіяльності правоохоронців.
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) когда я пересекаю будапешт, я блокирую все двери и багажник.
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текст сообщения написан по-русски? но в русском нет понятия "ромская национальность". Есть понятие - цыгане. И не надо здесь стыдливо юбчонку на коленки натягивать...
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Вообще-то ромы это истинные жители Римской империи (Рим по-итальянски Rome).
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Поросяче пищання брудної , нахабної паразитосвиноти можна слухати безкінечно- релакс! Молодці хлопці.
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Эта падаль очередной раз доказывает что Ромы это гныль общества веками !С ними бороться нет смысла.Изымать паспорта и вон отсюда !
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от расисты..цыганва, пардон, ромы это же милейшие люди, которые практически никогда не замечались в криминале..
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Мені більш до вподоби коротке визначення "воші".
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ээээ нет... ты путаешь японцев с китайцами...
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Кто там у немцев, Эйхман что ли, или Борман, не помню, вначале предлагал их не уничтожать, а высылать на Мадагаскар. Интересная мысль.
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Не цыган только, а евреев, планировалось из вывозить на Мадагаскар по миллиону в год.
Придумали это французы, дедушка Адольф идеей проникся, а внедрение получил Эйхману.
И весьма вероятно шо судьба мира была бы совсем иной, если бы Королевский флот Его Величества данный план не нарушил.
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.

эх.... коррупционеров бы так... Они больше у старшек украли
И лесорубов, тоже можно
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Цікаво спостерігати, як "корінні жителі", які засралі свою країну, і ні на що, окрім як жерти і бухати нездатні, розповідають, що якийсь народ ніколи не стане цивілізованим. Малороси, подивіться в дзеркало і подивіться навколо. Цигани, до речі, століттями свою культуру і мову зберігають, на відміну від малоросів.
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До речі цигани берега повністю попутали, знаходять жертву пограбунку, знущаються, бьють, їх копи в'яжуть а через годину вони виходять під смішну заставу, робіть щось з цим явищем в рамках закону бо цей вакум заповнять активісти/селяни/сім'ї жертв... Тільки там суд лінча....
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Який мудак прибрав ітт? Вірніше оптимізували по самі помідори, зараз маємо факт, коли порушнику закону можна було б сутки арешту дать так везти в інший район немає.палива, або ітт на ремонті, а довбаний дебошир повертається в той самий день додому і продовжує кошмарить сім'ю.....реформатори
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Каких таких ромов? Это вонючее быдло как были всегда цыганами, так цыганами и останутся.
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Роми? Ось на фото - роми. А циганва - смердючі воші.

"На пол, руки за голову!" - бойцы КОРДа обезвредили банду ромов, ограбивших пенсионерку на Киевщине - Цензор.НЕТ 6533
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