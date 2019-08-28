 Возле КПВВ "Гнутово" обнаружен тайник с гранатометами, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

"Оперативные сотрудники Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ из состава Объединенных сил, обследуя местность в дачном массиве поселка недалеко от КПВВ "Гнутово", обнаружили тайник с оружием", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

В ходе работы пиротехнической группы ГСЧС в заброшенном здании, под насыпью мусора, были обнаружены один РПГ-22 и один РПГ-26. Сейчас находки изъяты специалистами ГСЧС.

Оперативный состав пограничных подразделений устанавливает круг лиц, возможно причастных к незаконной деятельности. Также продолжается работа по выявлению подобных схронов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РПГ, противопехотная мина, гранаты и 4 тыс. патронов: на Луганщине обнаружен тайник, обустроенный участником НВФ, - СБУ. ФОТОрепортаж





