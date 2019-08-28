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 8-летний мальчик, которого опекунка держала на цепи в Днепре, почти не разговаривает и отстает в развитии, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские ювенальной превенции Днепровского отдела полиции посетили детей, которых забрали из приемной семьи, где женщина-опекун посадила 8-летнего мальчика на цепь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.

"Дети подвергались физическому и психологическому насилию. Больше всего от действий женщины-опекуна пострадал 8-летний мальчик, которого ювенальные полицейские обнаружили 22 августа прикованным цепью к дивану. Кроме ссадин и синяков, ребенок имеет и проблемы с развитием - мальчик почти не разговаривает и у него нет необходимых для своего возраста знаний", - рассказала психолог центра социально-психологической реабилитации.

Благодаря работе с педагогами и психологами с каждым днем дети все чаще улыбаются и находятся в хорошем настроении, чувствуют, что они в безопасности. Полицейские привезли малышам полезные и вкусные подарки.

Напомним, 21 августа сотрудники ювенальной превенции совместно со службой по делам детей прибыли для проверки анонимного сообщения о насилии над детьми. Во время посещения семьи они обнаружили 8-летнего мальчика с завязанными глазами, прикованного палкой к дивану и обмотанного скотчем.

По данному факту следственным отделом Днепровского ОП открыто три уголовных производства по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 127 (истязание) и 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемую обязали не покидать место постоянного жительства без разрешения следователя с 21:00 по 6:00 до 22 октября.

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8-летний мальчик, которого опекунка держала на цепи в Днепре, почти не разговаривает и отстает в развитии, - Нацполиция 01
8-летний мальчик, которого опекунка держала на цепи в Днепре, почти не разговаривает и отстает в развитии, - Нацполиция 02
8-летний мальчик, которого опекунка держала на цепи в Днепре, почти не разговаривает и отстает в развитии, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3145077
 
 
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Если бы вас посадили на цепь,то еще неизвестно как бы вы разговаривали...
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Если бы вас посадили на цепь,то еще неизвестно как бы вы разговаривали...
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Эта та что получила звание "Мать героиня" и работала педагогом.. ( даже директором). Ну и как детей отдавать в школу после этого.
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нормальный он человек. шо ты дичь втираешь?
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коли мусарня не займає наркоторговців, я розумію чому
але, коли над дитиною роками знущалися...
мусарня, ау!
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По тв был уже сюжет довольно подробный. Там была показана эта мама. И что там она говорила. Мальчика взяли в 6 лет в семейный дом. Он уже прошёл все круги ада в таком возрасте от потери родителей. Деликатная тема но говорить надо. Да когда показали эту маму, одежду, манеру, лицо---да не поверю что мальчик пошёл сам к ней! Там на лице написано всё. Да нельзя отдавать---ведь за бабло берут детей. Предупреждали многие когда запускали эту тему. Только до года можно отдавать по схеме наработаной и тем у кого нет своих детей по стандартной причине---бесплодие! Полная психиатрическая экспертиза усыновителя и родственников что живут с усыновителем----муж, жена, родные кровные дети! Вот как теперь вытягивать беднягу? Оставлять там где выплыло или возвращать в интернат? Где теперь искать человека с громадным сердцем что отогреет этого беднягу?
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Пацаненок закрепощен потому , что подсознательно ожидает обиду от любого , кто его окружает . Ему нужен настоящий друг , которому бы он стал доверять - надо спасать мальчишку срочно...
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