 Наемники РФ "декоммунизировали" площадь в центре Донецка в честь ликвидированного главаря "ДНР" Захарченко. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на СМИ оккупантов информирует блогер Necro Mancer.
"Декоммунизация проходит успешно", - с иронией прокомментировал он фото таблички с новым названием площади.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на СМИ оккупантов информирует блогер Necro Mancer.
"Декоммунизация проходит успешно", - с иронией прокомментировал он фото таблички с новым названием площади.
Во карбонарии отжигают. площадь курощупа.
чтобы не разбежались до отстрела
прощай давидыч ну помянем
сказал печально курощуп
как вдруг кабздон санёк ты будешь
таки смеяться но привет
Куркомац начебто вийшов з кафе без неї...
Во первых звучит,во вторый тоже херой наркоман