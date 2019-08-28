 Наемники РФ "декоммунизировали" площадь в центре Донецка в честь ликвидированного главаря "ДНР" Захарченко. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на СМИ оккупантов информирует блогер Necro Mancer.

"Декоммунизация проходит успешно", - с иронией прокомментировал он фото таблички с новым названием площади.





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