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 Чиновница Госмиграции брала взятки за ускорение выдачи загранпаспартов и попалась на горячем. ФОТОрепортаж

Главный специалист районного отдела Центрального межрегионального управления ГТС Украины столичного региона наладила механизм получения взяток с граждан за ускорение выдачи заграничных биометрических паспортов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу СБУ в Facebook.

Оперативники спецслужбы разоблачили чиновницу на получении неправомерной выгоды от нескольких "клиентов". Установлено, что она получала деньги частями.

Аванс составлял половину суммы, а остальное чиновница получала после изготовления и передачи паспортов.

Правоохранители задержали взяточницу на рабочем месте во время получения второй части очередной неправомерной выгоды в размере 300 долларов США.

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Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнице подозрения в совершении преступления по ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

Чиновница Госмиграции брала взятки за ускорение выдачи загранпаспартов и попалась на горячем 01
Чиновница Госмиграции брала взятки за ускорение выдачи загранпаспартов и попалась на горячем 02
Чиновница Госмиграции брала взятки за ускорение выдачи загранпаспартов и попалась на горячем 03

Источник: https://censor.net.ua/p3145048
 
 
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Чиновница Госмиграции брала взятки за ускорение выдачи загранпаспартов
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Паспарти, ***. )))
А "журналістом" тоже можна стати за хабар?

Бо інакше я не можу пояснити кричущу безграмотність "журналістів" Цензор.Нет.
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какая "неожиданность"! мне загранпаспорт петины "спецы" делали 4(четыре) месяца вместо положенных по закону(!) 20(двадцать) дней! p.s просили денег - не давал принципиально!
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Брелочники освободили место для своего человечка.
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Ну главное шо крест между сисек. Мог бы быть чуть боль ше.
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