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 Политика Украины
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Все про:арест (9867) Богатырева (695) задержание (5481) прокуратура (3615)

 Суд над Богатыревой: Прокуратура требует ареста. ФОТОрепортаж (обновлено)

Печерский районный суд Киева начал избирать меру пресечения экс-министру здравоохранения Раисе Богатыревой. Прокуратура Киева внесла ходатайство об аресте экс-чиновницы. Накануне вечером ее задержали в аэропорту "Жуляны".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, заседание началось в Печерском суде столицы.

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Суд над Богатыревой: Прокуратура требует ареста 02
Суд над Богатыревой: Прокуратура требует ареста 03
Суд над Богатыревой: Прокуратура требует ареста 04
Суд над Богатыревой: Прокуратура требует ареста 05
Суд над Богатыревой: Прокуратура требует ареста 06

"Прокуратурой города Киева в Печерский райсуд столицы внесено ходатайство относительно решения вопроса о применении в отношении экс-руководительницы Минздрава Украины, задержанной 27.08.2019 в аэропорту "Жуляны", ранее уже избранной меры пресечения в виде содержания стражей", - сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

В ведомстве напомнили, что в мае 2015 года Печерский райсуд столицы избрал Богатыревой меру пресечения в виде содержания под стражей. Бывшую главу Минздрава подозревают в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах.

Читайте на Цензор.НЕТ: При прохождении пограничного контроля на Богатыреву сработала база данных, после этого ее передали Нацполиции, - пресс-секретарь ГПСУ Демченко

Согласно постановлению суда от мая 2015 года, в течение 48 часов после задержания Богатыреву должны доставить в суд для решения вопроса о применении избранной меры пресечения.

Теперь соответствующее ходатайство внесено прокурором в Печерский райсуд. Время заседания определится в ходе автоматического распределения дел в суде, добавили в прокуратуре.

Раиса Богатырева была задержана в аэропорту Жуляны в Киеве во вторник, 27 августа. Она вернулась в Украину после того, как суд обязал Генеральную прокуратуру закрыть против нее дело. Однако была задержана, так как из розыскной базы ее до сих пор не сняли.

Также на Цензор.НЕТ: Голосеевский райсуд обязал ГПУ закрыть дело против Богатыревой, прокуратура Киева обжалует решение

Источник: https://censor.net.ua/p3145040
 
 
 Топ комментарии
 
Раиса Богатырева была задержана в аэропорту Жуляны в Киеве во вторник, 27 августа. Она вернулась в Украину после того, как суд обязал Генеральную прокуратуру закрыть против нее дело. Однако была задержана, так как из розыскной базы ее до сих пор не сняли. Источник: https://censor.net.ua/n3145040

Портнов своих не бросает. А еще он друг Богдана
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Да неужели!? Судя по всем её соратникам ей только в Раду.
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Бодя из Сен-Тропе вернется, - порешает..
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Да неужели!? Судя по всем её соратникам ей только в Раду.
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Так она и приехала что бы стать министром здравоохранения)))
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я всегда знал, что соевые родились от бурёнки=))
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Ага , эта Курва прилетела-бы просто так на абум !!! Уже всё договорено и что посидит чуток под следствием ( вспомните Лукаш , как смирная была и что говорит сейчас ) , а потом как всегда - в Раду в жопоблок )))))))))
Украинцы ! Вы вообще имеете чувство собственного достоинства ? Вас убивают на фронте вот из-за таких , как эта падла , которые внесли свой посильный вклад в расчленение Украины .
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Результат "Потужної реформи" Уголовно Процесуального Кодекса.
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Принят в 2012г. разработчик гр. Портнов.

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поносний генпрокурватор заробляє як вміє. от коли оберуть наступника тоді і побачимо.
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Зепримат это безмозглое существо не обезображенное интеллектом,чувство собственного достоинства отсутствует априори...
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Бодя из Сен-Тропе вернется, - порешает..
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Как трудно все...Чего же еще нужно ? Преступник есть.Состав преступления. Еще и попросить надо ?
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Странно. ее задержали без постановления об аресте? А так можно?
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.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......

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Раиса Богатырева была задержана в аэропорту Жуляны в Киеве во вторник, 27 августа. Она вернулась в Украину после того, как суд обязал Генеральную прокуратуру закрыть против нее дело. Однако была задержана, так как из розыскной базы ее до сих пор не сняли. Источник: https://censor.net.ua/n3145040

Портнов своих не бросает. А еще он друг Богдана
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Ну шо зєліки, хто там про "бивших ригів" кричав? Тепер прилізли не якісь там ефемерні та перефарбовані, а справжні - наглі та цинічні, які грабували та гвалтували Україну до 2014 року. Цього ви хотіли?
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Ну, бл........ дь, читай, Суд ОБЯЗАЛ Закрыть Против Нее Дело. Суды были созданы ПАРАШЕНКО. Вывод, ВЫ Х........ло.
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Суды создал Порошенко? А тебе остатки мозга тоже он вышкреб?
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Якый ты мелочный, ДОТОШНЫЙ, При нем была рехформа СУДОВА, но тут даже не в судах дело, а в ПРОКУРАТУРЕ, не ДОСТАТОЧНО обвинения. Брать берут, а шо делать не знают. ДЖОН, спустись с небес и не делай дурку. Ну ни х....... я они не сделали, что бы мы их не видели, а теперь они стараются править. Вот тебе и ПАРАШенко.
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Результат "Потужної реформи" Уголовно Процесуального Кодекса.
.
Принят в 2012г. разработчик гр. Портнов.
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Как же так, свыночолый сделал потужную судовую реХформу, а она не работает?
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Шапито очередное Юлик напоследок денежек хочет сбить
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Еще один лакмус проверить адекватность зелов. Но после решения по Авакову не удевлюсь если тетенька место Супрун опять займет.
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На фоне освобожденного ублюдка с медалью "За оккупацию Крыма" - вышинского,которого освободили сегодня,райка безобидная шалунишка.Не закроют.Отпустят.
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Посадіть її в одну камеру з теперішньою очільницею МОЗ. Для написання спільних мемуарів.
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Ваще-то бабке рае 67-й годок пошёл. Платочек и лавочка у даунецкого под'езда. Хтож песионерку-то тронеть? Но сыночка ещё огого как могьоть мамкины схемы продолжить! А зеля поможет. Вона ж шухрыдж как взлетел! Страна квартальных возможностей, мля!
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Таков тренд!Всё говно снова съежается в Украину.
Президент Малорос...по другому быть не могло
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Цирк. Даже сами смеются, на столько все палевно) Потягают для приличия а потом еще и министром как минимум станет.
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если у нас есть суд то она должна сидеть
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якби була хоч найменша небезпека, вона би сюди не їхала
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Бедем надеяться, что в скором времени у Качановской ИТК будет своя акушерка.И лет на 15 закроет там эту вакансию. Впрочем, зная наших шлюх в судейских мантиях, и то, кто у нас в первом кресле страны, лично я в это просто не верю..
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Вона приїхала під гарантії недоторканності як і інші ригіанали.
Ясно, що верхівка країни дала дозвіл їй повернутись.
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шо за кіпєш шо такоє скора будєт наша пракуратура і всє вапроси будєм рєшать как с баканавим па званку
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Шоу для 73 5 дебілів. Сценарій давно написаний і погоджений в ОПУ.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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