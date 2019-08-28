 "Росія - вбивця наших синів": под посольством РФ в Киеве проходит акция с участием семей погибших под Иловайском воинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

28 августа, общественная организация "Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО" проводит акцию под посольством РФ в Киеве, где вместе с семьями вспоминает погибших воинов. Активисты планируют зажечь Огонь вечной памяти и таким образом напомнить миру об агрессии России.

На акции уже собрались около 300 человек - это матери и жены погибших бойцов, ветераны боевых действий, которые принимали участие в Иловайской операции.

В свою очередь Семен Семенченко на своей странице в Facebook сообщил, что также планирует посетить акцию: "В 10-00 сегодня с ребятами возле посольства РФ. Накануне Дня памяти погибших защитников Украины нас есть что сказать нашим международным партнерам и новой власти Украины. Есть что сказать и оркам. Люди должны узнать правду об Иловайске и Дебальцево. Должен быть суд не только над российскими военными преступниками но и над теми, кто с украинской стороны позволил им осуществить задуманное".

Напомним, в конце августа Украина вспоминает Иловайскую трагедию. В 2014 году украинские бойцы попали в окружение, где понесли самые большие потери за всю российско-украинскую войну. Согласно последним данным, украинская армия потеряла в боях за Иловайск в августе 2014 года 220 военных, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену. Каждый год по всей стране проходят памятные мероприятия,молебны, выставки, специальные кинопоказы.

Напомним также, в День Независимости Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении на 29 августа Дня памяти защитников, погибших за независимость и территориальную целостность Украины.

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Фото и видео: Олег Богачук