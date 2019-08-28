 "Росія - вбивця наших синів": под посольством РФ в Киеве проходит акция с участием семей погибших под Иловайском воинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
28 августа, общественная организация "Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО" проводит акцию под посольством РФ в Киеве, где вместе с семьями вспоминает погибших воинов. Активисты планируют зажечь Огонь вечной памяти и таким образом напомнить миру об агрессии России.
На акции уже собрались около 300 человек - это матери и жены погибших бойцов, ветераны боевых действий, которые принимали участие в Иловайской операции.
В свою очередь Семен Семенченко на своей странице в Facebook сообщил, что также планирует посетить акцию: "В 10-00 сегодня с ребятами возле посольства РФ. Накануне Дня памяти погибших защитников Украины нас есть что сказать нашим международным партнерам и новой власти Украины. Есть что сказать и оркам. Люди должны узнать правду об Иловайске и Дебальцево. Должен быть суд не только над российскими военными преступниками но и над теми, кто с украинской стороны позволил им осуществить задуманное".
Напомним, в конце августа Украина вспоминает Иловайскую трагедию. В 2014 году украинские бойцы попали в окружение, где понесли самые большие потери за всю российско-украинскую войну. Согласно последним данным, украинская армия потеряла в боях за Иловайск в августе 2014 года 220 военных, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену. Каждый год по всей стране проходят памятные мероприятия,молебны, выставки, специальные кинопоказы.
Напомним также, в День Независимости Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении на 29 августа Дня памяти защитников, погибших за независимость и территориальную целостность Украины.
Дожилимь до ганьби..
Вічна пам 'ять полеглим воїнам.
Источник: https://censor.net.ua/p3144995"
А тот, кто кинул добробаты на Иловайск без согласования с ВСУ, возомнив себя главнокомандующим, будет отвечать?
Политика / Общество 27-авг, 23:189 3 073 8
Мне нужно зубастое государство
Абсолютно личное ощущение: мне нужно зубастое государство. Несколько агрессивное государство. В том понимании, что в ответ на пощечину сшибает с ног и ложит мордой в асфальт. Обидчика. Агрессора.
Безусловно - в виде активной дипломатии, сильной военной стратегии и жестком отстаивании национальных интересов.
Все эти нюни, которые распускает наш новый президент - никак не вяжутся в моем представлении с той Украиной, которая на этом куске земли сейчас должна бы вести себя иначе.
Ведь время - военное.
Это в другое время можно было бы (хотя я против) показывать себя белой и аморфной, у которой "гульки на уме".
Допустим, были бы мы всемирной "Швейцарией" с надежными банками, или оффшорным Кипром, или холодной Аляской - которым в принципе воевать не с кем. Хотя, чем черт не шутит? Амебы.
Такими мне видятся все эти депутаты и их избиратели, которые готовы по трупам умерших украинцев прокладывать мирные тропы, чтобы наладить отношения с Россией. Или это у меня неправильные представления об Украине - или все-таки у них.
Вот только слабость всегда притягивает к себе чужую агрессию.
Может, эти люди в личной жизни не привыкли защищаться?
И поэтому личное переносят на общее, на всю страну?
Где зубы? Где активная позиция?
Чтобы к такой Украине отныне боялись на пушечный выстрел подойти с предложениями забыть про Крым и взять на себя вину за развязанную Россией войну?
Дать воду оккупантам или восстановить разрушенную инфраструктуру Донбасса за свои деньги?
Гложет это чувство, что не хватает нам здоровой оборонительной агрессии.
Елена Кудренко
Он выходил с под Иловайска, ему чуть больше двадцати,
в руках зажатая граната и палец у кольца чеки.
Он третьи сутки в окружении, из роты больше никого.
И вспоминая то сраженье, что не похоже на кино…
Комбат кричал: «Держите фланги!», а фланги сутки уж молчат,
Их пять часов бомбили «Грады» - российской армии набат…
Взвода на небо уходили, ведь после «Градов», мин поток
Из миномётов 2Б9, с названием нежным «Василёк».
И как стояли спина в спину, уже не сорок… впятером.
Как из зеленки выходили, под Старобешевым, потом.
Как среди трупов затерявшись, где Псковский проходил спецназ,
в тела стреляя бездыханных, не отводя постыдных глаз.
Как Димка с криками: «Відходьте! Я їх ще трішки придержу!»
Лёг с пулеметом, вынув сошки и залп нарушил тишину.
Он ранен был, с пробитым лёгким, ведь до своих не доползти.
Их прикрывал осознавая, что здесь конец его пути.
Десант российский окружая, все замыкал свое кольцо,
Ребята с боем прорывалась, из зоны действия АТО.
Команда штаба: «Выходите! Для вас создали коридор».
В котором их, как будто в тире, лупили снайперы в упор.
И вы поверьте очень страшно, оставить и не хоронить,
Друзей с которыми не раз ты, старался пайку разделить.
Он выходил с под Иловайска, ему чуть больше двадцати,
в руках зажатая граната и палец у кольца чеки.
януку и пукину - не удалось убить активистов на Евромайдане,
а пукину и поросенко это удалось, ведь под Иловайском - погибли самые патриотичные и активные защитники Украины, те, кто до последнего защищал Майдан от беркутни..