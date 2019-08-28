 Парня с перерезанным горлом выбросили из машины на Окружной дороге в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".

Трагический случай произошел недалеко от пересечения Окружной дороги с улицей Григоровича-Барского около 1:30.

По словам водителя, который был очевидцем происходящего, он двигался по Окружной дороге и увидел на обочине парня. Он шел неровной походкой и пытался остановить другие автомобили. Сначала мужчина подумал, что парень пьян и просто хочет, чтобы его кто-нибудь подвез домой. Однако мужчина все же остановился и вышел из автомобиля. Когда он подошел ближе к парню, то увидел, что тот держится за шею, а его одежда вся промокла от крови.

Водитель попытался оказать умирающему хоть какую-то помощь, но все его попытки оказались тщетны. Перед смертью парень произнес слово "такси" однако мужчина так и не понял, был тот водителем или пассажиром.

Другие свидетели произошедшего рассказали, что видели, как парня выбросили на обочину из автомобиля Daewoo Lanos серого цвета, после чего авто скрылось на большой скорости. Также они упомянули, что салон машины был весь испачкан кровью.

На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, следственно-оперативная группа, кинологи и криминалисты. На данный момент все усилия правоохранителей направленны на установление личностей злоумышленников и поиски автомобиля, который возможно был местом преступления.

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