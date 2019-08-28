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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (17853) убийство (5324)

 Парня с перерезанным горлом выбросили из машины на Окружной дороге в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В среду, 28 августа, в Киеве на Окружной дороге произошло убийство. По предварительным данным, парня возрастом на вид около 25 лет выбросили из машины с перерезанным горлом. В таком состоянии ему удалось пройти несколько десятков метров и просить помощи о проезжающих мимо автомобилей. К сожалению, парень истек кровью прямо на тротуаре Окружной дороги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".

Трагический случай произошел недалеко от пересечения Окружной дороги с улицей Григоровича-Барского около 1:30.

По словам водителя, который был очевидцем происходящего, он двигался по Окружной дороге и увидел на обочине парня. Он шел неровной походкой и пытался остановить другие автомобили. Сначала мужчина подумал, что парень пьян и просто хочет, чтобы его кто-нибудь подвез домой. Однако мужчина все же остановился и вышел из автомобиля. Когда он подошел ближе к парню, то увидел, что тот держится за шею, а его одежда вся промокла от крови.

Водитель попытался оказать умирающему хоть какую-то помощь, но все его попытки оказались тщетны. Перед смертью парень произнес слово "такси" однако мужчина так и не понял, был тот водителем или пассажиром.

Другие свидетели произошедшего рассказали, что видели, как парня выбросили на обочину из автомобиля Daewoo Lanos серого цвета, после чего авто скрылось на большой скорости. Также они упомянули, что салон машины был весь испачкан кровью.

На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, следственно-оперативная группа, кинологи и криминалисты. На данный момент все усилия правоохранителей направленны на установление личностей злоумышленников и поиски автомобиля, который возможно был местом преступления.

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Парня с перерезанным горлом выбросили из машины на Окружной дороге в Киеве 01
Парня с перерезанным горлом выбросили из машины на Окружной дороге в Киеве 02
Парня с перерезанным горлом выбросили из машины на Окружной дороге в Киеве 03

Источник: https://censor.net.ua/p3144985
 
 
 Топ комментарии
 
Каждый день жестокие убийства и стрельба. Такого не было даже в 90-х. Тогда просто криминал воевал между собой. Вы же когда поймаете убийцу если поймаете, сразу под ночной домашний арест его. Петя с Рюкзаковым провели чудесные судебные и правохранительные рехвормы. Кушайте на здоровье порохосрань.
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Авакову все равно. Ему главное организовать очередной митинг нац корпуса против Порошенка.
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лАнус был на укробляхах? Значит все по закону
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А чем тебе Ланос не нравиЦА? Во всяком случае лучше чем всякое советское дерьмо.
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таксист, наверное...его по горлу...сзади... а тачку угнали...
земля пухом... (совсем молодой)
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для них это не проблема... не захотели платить - убили водилу - сами скрылись (или скрылся...может один ушлепок был)
или что Вас смутило? "залитая кровью" это ж не ведро (4-5 литров в человек не выльется сразу, плюс что-то взяла одежда, раз он был весь в крови)
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Каждый день жестокие убийства и стрельба. Такого не было даже в 90-х. Тогда просто криминал воевал между собой. Вы же когда поймаете убийцу если поймаете, сразу под ночной домашний арест его. Петя с Рюкзаковым провели чудесные судебные и правохранительные рехвормы. Кушайте на здоровье порохосрань.
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Парашенко в связи со своим избранием на президенский пост сделал самую большую в истории Украины широкую амнистию выпустив из тюрем более 18тыс заключенных. Такого разгула преступности, грабежей, убийств, насильников во время Парашенка я не помню даже в 90-е.
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В бедной и воюющей стране нравы становятся звериные.Ужас! Профилактика перестала работать.Наркомания- основа бандитизьма.
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Авакову все равно. Ему главное организовать очередной митинг нац корпуса против Порошенка.
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Идиот, кому нужны митинги против твоего порошка? Кто он сейчас? А никто.
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Поэтому Нац корпус и растворился в тумане. А как дышал...
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Нигде он не расстворился. Фукнционирует как и раньше и акции тоже проводит.
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Ключевое слово - аваков. Или уже не?
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вы ЗЕбилы как мухи, память 40 секунд. "все это было, и все это будет". Ющенко внесли в кабинет целуя руки. убери Донбасс и Крым в 2004, у него поддержка больше чем у клоуна- 80%. и погнали, обещанки, речи встречи, Нашу Украина, слово в слово как сегодня у шутов. через год доверие 5%, а когда уходил-недоверие 95%. Янукович в 2004 сбежал в Европу, вернулся через 7 месяцев. такие же кретины писали - "Кто он сейчас? А никто." через 2 года премьер, а потом президент. если сравнить фигуры Януковича, Порошенко, а впереди поставить бздливую вафлю, то описанные события повторяться в несколько раз быстрей. запомни-чрез пол года будешь сраку рвать доказывая что не голосовал за клоуна)))
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не факт, по Киеву гуляет тысячи так званых гастроллеров с Донбасса, приезжают на пару недель, творят беспредел и опять в свое болото.
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судова, міліцейська реформа. а тут іще і євробляхи за три рублі --і ти таксист.
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О .Я Проезжал и видл это движ.
Подумал Что збили пешехода
Ужоз
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