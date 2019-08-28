 На месте обрушенного в результате взрыва подъезда в Дрогобыче обнаружено тело второго погибшего, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В 8:20 на месте обвала подъезда жилого дома по ул.Грушевского, 101, в г.Дрогобыч найдено еще одно погибшее лицо. Так, по состоянию на 8:30, погибли 2 человека и 7 госпитализированы (из них 4 ребенка)", - говорится в сообщении.

К проведению поисково-спасательных работ всего привлечено 399 человек и 39 единиц техники, из них от ГСЧС 148 человек личного состава (в том числе три кинологические расчеты) и 20 единиц техники.

Напомним, сегодня, 28 августа, около 2:50 на улице Грушевского, 101 в городе Дрогобыч в результате взрыва (предварительно бытового газа) произошло разрушение подъезда жилого дома с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

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