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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взрыв (4338) Дрогобыч (17) ГСЧС (2237)

 На месте обрушенного в результате взрыва подъезда в Дрогобыче обнаружено тело второго погибшего, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Госслужбы Украины по ЧС на месте обрушения подъезда в четырехэтажном жилом доме в пгт. Дрогобыч Львовской области обнаружили тело второго погибшего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В 8:20 на месте обвала подъезда жилого дома по ул.Грушевского, 101, в г.Дрогобыч найдено еще одно погибшее лицо. Так, по состоянию на 8:30, погибли 2 человека и 7 госпитализированы (из них 4 ребенка)", - говорится в сообщении.

К проведению поисково-спасательных работ всего привлечено 399 человек и 39 единиц техники, из них от ГСЧС 148 человек личного состава (в том числе три кинологические расчеты) и 20 единиц техники.

Напомним, сегодня, 28 августа, около 2:50 на улице Грушевского, 101 в городе Дрогобыч в результате взрыва (предварительно бытового газа) произошло разрушение подъезда жилого дома с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

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На месте обрушенного в результате взрыва подъезда в Дрогобыче обнаружено тело второго погибшего, - ГСЧС 01
На месте обрушенного в результате взрыва подъезда в Дрогобыче обнаружено тело второго погибшего, - ГСЧС 02
На месте обрушенного в результате взрыва подъезда в Дрогобыче обнаружено тело второго погибшего, - ГСЧС 03

Источник: https://censor.net.ua/p3144978
 
 
 Топ комментарии
 
Мои соболезнования дрогобычанам.Странно ,что это произошло ночью.Совет всем жителям Украины ,использующих газ.Покупайте газовые приборы только с газ-контролем.Избавтесь от газовой рухляди.Запретить на госуровне продажу газовых приборов без газ-контроля немедленно.Иначе такую дань трагическую мы будем иметь часто.
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Старших одиноких людей потрібно відселяти в хоспіси, бо настає час коли такі люди газову комфорку, яка горить, водою заливають, щоб газ виключити. Родина пройшла через таке.
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Необхідно встановлювати елементарні газові датчики. Немає датчика - немає газу На місці обвалення внаслідок вибуху під'їзду в Дрогобичі виявлено тіло другого загиблого, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9033
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Вот так вот живешь-живешь, а потом ба-бах На месте обрушенного в результате взрыва подъезда в Дрогобыче обнаружено тело второго погибшего, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7811 По этому человек должен жить в своем доме, а не в муравейнике. Тогда он никого не взорвет и его никто не взорвет...
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Как Вы себе представляете Киев, Токио, Нью-Йорк... вообще любой город, исключительно из "своих домов"???? Вы вообще думаете прежде чем пишете?
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А я разве сейчас про пиндосов писал? Про неньку Украину. Ну все в этих городах Нью-Йорке и тд, у кого есть деньги и положение в обществе стараются купить домик в пригороде. У нас купить участок уже с готовым домиком стоит не сильно дороже квартиры. Так что пока не позно и земля не стала стоить миллионы нада перебираться в частный сектор...
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Я имела ввиду что все не могут переселиться в частные дома, хотя все хотели бы, возможности НЕТ, людей много, земли мало. Не один Вы такой умный.
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Земли мало ?? поедьте за город и посмотрите вокруг себя до горизонта..земли мало ?
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Старших одиноких людей потрібно відселяти в хоспіси, бо настає час коли такі люди газову комфорку, яка горить, водою заливають, щоб газ виключити. Родина пройшла через таке.
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в пгт. Дрогобыч? Юрік, міняй своїх орків.
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Мои соболезнования дрогобычанам.Странно ,что это произошло ночью.Совет всем жителям Украины ,использующих газ.Покупайте газовые приборы только с газ-контролем.Избавтесь от газовой рухляди.Запретить на госуровне продажу газовых приборов без газ-контроля немедленно.Иначе такую дань трагическую мы будем иметь часто.
 показать весь комментарий
 
 
Необхідно встановлювати елементарні газові датчики. Немає датчика - немає газу На місці обвалення внаслідок вибуху під'їзду в Дрогобичі виявлено тіло другого загиблого, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9033
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Техника на разборе завалов ну совсем допотопная.Где областная помощь?Где серьёзные Краны,экскаваторы,манипуляторы?
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Если есть вероятность что под завалом могут быть люди, их разбирают вручную.
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Есть работа СБУ.Трагедия всеукраинского масштаба.Однако первые лица ни пары з вуст.
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это так жутко!
из-за чьей-то невнимательности...или утечки пострадают все соседи...это так страшно!
я в многоэтажке... и несколько соседей тоже вызывают опасения... там одинокие...там малохольный там алкаш... и опасайся каждый день...
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