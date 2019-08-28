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 Пропагандисты с "России 24" выдали пророссийских активистов и блогеров за "ветеранов ВСУ". ФОТОрепортаж

Анонсированное российскими пропагандистами шоу о примирении в телеэфире воинов ВСУ и наемников РФ с Донбасса действительно состоялось. Вот только люди, приехавшие на росТВ под видом украинских военных, оказались не совсем военными и не совсем украинскими.

Личности самозванцев — участников передачи "Окопная правда" на "Россия 24" — раскрыла команда "Военного навигатора Украины", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

В студии росТВ засветился харьковчанин Александр Мединский. Его знают как бывшего активиста дугинского "Евразийского союза молодежи", а также как видеоблогера и фигуранта базы "Миротворца". В российских медиа Мединского любят цитировать за регулярные заявления против ВСУ. При этом в последнем телеэфире харьковчанин утверждал, что якобы участвовал в боевых действиях на стороне Украины. Подтверждений этому Мединский не привел — зрителям предлагают поверить на слово.

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Пропагандисты с России 24 выдали пророссийских активистов и блогеров за ветеранов ВСУ 01
Пропагандисты с России 24 выдали пророссийских активистов и блогеров за ветеранов ВСУ 02

Кроме того, ветераном ВСУ в телеэфире назвался Алексей Грживач. Его действительно с определенной долей допущения можно отнести к участникам войны — он некоторое время был в районе АТО в качестве кашевара. После появления на российском шоу Грживач также попал в базу "Миротворца".

Пропагандисты с России 24 выдали пророссийских активистов и блогеров за ветеранов ВСУ 03

Третий участник передачи, представленный "ветераном ВСУ", на самом деле Виталий Плошкин — автор пропагандистского пророссийского сайта "Антифашист". В своих статьях Плошкин регулярно оскорбляет Украину, украинцев, и соответственно Вооруженные Силы государства.

Пропагандисты с России 24 выдали пророссийских активистов и блогеров за ветеранов ВСУ 04

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Напомним, российские пропагандисты сейчас активно осваивают новый тренд: периодически "прощупывают почву" по поводу возможного примирения украинского и российского народов. Для этого аккуратно вбрасываются тезисы о том, что "войну развязали политики, а народам нечего делить", и прочие кремлевские нарративы. Частью такой пропагандистской спецоперации должен был стать телемост "Надо поговорить".

Источник: https://censor.net.ua/p3144974
 
   
 Топ комментарии
 
100 днів Зе, які потрясли світ.
Свобода слова, права людини і демократія:
1. Жодної прес-конференції чи серйозного інтерв'ю - це напевно рекорд достойний книги Гіннеса
2. Рейдерські атаки на медіа -телеканал Прямий, 112.
3. Арешти і справи за листівки, плакати, відеролики
4. Хамське спілкування з тупими вівцями і громадянами Гідранта, його прес-алкаше та чиновників
5. Адмінресурс у вигляді примусової участі у провладних акціях з використанням бюджетних коштів
6. Не виконання вимог закону про доступ до публічної інформації та звернення громадян
7. Надзвичайні параноїдальні заходи безпеки, які створюють проблеми простим громадянам.
8. Неодноразове публічне порушення закону про мову
Армія, безпека, війна з ерефією:
1. Вперто уникає називати ерефію ворогом, агресором.
2. Значні втрати українського війська в десятки загиблих внаслідок заборони відкривати вогонь та наступного "перемир'я"
3. Зрив виконання держоборонзамовлення
4. Призупинення виробництва БТР-3/4, переходу на нову систему харчування, постачання форми і спорядження у війська, знищення констр. бюро
5. Відмова від закупівлі тренажерів для БУК-М, С-300П, ПЗРК,
6. Скорочення військових кафедр і військ. медиків.
7. Одностороння здача позицій в районі Станиці-Луганської
8. Не проведено жодного засідання РНБО з проблемних питань армії та ООС.
Зовнішня політика:
1. Повернення агресора в ПАРЄ.
2. Відсутність власної та міжнародної реакції на дії ерефії щодо роздачі паспортів на Донбасі, невиконання рішення морського арбітражу
3. Втрата суб'єктності в міжн. політичних процесах.
4. Ослаблення антипутінської коаліції.
5. Здача позицій України в справі про моряків та Керченську протоку.
6. Провал саміту Україна-ЄС
7. Односторонні серйозні дипломатичні та економічні поступки Ізраїлю, нерезультативні візити у Канаду, Туреччину, Францію, ФРН.
8. Звільнення посла в США без адекватної заміни
9. Спрощення отримання громадянства представниками країни-агресора з порушенням Конституції.
Внутрішня політика:
1. Відновлення впливу олігархів, особливо Коломойського, який вже завдав збитків державі на більш ніж 10 млрд. грн.
2. Реванш колишніх ригів, їх повернення в Україну та відновлення політичного впливу, активізація проросійських сил
3. Непрозорі кадрові призначення у тому числі бізнес-партнерів, друзів, часто з порушенням вимог закону зокрема люстрації
4. Вплив на суддів через Богдана-Портнова, нереагування на судівське свавілля і узурпацію влади
5. Переслідування політ. опонентів за сфабрикованими справами
6. Збільшення витрат на своє утримання та апарат.
7. Неодноразові порушення Конституції та законів в указах.
8. Економічні рішення в інтересах олігархії
Дайте йому ще 1725 днів!
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Главный принцип рашевских СМИ-"Не хочешь не слушай,а врать не мешай".
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От брехливі гандони... Я ніколи не забуду того, що утворили расєянє... І стріляли не політики, а громадяни рф.
Є стаття в газеті "Звєзда" від 1994 року, там також написано: "бои в Грозном ведут политики и наемники, росийской армии там нет".
Мерзоти вони, а не брати. А в річницю Іловайської трагедії такі їх потуги ще більше відштовхують...
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Главный принцип рашевских СМИ-"Не хочешь не слушай,а врать не мешай".
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Главный их принцип "Слушай наше вранье! А не хочешь - все равно слушай, мы его по всем каналам будем крутить, еще и в интернете насрем!"
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а мене їхня брехня радує - чим більше вони будуть так брехати, тим більше Українців будуть розуміти, що таке педірация. Ну а ватним трололохам я скажу від себе - я краще здохну, ніж визнаю ватників хоча б просто нормальними людьми!
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А укрСМИ недалеко ушли. Вернее не СМИ, а фирмы по зарабатыванию денег.
АДмины потерлы комменты против Кол .
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Ну если ты про Г+Г которое дебилам впарило зебила то тут согласен!
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Украинцы проголосовали против власти барыг и мародеров.
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Зебилы - не украинци!
Ты казламордый можешь обсуждать только барыг и мародеров из кооператива "Озеро"!
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Вы, захватив власть, всех инакомыслящи назвали врагами украинского народа. На самом деле - вы враги Украины, потому что разрушаете ее, уничтожая демокраические принципы государства.
Большинство украинцев послали вас в эротическое путешествие и восстанавливают демократическую цивилизованную Украину. И большинство стран поддерживают это.
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Козломордый, кто и когда ЗАХВАТИЛ власть??? Это у вас хунта с 93-го года захватила власть...
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А инакомыслящие, это те кто звал рашкинскую армию в Украину???
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Инакомыслящие - это 73% украинцев, прогосовавших против вашего барыги. Которым вы хотите лишить права голоса.
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...чувак, расскажи - кто твой дилер? Пропагандисти з "Росії 24" видали проросійських активістів і блогерів за "ветеранів ЗСУ" - Цензор.НЕТ 6246 Походу, классный у него товар... Пропагандисти з "Росії 24" видали проросійських активістів і блогерів за "ветеранів ЗСУ" - Цензор.НЕТ 7669
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Не плюй на большинство Украинцев, утонешь получив ответку.
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Для Семен Приходько

Пане Семене. Ви не могли б привести приклад "бариги", не на словах, а факи справи і ще дуже хочеться факт мародерства. Для Вас мабуть це є злочин, коли заможня людина віддає свій мільярд на захист держави. А Вам би хотілося, щоб державу взяли голими руками. Ось тут і Вальцмани, Мародери, Мальдівські, Бариги. А де справи посібнику агресора, терориста, вбивці???
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При Порошенко Украина была его частной лавочкой по грабежу Украины во всех отраслях. От кузни и Богдана до Ротердама+ и отжима предприятий, от завышения цены на газ в разы до наживы на Укрооборонпроме на крови украинцев. Под патриотические лозунги в вышиванке.
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Жосче надо, кацапа. А пока везде в спам)
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Его Скабеевы и Киселевы не пиарили, как ЗЕ - это точно.

А теперь липовый подкацапский през - липовые ветераны на его шоу 24 августа, липовые ветераны на шоу его спонсоров в Роисе.
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Ми вже давно бачимо, які з вас прогнозисти.
Все що ви тут пишете з області хворої фантазії.
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Комітет свободи слова в Раді віддали "патріоту" шуфричу. Це тільки початок.
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Что тут удивительного? ПропаГандоны они есть резинотехнические изделия № 2............
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От брехливі гандони... Я ніколи не забуду того, що утворили расєянє... І стріляли не політики, а громадяни рф.
Є стаття в газеті "Звєзда" від 1994 року, там також написано: "бои в Грозном ведут политики и наемники, росийской армии там нет".
Мерзоти вони, а не брати. А в річницю Іловайської трагедії такі їх потуги ще більше ************...
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100 днів Зе, які потрясли світ.
Свобода слова, права людини і демократія:
1. Жодної прес-конференції чи серйозного інтерв'ю - це напевно рекорд достойний книги Гіннеса
2. Рейдерські атаки на медіа -телеканал Прямий, 112.
3. Арешти і справи за листівки, плакати, відеролики
4. Хамське спілкування з тупими вівцями і громадянами Гідранта, його прес-алкаше та чиновників
5. Адмінресурс у вигляді примусової участі у провладних акціях з використанням бюджетних коштів
6. Не виконання вимог закону про доступ до публічної інформації та звернення громадян
7. Надзвичайні параноїдальні заходи безпеки, які створюють проблеми простим громадянам.
8. Неодноразове публічне порушення закону про мову
Армія, безпека, війна з ерефією:
1. Вперто уникає називати ерефію ворогом, агресором.
2. Значні втрати українського війська в десятки загиблих внаслідок заборони відкривати вогонь та наступного "перемир'я"
3. Зрив виконання держоборонзамовлення
4. Призупинення виробництва БТР-3/4, переходу на нову систему харчування, постачання форми і спорядження у війська, знищення констр. бюро
5. Відмова від закупівлі тренажерів для БУК-М, С-300П, ПЗРК,
6. Скорочення військових кафедр і військ. медиків.
7. Одностороння здача позицій в районі Станиці-Луганської
8. Не проведено жодного засідання РНБО з проблемних питань армії та ООС.
Зовнішня політика:
1. Повернення агресора в ПАРЄ.
2. Відсутність власної та міжнародної реакції на дії ерефії щодо роздачі паспортів на Донбасі, невиконання рішення морського арбітражу
3. Втрата суб'єктності в міжн. політичних процесах.
4. Ослаблення антипутінської коаліції.
5. Здача позицій України в справі про моряків та Керченську протоку.
6. Провал саміту Україна-ЄС
7. Односторонні серйозні дипломатичні та економічні поступки Ізраїлю, нерезультативні візити у Канаду, Туреччину, Францію, ФРН.
8. Звільнення посла в США без адекватної заміни
9. Спрощення отримання громадянства представниками країни-агресора з порушенням Конституції.
Внутрішня політика:
1. Відновлення впливу олігархів, особливо Коломойського, який вже завдав збитків державі на більш ніж 10 млрд. грн.
2. Реванш колишніх ригів, їх повернення в Україну та відновлення політичного впливу, активізація проросійських сил
3. Непрозорі кадрові призначення у тому числі бізнес-партнерів, друзів, часто з порушенням вимог закону зокрема люстрації
4. Вплив на суддів через Богдана-Портнова, нереагування на судівське свавілля і узурпацію влади
5. Переслідування політ. опонентів за сфабрикованими справами
6. Збільшення витрат на своє утримання та апарат.
7. Неодноразові порушення Конституції та законів в указах.
8. Економічні рішення в інтересах олігархії
Дайте йому ще 1725 днів!
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Новая методичка...с пылу с жару....Бред больного серого вещества. К доктору срочно. Пропагандисты с "России 24" выдали пророссийских активистов и блогеров за "ветеранов ВСУ" - Цензор.НЕТ 9292
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Опровергни хоть один пункт. Не можешь? Так какой тогда это бред? Правда вам, зебилам, не нравится, но от нее никуда не деться вам.
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И тебе к доктору. Желчь прёт ....укольчик не помешает. Давно не слышало что Путин нападёт? Пастор в "засаде", Парубий в отстое................Путин х уйло это понятно ВСЕМ, но 5 лет этим оправдывали "ж опу" в Украине , а сами мародёрствовали, воровали и просто коррупция.........Жыты па нофаму......
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лахта, а что разве путин не напал ?... "а то путин нападет" это любимая фраза фсбешных троллей.
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долбень читай внимательно.
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Что-то всех к доктору отправляешь. Похоже, ты в своем дурдоме сегодня первый добрался до халата. порезвись полчаса, скоро процедуры.
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Ты не ответил на вопрос!
Так что, разве РФ не напала? Крым не аннексировала? а?
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Напала и оттяпала и продолжает гадить....Но сколько раз истерику пастор с прубиём нагоняли,и при этом Рада узжала в отпуска на месяца......мир им нахрен не нужен. Тебе приятно когда шоколадный мародёр истерично орал о рашке агрессоре? И что от того менялось к лучшему???
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Над мовою знущаються тільки даунбаси та мокші!!! А псевдо украінці ставять смайли та лайки ,підтримуючи таки знущання.
Не Палитесь Лапти!
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какашников, опровергнуть ничего не может, ибо этого нет в его методичке.
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Угу, я сейчас по пунктам обвиню во всем этом лично тебя и опровергни хоть один пункт.
Там чушь и бред понаписан - обвинения высосанные из пальца. Ольгинцы продолжают расскачивать Украину, пытаясь вызвать народные волнения, а тупая соя им с радостью подмахивает.
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Интересно, сколько пальцев у этого "автора" - из каждого по проблеме высосать...
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А ты, как специалист по сосанию, сколько из одного ... пальца высасываешь?
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паскудно інше.те що вони цього не знають .що це пропаганда
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Все вони знають. Але свідомо вибираюиь, тому, що це їм підходить. Це возвеличує їхнє его.
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При "пересиденте-новомалороссе" всё возможно.
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Президент-то тут причем? Он как-то влияет на кацапскую пропаганду? При Порошке кацапы мало пропаганды выдавали на гора?
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При том что деятельность телепомоек Ньюсвонь и Г+Г очевидным образом подпадает под статью 111-ю УК. Как там, скоро будет распоряжение Баканову "ловить чертей" ?
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бобікам пох, ім аби паркани були на місці--щоб задні лапи задирати на все і вся.
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А куди дивиться СБУ, ГПУ? Чому ще не відкриті справи проти зрадників і вони не осуджені? Може там в Кремлі вони військову таємницю передали. Як варити кашу, наприклад.
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О, заметьте, тут ни одной гниды, что вопят на других ветках про то как Порох коварно напал на кацапов, а потом кинул в Иловайске свои войска, про тысячи погибших. Те которые дают ссылки на ...около тысячи погибших и раненных..., но сами же не могут понять разницы между ними.
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Процитируй-ка хоть кого-то, рассказывающего, что порошок якобы напал на кацапов, брехло дешевое.
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Зайди , почитай три части про БД 20.08.14, там вся эта кодла сидит, тут никого, я там дискутировал с некоторыми, лакеев нет.
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Я как раз там с Игорем L дискутирую. И ничего подобного тому, что ты набрехал там никто не писал - ты перекрутил чужие слова, полностью изменив их смысл - то есть перебрехал.
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а эту почему не пригласили ? Пропагандисты с "России 24" выдали пророссийских активистов и блогеров за "ветеранов ВСУ" - Цензор.НЕТ 1834 переодели бы в камо и сказали что это генерал ВСУ в отставке Пропагандисты с "России 24" выдали пророссийских активистов и блогеров за "ветеранов ВСУ" - Цензор.НЕТ 1834

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нє понял всє спят штолє гдє наша дєжурная зе ******* неаднаво поста про марадьора !
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Грживач действительно воевал, был поваром в 72 омбр. Фейсбук такое говорит.
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та да . воевал . повара это те еще отморозки . врага уничтожают поварешкой Пропагандисти з "Росії 24" видали проросійських активістів і блогерів за "ветеранів ЗСУ" - Цензор.НЕТ 4556
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понятно дело есть . просто воевал и кашу варил это как бы не одно и тоже Пропагандисти з "Росії 24" видали проросійських активістів і блогерів за "ветеранів ЗСУ" - Цензор.НЕТ 9969
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Европейцам походу нравится когда Рашка сбивает ихние самолеты, проводит теракты, загоняет в Европу миллионы беженцев, угрожает стереть в радиоактивный пепел, обзывает каждый день со своих государственных телеканалов фашистами и отсталыми гомосеками.
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Личности самозванцев - участники кремлёвской подачи "Окопная правда" на "112"канале Медведчука,эти тоже фигурируют по всему миру.Источник: https://censor.net.ua/p3144974
Пропагандисти з "Росії 24" видали проросійських активістів і блогерів за "ветеранів ЗСУ" - Цензор.НЕТ 4460 Пропагандисти з "Росії 24" видали проросійських активістів і блогерів за "ветеранів ЗСУ" - Цензор.НЕТ 2315
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Все , що потрібно знати про рашистське TV та їхні "філіали" в Україні - суцільний обман та брехня . Але зєбілоїди і це проковтнуть .
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"Напомним, российские пропагандисты сейчас активно осваивают новый тренд: периодически "прощупывают почву" по поводу возможного примирения украинского и российского народов."
Источник: https://censor.net.ua/p3144974

Зря, что ли, РФ вложила в украинские выборы столько денег.
Отдача пока слабенькая от тех вложений, но нужно же отбить бабки.
Ждем от Квартала новой Рады закона о "региональном статусе русского языка", без которого не выйдет впихнуть ЛДНР обратно в Украину, ведь вторжение РФ на Донбасс началось под предлогом "защиты русскоязычного населения Донбасса от биндер".
Давайте, Квартал, не подкачайте, зря, что ли, вам РФ столько денег дала.
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вбрасываются тезисы о том, что "войну развязали политики" Источник: https://censor.net.ua/p3144974
Это правда ,, вот только политики - паРашные .. !! .
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Войну устроили не люди а политики? А украинцам разве политики отрубывали головы лопатой, вспарывали животы, топили в выгребных ямах, кастрировали, отрубывали руки за татуировки и все ето снимали на видео и выкладывали в ютуб с лозунгами * мы придем в Киев и со всеми укропами так сделаем*
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Наконец-то цензор разродился этой новостью.

Myroslav Hai
26 серпня о 08:12

З приводу виступу на російському тб українських "військових" разом із представниками незаконних збройних формувань рф.

Одного з персонажів я знаю.
Взимку він виступав із зверненням до ОБСЕ з вимогою до ГШ відвести війська. Він тоді назвав себе резервістом але скривав своє справжнє ім'я (Грживач Олексій Олександрович) під псевдо Олекса Довбуш.
Тож Рада резервістів мала з ним розмову в присутності офіцерів ГШ, записану на камеру.
Під час розмови стало зрозуміло, що людина завербована. Я висловив свою позицію старшим офіцерам і рекомендував викласти відео розмови в мережу, а персонажа віддати контррозвідці.
Я побачив з його дій та слів ознаки спланованої інформаційно-психологічної операції спецслужб РФ. Тож рекомендував негайно почати протидіяти.
Цього зроблено не було, не знаю з яких причин. Скоріше не сприйняли серйозно.
Тепер цей агент спецслужб росії виступає із терористами на каналах РФ, позиціонуючи себе, як бійця ЗСУ, що покаївся.
Операція примирення набирає обертів.



Пропагандисти з "Росії 24" видали проросійських активістів і блогерів за "ветеранів ЗСУ" - Цензор.НЕТ 5343
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на роиссе нодечеловеки живут просто тупые как табуретки.
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интересно что Это шоу и в России обгадили все кому не лень короче холостой выстрел получился....
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Як би там не було, а народам дійсно нічого ділити.
І як би там хто не старався, а українці, білоруси і росіяни залишаться братніми народами.
А ублюдки з політиками можуть йти "лісом".
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