 Подпольный цех по изготовлению алкоголя ликвидирован в Запорожье. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч.3 ст.204 УК Украины было установлено, что в местах массового отдыха граждан на побережье Азовского моря и через специально созданные аккаунты в системе обмена сообщениями типа мобильных приложений осуществляется незаконная реализация фальсифицированного алкоголя.

По результатам мероприятий, проведенных на территории областного центра и еще двух населенных пунктов региона, выявлен и ликвидирован подпольный цех, организованный местным жителем, в котором незаконно изготовляли фальсифицированное вино. При этом при производстве использовались ароматизаторы с различными фруктовыми вкусами и спирт.

Во время обысков изъято и передано на ответственное хранение почти 3,5 тыс. литров вина и 575 литров спирта, расфасованных в пластиковые емкости, а также красители-ароматизаторы и оборудование для изготовления и розлива фальсифицированной алкогольной продукции.

Всего изъято подакцизных товаров стоимостью 663 тыс. грн. Продолжается следствие".

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