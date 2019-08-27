EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия
  126  1
Все про:алкоголь (1493) Запорожье (1543) фальсификат (333) ГФС (3399)

 Подпольный цех по изготовлению алкоголя ликвидирован в Запорожье. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области ликвидировали подпольное производство алкоголя и изъяли из незаконного оборота крупную партию фальсификата.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч.3 ст.204 УК Украины было установлено, что в местах массового отдыха граждан на побережье Азовского моря и через специально созданные аккаунты в системе обмена сообщениями типа мобильных приложений осуществляется незаконная реализация фальсифицированного алкоголя.

По результатам мероприятий, проведенных на территории областного центра и еще двух населенных пунктов региона, выявлен и ликвидирован подпольный цех, организованный местным жителем, в котором незаконно изготовляли фальсифицированное вино. При этом при производстве использовались ароматизаторы с различными фруктовыми вкусами и спирт.

Во время обысков изъято и передано на ответственное хранение почти 3,5 тыс. литров вина и 575 литров спирта, расфасованных в пластиковые емкости, а также красители-ароматизаторы и оборудование для изготовления и розлива фальсифицированной алкогольной продукции.

Всего изъято подакцизных товаров стоимостью 663 тыс. грн. Продолжается следствие".

Также смотрите: Два подпольных цеха по изготовлению фальсифицированного спирта и алкоголя ликвидированы на Тернопольщине. ФОТОрепортаж

Подпольный цех по изготовлению алкоголя ликвидирован в Запорожье 01
Подпольный цех по изготовлению алкоголя ликвидирован в Запорожье 02

Подпольный цех по изготовлению алкоголя ликвидирован в Запорожье 03
Подпольный цех по изготовлению алкоголя ликвидирован в Запорожье 04
Подпольный цех по изготовлению алкоголя ликвидирован в Запорожье 05
Подпольный цех по изготовлению алкоголя ликвидирован в Запорожье 06
Подпольный цех по изготовлению алкоголя ликвидирован в Запорожье 07

Источник: https://censor.net.ua/p3144948
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
на минулому тижні наливайки не працювали через рейди, а сьогодні знову працюють
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх