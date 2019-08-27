 В деле об уклонении от уплаты таможенных платежей на Закарпатье изъято товаров на 1,2 млн. грн, - ГФС. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "В рамках проведения операций "Рубеж", "Сеть", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.212 УК Украины разоблачили схему ввоза на таможенную территорию Украины товаров различных категорий без их декларирования, путем измельчения партий, что привело к неуплате в государственный бюджет средств в значительных размерах.
На основании постановления суда проведены обыски в местах хранения товаров и в грузовом автомобиле, которым они перевозились. По результатам обысков из незаконного оборота изъято и передано на хранение одежду и обувь иностранного производства стоимостью 1,2 млн. грн., черновые записи и грузовой автомобиль.
Следствие продолжается".
"Богатирьову виявили на рейсі, який прибув з Мінська. Прикордонники з'ясували, що є доручення (про її затримання) одного з правоохоронних органів", - повідомили "Українській правді" в пресслужбі Державної прикордонної служби.
Богатирьову затримала поліція в аеропорту "Київ" (Жуляни).
Ексчиновницю підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах відповідно до ч.5 ст.191 Кримінального кодексу.