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Все про:контрабанда (1806) ГФС (3399)

 В деле об уклонении от уплаты таможенных платежей на Закарпатье изъято товаров на 1,2 млн. грн, - ГФС. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Закарпатской области изъяли из незаконного оборота крупную партию товаров.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операций "Рубеж", "Сеть", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.212 УК Украины разоблачили схему ввоза на таможенную территорию Украины товаров различных категорий без их  декларирования, путем измельчения партий, что привело к неуплате в государственный бюджет средств в значительных размерах.

На основании постановления суда проведены обыски в местах хранения товаров и в грузовом автомобиле, которым они перевозились. По результатам обысков из незаконного оборота изъято и передано на хранение одежду и обувь иностранного производства стоимостью 1,2 млн. грн., черновые записи и грузовой автомобиль.

Следствие продолжается".

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В деле об уклонении от уплаты таможенных платежей на Закарпатье изъято товаров на 1,2 млн. грн, - ГФС 01
В деле об уклонении от уплаты таможенных платежей на Закарпатье изъято товаров на 1,2 млн. грн, - ГФС 02
В деле об уклонении от уплаты таможенных платежей на Закарпатье изъято товаров на 1,2 млн. грн, - ГФС 03
В деле об уклонении от уплаты таможенных платежей на Закарпатье изъято товаров на 1,2 млн. грн, - ГФС 04
В деле об уклонении от уплаты таможенных платежей на Закарпатье изъято товаров на 1,2 млн. грн, - ГФС 05
В деле об уклонении от уплаты таможенных платежей на Закарпатье изъято товаров на 1,2 млн. грн, - ГФС 06
В деле об уклонении от уплаты таможенных платежей на Закарпатье изъято товаров на 1,2 млн. грн, - ГФС 07
В деле об уклонении от уплаты таможенных платежей на Закарпатье изъято товаров на 1,2 млн. грн, - ГФС 08

Источник: https://censor.net.ua/p3144934
 
 
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Астанавітєсь, Ви так всьо паламаєте, всьо шо намучено за 28 років безвладдя! Зеленський зупинись, а то мафія помре з голоду!
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