 В деле об уклонении от уплаты таможенных платежей на Закарпатье изъято товаров на 1,2 млн. грн, - ГФС. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операций "Рубеж", "Сеть", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.212 УК Украины разоблачили схему ввоза на таможенную территорию Украины товаров различных категорий без их декларирования, путем измельчения партий, что привело к неуплате в государственный бюджет средств в значительных размерах.

На основании постановления суда проведены обыски в местах хранения товаров и в грузовом автомобиле, которым они перевозились. По результатам обысков из незаконного оборота изъято и передано на хранение одежду и обувь иностранного производства стоимостью 1,2 млн. грн., черновые записи и грузовой автомобиль.

Следствие продолжается".

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