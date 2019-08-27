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Все про:налоги (2627) ГФС (3399)

 Партия бытовой техники из ЕС стоимостью 4 млн грн, ввезенная без уплаты налогов, изъята на Львовщине, - ГФС. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС во Львовской области изъяли из незаконного оборота крупную партию бытовой техники европейского производства, которая была ввезена на территорию Украины без уплаты налогов и таможенных платежей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операций "Рубеж", "Сеть", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 212 УК Украины было установлено, что в одном из складских помещений региона осуществляется накопление бытовой техники европейских производителей, которая ввозится на территорию Украины измельченными партиями без уплаты налогов и таможенных платежей.

В дальнейшем данный товар реализовывали через интернет-магазин, принимая заказ на сайте и отправляя товары через почтовых операторов. При этом конечные покупатели расплачивались средствами, которые перечисляли на банковские карточки организаторов. Указанные операции проводились без отражения в бухгалтерском и налоговом учете и, соответственно, без уплаты налогов.

В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение значительную сумму неучтенной наличности, партию бытовой техники европейских производителей ориентировочной стоимостью 4,1 млн. грн., печати нерезидентов, банковские карточки, черновую бухгалтерию и компьютерную технику.

Продолжается следствие".

Партия бытовой техники из ЕС стоимостью 4 млн грн, ввезенная без уплаты налогов, изъята на Львовщине, - ГФС 01


Партия бытовой техники из ЕС стоимостью 4 млн грн, ввезенная без уплаты налогов, изъята на Львовщине, - ГФС 02

Партия бытовой техники из ЕС стоимостью 4 млн грн, ввезенная без уплаты налогов, изъята на Львовщине, - ГФС 03

Источник: https://censor.net.ua/p3144913
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Якщо так піде, то в Україні прийдеться заводи відкривати по виробництву побутової техніки! А навіщо ж тоді в росію вкладали 600 млрд доларів, путін же обіцяв що вироблені в росії товари будуть завозитись безмитно у всі країни СНД! Це удар по путіну, однозначна! І по Меркель і по Саркозі, які вклали в росію шалені гроші! Тепер виходить що європлідери-ідіоти, гроші вклали в росію а прибутків від продажів товарів в Україні не буде! Всі будуть незадоволені! А бюджет України буде рости! Завтра долар та євро знову впадуть, бо хто ж таку наругу витримає - брати і контрабанду забороняти! оЗвЕріли нах!
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Партия бытовой техники (из ЕС) - не погана назва для політичної партії... Партия бытовой техники из ЕС стоимостью 4 млн грн, ввезенная без уплаты налогов, изъята на Львовщине, - ГФС - Цензор.НЕТ 6276
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Та да, ЕС теперь желательно расшифровывать.
А-то ЕС всех собак на ЕС повесит. Партия бытовой техники из ЕС стоимостью 4 млн грн, ввезенная без уплаты налогов, изъята на Львовщине, - ГФС - Цензор.НЕТ 3426
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якісна техніка за адекватну ціну, це набагато краще ніж китайський контрабас
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та й так забагато платимо тих податків і зокрема ПДВ
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один из десяти платит. остальные числятся нигде не работающими.
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особисто я і мря родина платить податки, але побутову техніку вже давно купую з Європи, бо вона якісна
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Ну да. У них там полно дешевых интернет магазинов. Ну а налоги то такое... Пусть дураки платят. А галичане будут пенсии повышенные себе требовать. Партію побутової техніки з ЄС вартістю 4 млн грн, ввезену без сплати податків, вилучено на Львівщині, - ДФС - Цензор.НЕТ 2706
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Скромный Кролик А чому наші величезні магазини возять техніку з Московії? Краще купляти з Європи.Податки звісно потрібно платити,але ж не купляти у ворога те,що можна в Європі купити.
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Какая техника с Московии? Ты зубы не заговаривай. Речь идет о контрабанде и неуплате налогов, которые действительно нужно платить. Вы как те мигранты чуть что о расизме кричат. Так вы о Московии. Лишь бы налоги не платить.
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Я специально покупаю на olx без уплат налогов и без гарантии, а зачем переплаичивать если гарантии по факту нет, государтво меня не защитило в 2015 году ходил в защиту прав потребителя - ответили мораторий на проверку бизнеса. Набил морду директору сервисного результать сразу доблесное недосударство меня судило за нанесение легких телесный. После этого случая сервисный центр отказался облсуживать гарантийные телевизоры ФИЛИПС. Вопрос почему?
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На олх ты покупаешь уже в Украине и то ,что без гарантии - это тебе минус .
Еще ты можешь покупать у Санька ,он тебе "ответит,что товар чистый и рабочий".
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Любой магазин электроники ,продаёт в разы больше за день . ни о чем .
Кто то попытался влезть в систему,не прошло
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Может мне дураку кто-то подскажет скольно налога мне надо отнести в фискальные органы за утюг найденый на свалке который собираюсь наладить?
Или почему за заработаные и налогообложенные деньги в Украине я обязан оплачивать за услуги внутри страны еще налог в 20 процентов ПДВ?
Почему за заработаные и налогообложенные деньги да еще и комиссионные за покупку валюты на автомобиль за бугром я обязан за бросовую евробляху платить больше чем за новую произведенную в Украине никому ненужную рухлядь?
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