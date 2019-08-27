 Партия бытовой техники из ЕС стоимостью 4 млн грн, ввезенная без уплаты налогов, изъята на Львовщине, - ГФС. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "В рамках проведения операций "Рубеж", "Сеть", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 212 УК Украины было установлено, что в одном из складских помещений региона осуществляется накопление бытовой техники европейских производителей, которая ввозится на территорию Украины измельченными партиями без уплаты налогов и таможенных платежей.
В дальнейшем данный товар реализовывали через интернет-магазин, принимая заказ на сайте и отправляя товары через почтовых операторов. При этом конечные покупатели расплачивались средствами, которые перечисляли на банковские карточки организаторов. Указанные операции проводились без отражения в бухгалтерском и налоговом учете и, соответственно, без уплаты налогов.
В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение значительную сумму неучтенной наличности, партию бытовой техники европейских производителей ориентировочной стоимостью 4,1 млн. грн., печати нерезидентов, банковские карточки, черновую бухгалтерию и компьютерную технику.
Продолжается следствие".
А-то ЕС всех собак на ЕС повесит.
Еще ты можешь покупать у Санька ,он тебе "ответит,что товар чистый и рабочий".
Кто то попытался влезть в систему,не прошло
Или почему за заработаные и налогообложенные деньги в Украине я обязан оплачивать за услуги внутри страны еще налог в 20 процентов ПДВ?
Почему за заработаные и налогообложенные деньги да еще и комиссионные за покупку валюты на автомобиль за бугром я обязан за бросовую евробляху платить больше чем за новую произведенную в Украине никому ненужную рухлядь?