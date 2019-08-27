 Сбыт оптовых партий амфетамина заблокирован в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники СБУ установили, что двое жителей столицы, один из которых ранее судим за кражу и разбой, наладили производство амфетамина для продажи.

Подпольные цеха злоумышленники обустроили в своих частных домах, расположенных в Киевской и Винницкой областях. Там они изготавливали ежемесячно почти 10 килограммов психотропных веществ. Готовый "товар" фигуранты оптом сбывали на территории столичного региона и частично в Черниговской области через разветвленную сеть дилеров.

По оперативной информации, среднемесячный доход участников группы составлял примерно 4 миллиона гривен.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников на одной из автозаправочных станций в Бориспольском районе при попытке продажи двух килограммов амфетамина на сумму 800 тысяч гривен по ценам черного рынка.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов). Также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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