EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  1052  9
Все про:Киев (17846) наркотики (1573) СБУ (13764)

 Сбыт оптовых партий амфетамина заблокирован в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Киеве разоблачена наркогруппировка, которая специализировалась на незаконном изготовлении и реализации психотропных веществ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники СБУ установили, что двое жителей столицы, один из которых ранее судим за кражу и разбой, наладили производство амфетамина для продажи.

Подпольные цеха злоумышленники обустроили в своих частных домах, расположенных в Киевской и Винницкой областях. Там они изготавливали ежемесячно почти 10 килограммов психотропных веществ. Готовый "товар" фигуранты оптом сбывали на территории столичного региона и частично в Черниговской области через разветвленную сеть дилеров.

По оперативной информации, среднемесячный доход участников группы составлял примерно 4 миллиона гривен.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников на одной из автозаправочных станций в Бориспольском районе при попытке продажи двух килограммов амфетамина на сумму 800 тысяч гривен по ценам черного рынка.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов). Также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У подозреваемого в воровстве в Киеве 18-летнего парня нашли почти 3 кг наркотиков, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сбыт оптовых партий амфетамина заблокирован в Киеве, - СБУ 01
Сбыт оптовых партий амфетамина заблокирован в Киеве, - СБУ 02
Сбыт оптовых партий амфетамина заблокирован в Киеве, - СБУ 03
Сбыт оптовых партий амфетамина заблокирован в Киеве, - СБУ 04
Сбыт оптовых партий амфетамина заблокирован в Киеве, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/p3144875
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
эхххх, столько водителей теперь не смогут обнять в салоне столбик...
 показать весь комментарий
 
 
Слава Уолтера Вайта и Джесси Пинкмана покоя не дает ?
 показать весь комментарий
 
 
Злодії мали такі гроші, а на нитки для штопання джинсів грошей не знайшлося Сбыт оптовых партий амфетамина заблокирован в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 771 Мабуть у них епоха бідності Сбыт оптовых партий амфетамина заблокирован в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 771
 показать весь комментарий
 
 
Хоч би лабу нормальну влаштували, ато гадюшник і антисанітарія
 показать весь комментарий
 
 
У меня самогонньій аппарат технически на порядок сложнее, чем эта нарколаборатория.
Оказуется амфетамин вирить очень просто, надо канистра, раковина, два ведра и китайский обогреватель.
 показать весь комментарий
 
ну это же не мет. Химическая формула другая у амфетамина, отсюда и простота изготовления.
 показать весь комментарий
 
 
Та ну, на мет не знаю, а для фена нужна ртуть, серная кислота, термоядерная щёлочь типа крота, ацетон и ещё хер пойми какая гадость.
Там по любому надо лабораторное оборудование, а на тут фото - какая-то приблуда, шоб из воды и стеклоочистителя бодяжить Хортицю.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх