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 Политика Украины
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Все про:США (15252) Данилюк Александр (385) Болтон (57)

 Наше сотрудничество открывает много перспектив для обеих стран, - Данилюк провел встречу с Болтоном. ФОТО

Секретарь Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Александр Данилюк продолжил обсуждение в Киеве с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном вопросов сотрудничества в сфере безопасности.

Об этом Данилюк написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Только что завершил встречу с моим визави, Советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Продолжили нашу дискуссию, начатую чуть больше месяца назад в Вашингтоне, по активизации отношений Украины и Соединенных Штатов Америки в сфере национальной безопасности. Спасибо господину Болтону и нашим американским партнерам за поддержку взглядов команды Президента. Наше сотрудничество открывает много перспектив для обеих стран!" - заявил Данилюк.

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Наше сотрудничество открывает много перспектив для обеих стран, - Данилюк провел встречу с Болтоном 01
Наше сотрудничество открывает много перспектив для обеих стран, - Данилюк провел встречу с Болтоном 02

Источник: https://censor.net.ua/p3144858
 
   
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Для начала нужно беню выдать в США.
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болтана пєрєтянуть в нашу ЗЁ каманду в трускавце на нєдєлю сматрю наш чювак
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Всеоднозрада (повторити 100500 раз, б'ючи поклони обгортці Рошен з лампадкой, в рамці на стіні).
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