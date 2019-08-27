 Наше сотрудничество открывает много перспектив для обеих стран, - Данилюк провел встречу с Болтоном. ФОТО

Об этом Данилюк написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Только что завершил встречу с моим визави, Советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Продолжили нашу дискуссию, начатую чуть больше месяца назад в Вашингтоне, по активизации отношений Украины и Соединенных Штатов Америки в сфере национальной безопасности. Спасибо господину Болтону и нашим американским партнерам за поддержку взглядов команды Президента. Наше сотрудничество открывает много перспектив для обеих стран!" - заявил Данилюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Советник Трампа по нацбезопасности Болтон прибыл в Киев, - посольство



