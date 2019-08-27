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Все про:Киев (17846) падение (180) ГСЧС (2234)

 На женщину упало дерево в Печерском районе Киева, - ГСЧС. ВИДЕО камер наблюдения

В Печерском районе Киева на женщину упало дерево, потерпевшая в сознании доставлена в больницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Видео Информатор

"27 августа в 10:04 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Чегорина, 59-А, на человека упало дерево", - говорится в сообщении.

На вызов немедленно были направлены спасатели 1-й Государственной пожарно-спасательной части и отделения аварийно-спасательного отряда специального назначения.

"По прибытию на место происшествия спасатели обнаружили потерпевшую, которая находилась у поваленного дерева. Женщина находилась в сознании, а также ей повезло, что дерево только ударило ее, а не привалило", - сообщают в ГСЧС.

С помощью носилок спасатели транспортировали женщину в "карету" скорой медицинской помощи, которая доставила пострадавшую в больницу.

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На женщину упало дерево в Печерском районе Киева, - ГСЧС 01
На женщину упало дерево в Печерском районе Киева, - ГСЧС 02
На женщину упало дерево в Печерском районе Киева, - ГСЧС 03
На женщину упало дерево в Печерском районе Киева, - ГСЧС 04
На женщину упало дерево в Печерском районе Киева, - ГСЧС 05

Источник: https://censor.net.ua/p3144850
 
 
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Конечно, это плохо. Но все в этом мире относительно. Вот если бы дерево упало в маскве, а не в Киеве и не на женщину, а на путена - то было бы очень хорошо.
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Ща песики розкажуть, шо при ПетРилло ТАКОГОНЕБУЛО!
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Своевременное кронирование спасает жизни людям и дереву.Кронирование производится своевременно при толщине веток не более 40мм.В Харькове оставляют обрубки от стволов.Вой сознательных на всю вселенную.Но зато нет трагедий. А деревья и новые вырастут.Главно-не лениться.
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Я щовесни ловив на вулицях "кронувальників" і приватно замовляв обпиляти гілки горіхів. які ростуть над паркомісцями біля нашого будинку. А цієї весни вони чомусь почали морозитися - "заборонено". Блін, доведеться на місяць орендувати місце на платній стоянці.
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за горіх можна особливо не переживати, це дуже міцне дерево, з якого гілки просто так не падають. хіба що самі горіхи можуть машині шкоди наробити
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Йдеться про самі горіхи. Майстер "безфарбувального витягування вм'ятин" свою справу знає, але коштує це недешево. Колись льодяна кулька зробила вм'ятину з півкулака на стійці передніх дверей. Майстер витягував два дні пантографом (ззовні), по міліметру з інтервалом у годину, після чого навіть офіціали не знайшли слідів.
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якщо подивитись (достатньо походити на гугл картах) на вулиці в центрі міст Європи, інших цивілізованих країнах - вони майже усюди вільні від дерев та усіляких газонів, повністю замощені твердим покриттям, це дозволяє уникати на тротуарах та дорогах бруду, піску, листя. крім того не руйнуються тротуари, комунікації коріннями дерев. а дерева та газони висаджують в скверах, парках. це дуже розумно, але нажаль не корелюється з менталітетом наших людей
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О, знаю це місце. По інформації приятеля там в домі живуть пару рідкісних про-російських ватників. Не на тих дерево впало.
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