 Обстрелянный из гранатомета офис в центре Киева принадлежит экс-регионалу Продивусу. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Продивус написал в Facebook.

"Переубедить меня сменить свои взгляды с помощью гранатомета - это глупость. Такие методы переговоров со мной не работают и никогда не работали", - отметил Продивус, уточнив, что не скрывал своей поддержки в отношении политики президента Владимира Зеленского и его команды.

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