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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Киев (17846) обстрел (8163) Продивус (2)

 Обстрелянный из гранатомета офис в центре Киева принадлежит экс-регионалу Продивусу. ФОТО

Кабинет в здании "Мостобуда" на ул. Паньковской в Киеве, который вчера ночью обстреляли из гранатомета, принадлежит экс-нардепу от Партии регионов, президенту Федерации бокса Украины Владимиру Продивусу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Продивус написал в Facebook.

"Переубедить меня сменить свои взгляды с помощью гранатомета - это глупость. Такие методы переговоров со мной не работают и никогда не работали", - отметил Продивус, уточнив, что не скрывал своей поддержки в отношении политики президента Владимира Зеленского и его команды.

Обстрелянный из гранатомета офис в центре Киева принадлежит экс-регионалу Продивусу 01

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Обстрелянный из гранатомета офис в центре Киева принадлежит экс-регионалу Продивусу 02

Источник: https://censor.net.ua/p3144838
 
 
 Топ комментарии
 
Дешевый пиар регионала. А вообще их нужно просто отстреливать. За войну,что принесли.
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понаставила ригня офісів - хлопцям вже нікуди з гранатомету шмальнути
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Ну, вот. А то порохоботы начали скулить, что слуги народа любят ригионалов. По-тихоньку начали отстреливать, из гранатометов
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Порохоботы, по версии удмурта, это люди не смотрящие Г+Г, сватов, кварталов и имеющие убеждения, отличные от 73%-ного состава моющего средства. Обстрелянный из гранатомета офис в центре Киева принадлежит экс-регионалу Продивусу - Цензор.НЕТ 5254
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Ну да, следствие еще тока началось у кого нада уже есть твердое мнение что то именно порохоботы саданули из гранатомета не вставая, прямо из фейсбука, чтобы не дать такому ценнейшему кадру из бывших хозяев соскочить в новые слуги народа... Обстрелянный из гранатомета офис в центре Киева принадлежит экс-регионалу Продивусу - Цензор.НЕТ 4400
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твоя версия тоже имеет право на жизнь, я почти поверил, почти
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так с этого и надо было начинать. обычные бандитские разборки.
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Дешевый пиар регионала. А вообще их нужно просто отстреливать. За войну,что принесли.
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Дизайн офиса 90-х )) Как будто туда вернулся. Убогость и мрак.
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ну конечно, офис должен быть такой как узеленского с картинами пингвинами и шаурмычной Обстрелянный из гранатомета офис в центре Киева принадлежит экс-регионалу Продивусу - Цензор.НЕТ 9582
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Ты фильмы американские,европейские смотришь ? Глянь как люди живут и работают.
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это ты про офис гугла сейчас, де всякие модные удобные кресла для релакса, пинг-понг и котейки есть?
Если нам сделать такие офисы, то работать никто не будет
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😄
Очередной из ряда :если оружие то все друг друга перестреляют, если нормальная растоможка, то все друг друга передавят. И вообще, крепкая рука нужна, а то никто ничего делать не будет 😄
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Ну на цензоре же куча бездельников сидит, которые щас на работе и нихрена кроме цензора им не интересно Обстріляний із гранатомета офіс у центрі Києва належить ексрегіоналу Продивусу - Цензор.НЕТ 3455
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Я сейчас вообще болею например, а так :Перекур не? Выполненный объем работы, не? Или вид делать все равно нужно ? Или человек например может работает ночью, такси,производство и т. д, не ? Или на себя, не? Или отпуск сейчас, не? Или ещё тысячи причин совка не касающиеся.
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понаставила ригня офісів - хлопцям вже нікуди з гранатомету шмальнути
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вова-боксер, який так полюблює виглядати тихою вівцею, а направді - звичайнісінькій бандюк.
https://politeka.net/person/755134-vladymyr-prodyvus-regyonal-bokser-s-krymynalnym-proshlym/
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.

тоже мне офис. место администратора девушек с низкой социальной ответственностью
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Сам и стрельнул себе в окно чтобы повысить популярность. До етого ету падлу никто и не знал
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званіте баканаву нашіх пацанов щімят какієта чєрті
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Та чего оно косит под политического?
Просто прилетела ответка за янтарные дела...
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не кажется странным, что в офисе руководителя (а это офис руководителя,расположение столов этому подтрерждение) нет никакой оргтехники:ни монитра, ни принтера, ни нотбука...Никакой сраной папочки!!!!
вывод: знали что шмальнут... Все в помещении подготовили к мероприятию....
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