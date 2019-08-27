 Обстрелянный из гранатомета офис в центре Киева принадлежит экс-регионалу Продивусу. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Продивус написал в Facebook.
"Переубедить меня сменить свои взгляды с помощью гранатомета - это глупость. Такие методы переговоров со мной не работают и никогда не работали", - отметил Продивус, уточнив, что не скрывал своей поддержки в отношении политики президента Владимира Зеленского и его команды.
Если нам сделать такие офисы, то работать никто не будет
Очередной из ряда :если оружие то все друг друга перестреляют, если нормальная растоможка, то все друг друга передавят. И вообще, крепкая рука нужна, а то никто ничего делать не будет 😄
https://politeka.net/person/755134-vladymyr-prodyvus-regyonal-bokser-s-krymynalnym-proshlym/
тоже мне офис. место администратора девушек с низкой социальной ответственностью
Просто прилетела ответка за янтарные дела...
вывод: знали что шмальнут... Все в помещении подготовили к мероприятию....