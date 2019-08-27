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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:дети (3671) Хмельнитчина (438) школа (1886)

 "Руки прочь от школы!": жители Борщовки на Хмельнитчине перекрывали трассу из-за угрозы закрытия властями сельской гимназии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В селе Борщовка Хмельницкой области дети и их родители вышли на мирный протест, после того как местные власти приняли решение о понижении уровня сельской гимназии до начальных классов школы якобы из-за отсутствия в ней спортзала, а также средств на содержание заведения. При этом 46 детей предлагают перевести в школу, рассчитанную на 26 мест, которые уже заполнены.

Об этом сообщил местный депутат и активист Назар Цепко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, акция сначала проходила в Борщовке, но после переместилась в районный центр, где людям в конце концов удалось пообщаться с главой местной ОТГ Василием Пидлисным. В результате было принято решение провести 28 августа еще одну встречу при участии главы ОТГ и начальника районного департамента по вопросам образования.

По словам Цепко, родители учеников своими силами сделали в школе ремонт и обеспечили ее автономным отоплением, но решением местных властей статус учебного заведения будет понижен до уровня младших классов, а старших учеников переведут в другую школу в соседнем селе, рассчитанную на меньшее количество мест. 

"Это абсурдно, когда начальные классы оставляют а старшие переводят. Потом они (власти. - Ред.) скажут, что это не рентабельно и закроют помещение", - говорит Цепко.

Активист добавляет, что власти мотивируют свое решение отсутствием средств на ее содержание, а также потому что в ней нет спортзала. При этом он отмечает, что заведение просуществовало без спортзала уже 96 лет, однако возможность проводить уроки физкультуры всегда находили – для этих целей, например, используют здание местного клуба и площадку на улице.

Читайте также: В Славянске отказались от обучения детей в школе на русском языке, - горсовет

Руки прочь от школы!: жители Борщовки на Хмельнитчине перекрывали трассу из-за угрозы закрытия властями сельской гимназии 01
Руки прочь от школы!: жители Борщовки на Хмельнитчине перекрывали трассу из-за угрозы закрытия властями сельской гимназии 02
Руки прочь от школы!: жители Борщовки на Хмельнитчине перекрывали трассу из-за угрозы закрытия властями сельской гимназии 03
Руки прочь от школы!: жители Борщовки на Хмельнитчине перекрывали трассу из-за угрозы закрытия властями сельской гимназии 04

Источник: https://censor.net.ua/p3144826
 
 
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а что..., ожидается стрельба или разгон?
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ожидается увольнения директора школа и еще челок десять. Тут главное детьми прекрыться
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Так вже тут хтось писав, що вчителів планують скорочувати. Так, що питання до зевиборців у Борщовці. "Руки прочь от школы!": жители Борщовки на Хмельнитчине перекрывали трассу из-за угрозы закрытия властями сельской гимназии - Цензор.НЕТ 7248
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За поребриком уже через пол часа все бы дружненько в автозаках сидели, а потом и отцовских прав родителей лишили...
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Вот что такое ОТГ.Более населенные грабят малонаселённые сёла.Вот рехворма по Пораженковски.Присоединив сёла к ОТГ, забирают земли запаса,ставки,земельные участки умерших селян и ничего не делают для развития и обслуживания сёл.Такая ситуация по всей Украине,за редким исключением.Профанация хорошего дела!46 детей -это уже солидное село.Нет социальных автобусов.Старики вынуждены умирать в забытии.Нагородили 146 ,,чудесных " рехворм..
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капец. Сейчас государство обеспечивает школьными автобусами.
И лучше иметь одну большую школу с хорошими спортзалами, преподавателями, библиотекой, столовой, компьютерными класами, отоплением, разными дополнительными секциями и кружками чем иметь кучу мелких школ в которых не то что никаких кружков нет, из-за того что там учится 50 детей, а даже и спортзала. А зимой кочегар каждый день топит печки по класам так как денег на постройку котельной нет.
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