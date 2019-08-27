 С погибшим на Донбассе командиром взвода батальона "Айдар" Тихоном Курбатовым простятся завтра в Северодонецке. ФОТО

Об этом соощает Цензор.НЕТ.

Завтра, 28 августа, в городе Северодонецк Луганской области, в 10.00 по адресу: проспект Центральный, 8 состоится прощание с Тихоном Александровичем Курбатовым, 1993 года рождения, старшим сержантом, командиром взвода 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады, который погиб 25 августа в районе поселка Шумы Донецкой области от пулевого ранения, полученного во время обстрела наших позиций из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. В результате обстрела Тихон получил смертальное пулевое ранение и скончался во время медицинской эвакуации.

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Тихон Курбатов родился 03.05.1993 года. Жил в Северодонецке. В мае 2019 г. был награжден медалью "За військову службу Україні".

У него осталась мать.