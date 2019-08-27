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Все про:Киев (17846) наркотики (1573) Нацполиция (9973)

 У подозреваемого в воровстве в Киеве 18-летнего парня нашли почти 3 кг наркотиков, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В полицию обратилась киевлянка, которая сообщила о краже из кафе. Во время отработки территории полицейскими заявительница узнала вора в прохожем. 18-летнего молодого человека полицейские остановили для проверки. Как оказалось, парень к краже не причастен, однако занимается сбытом наркотических средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

"Мы выяснили, что фигурант занимался оптовой реализацией наркотиков и психотропных веществ. С клиентами - розничными наркоторговцами - общался в мессенджерах, оплату получал на банковскую карточку. Заказанный товар оставлял в закладках, указывая местонахождение заказчику в сообщении ", - рассказал Илья Бондаренко, следователь Дарницкого управления полиции.

Во время санкционированных обысков дома у фигуранта правоохранители обнаружили склад запрещенных веществ: 2,5 кг марихуаны, более 500 грамм амфетамина, более 100 грамм психотропных и 10 грамм кокаина. Вещественные доказательства изъяли и направили на проведение экспертизы.

Правонарушителю уже сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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У подозреваемого в воровстве в Киеве 18-летнего парня нашли почти 3 кг наркотиков, - Нацполиция 01
У подозреваемого в воровстве в Киеве 18-летнего парня нашли почти 3 кг наркотиков, - Нацполиция 02
У подозреваемого в воровстве в Киеве 18-летнего парня нашли почти 3 кг наркотиков, - Нацполиция 03
У подозреваемого в воровстве в Киеве 18-летнего парня нашли почти 3 кг наркотиков, - Нацполиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3144821
 
 
 Топ комментарии
 
учитесь холопы,парню 18 лет, а он уже такими ресурсами оперирует )
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я нікои не пробував..воно хоть смачне?
ну..випити ..добре закусити.поїсти смачненького...поспівати пісень в компанії
а то шо таке?таблєтки?
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учитесь холопы,парню 18 лет, а он уже такими ресурсами оперирует )
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А зараз він чим оперувати буде? Хоча у мене куму так прийняли. Нічого, під нічним домашнім арештом. А коли перевіряючі не виявили її вночі вдома, то виписали "величезний" штраф. Висновок- заведи 2-х дітей і твори що хочеш. Правосуддя воно таке....
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Ага! У подозреваемого в воровстве в Киеве 18-летнего парня нашли почти 3 кг наркотиков, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7306 Тот самый случай, когда есть инфа, на дилера, от стукачка, а оснований для обыска- ноль! Потому... находим тётю, которая на крючке... показываем тёте клиента... тётя "опознаёт вора"... пишет заяву... получаем добро на обыск. Ну, а дальше- всё на фотках.
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полиция наркоту отберет, а мелко оптовый барыга до Нового Года продаст свою почку, что б рассчитаться за 3 кг наркоты и не полученную прибыль..
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А если бы его обыскали с нарушениями, то суд потом бы отпустил?
Это как бы грабитель обнаружил в ограбляемом доме - склад оружия и сообщил. Его бы посадили потом? Или дали бы грамоту, а потом уже посадили? Интересный вопрос такой.
Ведь прослушку незаконную суд то не принимает. А если нашли бы так террориста - выговор незаконно прослушивающим, а террориста в тюрьму?
Ща позвоню бОгдану насчет этих чертовских вопросов У подозреваемого в воровстве в Киеве 18-летнего парня нашли почти 3 кг наркотиков, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3496
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Богдан скажет, что этот черт- не его черт, а вопросы, в последнее время, задает только он, Богдан, а не ему.
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Под крышей ОБНОНа работал себе, закладки закладывал, и горя не знал
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