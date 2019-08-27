 Добкин прибыл в Генпрокуратуру. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с метса событий.

Сегодня, 27 августа, нардеп Михаил Добкин прибыл в ГПУ. Прокомментировать, с чем связан его визит нардеп отказался.

Вместе с тем, пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган в комментарии отметила, что Добкин еще находится в статусе нардепа и может беспрепятственно проходить в любые госучреждения. Вместе с тем, она не исключила, что Добкин вызван в ГПУ в рамках проведения каких-либо следственных действий.

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Отметим, ранее ГПУ несколько раз вызвала Добкина на допрос по делу о покушении на беглого Виктора Януковича в феврале 2014 года.

18 апреля 2018 года Добкин сообщил Оболонскому райсуду Киева, что 22 февраля 2014 года Янукович ему рассказал, будто на его кортеж напали около "Межигорья" и один из охранников был ранен.

Напомним, Верховная Рада 13 июля 2017 года проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина. Печерский районный суд Киева избрал Добкину меру пресечения в виде двух месяцев ареста или 50 млн гривен залога. Как известно, залог за Добкина внесли нардеп от "Оппоблока" Вадим Новинский (30 млн грн) и бывший вице-премьер Борис Колесников (20 млн грн).



14 июля 2017 года Генпрокуратура вручила Добкину подозрение по статье "мошенничество" и "превышение служебных полномочий". По данным ГПУ, нардеп может быть причастным к незаконному присвоению кооперативами 78 га земель в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

11 октября 2018 года ГПУ передала дело нардепа Михаила Добкина в суд. 5 августа 2019 года суд по "земельному делу" Добкина перенесли на 4 сентября - уже в шестой раз.