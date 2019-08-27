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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ГПУ (9303) Добкин (945) Сарган (380)

 Добкин прибыл в Генпрокуратуру. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Нардеп Верховной Рады 8-го созыва Михаил Добкин (Оппоблок) сегодня, 27 августа, пришел в Генеральную прокуратуру Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с метса событий.

Сегодня, 27 августа, нардеп Михаил Добкин прибыл в ГПУ. Прокомментировать, с чем связан его визит нардеп отказался.

Вместе с тем, пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган в комментарии отметила, что Добкин еще находится в статусе нардепа и может беспрепятственно проходить в любые госучреждения. Вместе с тем, она не исключила, что Добкин вызван в ГПУ в рамках проведения каких-либо следственных действий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГПУ повторно вызвала Добкина на допрос по делу о покушении на Януковича. ДОКУМЕНТ

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Отметим, ранее ГПУ несколько раз вызвала Добкина на допрос по делу о покушении на беглого Виктора Януковича в феврале 2014 года.

18 апреля 2018 года Добкин сообщил Оболонскому райсуду Киева, что 22 февраля 2014 года Янукович ему рассказал, будто на его кортеж напали около "Межигорья" и один из охранников был ранен.

Напомним, Верховная Рада 13 июля 2017 года проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина. Печерский районный суд Киева избрал Добкину меру пресечения в виде двух месяцев ареста или 50 млн гривен залога. Как известно, залог за Добкина внесли нардеп от "Оппоблока" Вадим Новинский (30 млн грн) и бывший вице-премьер Борис Колесников (20 млн грн).

14 июля 2017 года Генпрокуратура вручила Добкину подозрение по статье "мошенничество" и "превышение служебных полномочий". По данным ГПУ, нардеп может быть причастным к незаконному присвоению кооперативами 78 га земель в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

11 октября 2018 года ГПУ передала дело нардепа Михаила Добкина в суд. 5 августа 2019 года суд по "земельному делу" Добкина перенесли на 4 сентября - уже в шестой раз

Источник: https://censor.net.ua/p3144803
 
 
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Братца своего найдет, еще и понюхает
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пошел договариваться с Югиком, пока один еще нардеп а другой генпрокурвор.
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пам'ятаю відео Гепа і Допа тікали на джипі в Маскву робити ХНР..але їм дали отмашку..мол--падаждітє..вони побачили що добробрати кацапню від:::ли--і різко поміняли
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Я так розумію, що зебобікам Добкін не цікавий, бо риги їм подобаються.
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Добкин цикавый пєтру,если за 5 лет не посадил за сепаратизм, ни этого урода,ни гепу.
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Убогий вид. Превращение в овоща. Брюхоа,рожа ...Тюрьма по идее ему на пользу ))
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А ти розумієш, що нова влада не хоче його посадити?
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Печально,что оно не в СИЗО оттуда убудет,а в кабак дальше дорожки вынюхивать.
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Так-так... Жду третьего. То есть, третьего с бородой жду. Полторак, теперь Добкин. Кто следующий? А ведь мы помним Правило разведки: если совпадений более двух, то это ужее не совпадения! Становится всё интересней... Добкин прибыл в Генпрокуратуру - Цензор.НЕТ 1011
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