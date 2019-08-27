EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  485  4
Все про:Днепр_город (2784) несчастный_случай (242) ГСЧС (2234)

 Рабочего завалило глиной во время рытья котлована в Днепре, мужчину госпитализировали, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

В Днепре спасатели достали мужчину из-под завала глины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"26 августа в 18:15 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что во время проведения земельных работ, мужчину привалило глиной вблизи улицы Прудовой Чечеловского района города Днепр.

По прибытию к месту происшествия спасателями установлено, что при рытье котлована произошел сдвиг глины, в результате чего одному из рабочих привалило ноги", - сказано в сообщении.

Рабочего завалило глиной во время рытья котлована в Днепре, мужчину госпитализировали, - ГСЧС 01

С помощью лопат сотрудники ГСЧС освободили пострадавшего из ловушки и передали медикам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели сняли с Северного моста в Киеве шестерых детей, находившихся на высоте 100 м, - ГСЧС

Спасенного человека, 1965 года, предварительно с перелом ноги, госпитализирован в Днепровской областной клинической им. Мечникова.

Рабочего завалило глиной во время рытья котлована в Днепре, мужчину госпитализировали, - ГСЧС 02

К спасательным работам были привлечены 6 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Источник: https://censor.net.ua/p3144772
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Технику безопасности никто не отменял.Пару щитов ОСби и распорки,или доски и распорки.Глубина более метра уже надо крепить
 показать весь комментарий
 
А недалеко от моего дома соседи-пироманы жгут траву...а вот еще один случай: недавно отремонтировали дорогу на участке метров 800, так один кросовер разогнался и не заметил, как въехал в трактор...а вот еще помню: недавно у соседа на крыше капельники меняли, так один рабочий с лесов скотился...а, вот еще вспомнил: недавно один гражданин другому морду набил возле сельпо...
Пожалуй, остановлюсь...новости мои - захватывающие, и могут от темы увести...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх