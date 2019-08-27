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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:граната (693) Нацполиция (9973) Херсон (598)

 "Ходил по рынку с гранатой": в Херсоне на базаре полиция задержала мужчину с Ф-1. ФОТОрепортаж

В Херсоне полиция получила сообщение о том, что на рынке ходит мужчина, у которого в пакете - граната. Правоохранители изъяли у него гранату Ф-1.

Об этом в Facebook сообщает полиция Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

"Около 9 утра в "Единый центр 102" полиции Херсонщины позвонил житель Суворовского района. Он рассказал, что на территории рынка "Северный" увидел мужчину, в руках которого находится пакет с гранатой. Для проверки информации на место вызова срочно был направлен экипаж патрульной полиции", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что во время проведения поверхностного осмотра у него был обнаружен предмет, похожий на современную гранату Ф-1 и запал к ней.

Как рассказал начальник Херсонского отдела полиции Александр Говорун, правонарушителем оказался 34-летний неработающий житель г.Херсона. Нарушитель пояснил, что нашел боеприпас год назад в камышах.

Ходил по рынку с гранатой: в Херсоне на базаре полиция задержала мужчину с Ф-1 01
Ходил по рынку с гранатой: в Херсоне на базаре полиция задержала мужчину с Ф-1 02
Ходил по рынку с гранатой: в Херсоне на базаре полиция задержала мужчину с Ф-1 03

Источник: https://censor.net.ua/p3144768
 
 
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Ну не в подъезде же ему продавать её!
Только на рынке
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Це геноцид дрібного бізнесу, він її чесно знайшов.
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Якби знайшов, то повинен був здати державі і отримати належну йому нагороду. А так отримає року два - три позбавлення волі, за незаконне придбання та зберігання...
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А, так терористи контейнер гранат привезуть, а держава їх винагородить? "Ходив по ринку з гранатою": в Херсоні на базарі поліція затримала чоловіка з Ф-1 - Цензор.НЕТ 6587

Якщо знайшов десь в лісі, комишах і т.д., то роби кам.яну "рожу" і спокійно йди геть. Те ж саме з трупами - не один так сів ні за що, бо мусорам або шукати впадлу, або той хто винен має "блат", або відкупився.
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Так а в чем его обвиняют,он же гранату не украл,а купил,произвол в Херсоне
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Дилетант!
В Кропивницком задержали мужчину, который разгуливал по городу с РПГ (реактивным противотанковым гранатомётом). Очевидцы говорят, что гражданин был пьян, приставал к прохожим, а полицейским при задержании оказывал сопротивление.
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...Синее небо над головой
Гранату отняли послали домой...

(с) Я убью тебя, лодочник
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