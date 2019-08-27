 "Ходил по рынку с гранатой": в Херсоне на базаре полиция задержала мужчину с Ф-1. ФОТОрепортаж

Об этом в Facebook сообщает полиция Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.
"Около 9 утра в "Единый центр 102" полиции Херсонщины позвонил житель Суворовского района. Он рассказал, что на территории рынка "Северный" увидел мужчину, в руках которого находится пакет с гранатой. Для проверки информации на место вызова срочно был направлен экипаж патрульной полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время проведения поверхностного осмотра у него был обнаружен предмет, похожий на современную гранату Ф-1 и запал к ней.
Как рассказал начальник Херсонского отдела полиции Александр Говорун, правонарушителем оказался 34-летний неработающий житель г.Херсона. Нарушитель пояснил, что нашел боеприпас год назад в камышах.
Только на рынке
Якщо знайшов десь в лісі, комишах і т.д., то роби кам.яну "рожу" і спокійно йди геть. Те ж саме з трупами - не один так сів ні за що, бо мусорам або шукати впадлу, або той хто винен має "блат", або відкупився.
В Кропивницком задержали мужчину, который разгуливал по городу с РПГ (реактивным противотанковым гранатомётом). Очевидцы говорят, что гражданин был пьян, приставал к прохожим, а полицейским при задержании оказывал сопротивление.
Гранату отняли послали домой...
(с) Я убью тебя, лодочник