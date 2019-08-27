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Все про:Киев (17846) ограбление (1222) ювелирные изделия (85)

 Неизвестный мужчина, угрожая ружьем, ограбил ювелирный магазин в Киеве, - полиция. ФОТОрепортаж

Мужчина, угрожая ружьем, разбил две витрины и забрал ювелирные украшения в одном из магазинов Киева. В результате нападения никто не пострадал. Охранник заведения в это время отсутствовал. Проводятся розыскные мероприятия и следственные действия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным полиции, происшествие случилось на улице Драйзера в Деснянском районе столицы. В ювелирный магазин зашел неизвестный мужчина с оружием. Он предупредил продавщиц, что это разбойное нападение, и потребовал не сопротивляться. Правонарушитель разбил две витрины, забрал ювелирные украшения и скрылся.

Неизвестный мужчина, угрожая ружьем, ограбил ювелирный магазин в Киеве, - полиция 01

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы столичного главка и Деснянского управления полиции, эксперты-криминалисты. Правоохранители провели первоочередные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, изъяли и обрабатывают видео с камер наблюдения.

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Данное событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции.

Неизвестный мужчина, угрожая ружьем, ограбил ювелирный магазин в Киеве, - полиция 02

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание злоумышленника.

Неизвестный мужчина, угрожая ружьем, ограбил ювелирный магазин в Киеве, - полиция 03

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Неизвестный мужчина, угрожая ружьем, ограбил ювелирный магазин в Киеве, - полиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3144761
 
 
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