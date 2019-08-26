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 Происшествия, Общество, Фоторепортаж
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 "Не прекратишь заниматься х**ней, следующий будет у тебя в голове": к офису и квартире антикоррупционного активиста Лихачова в Чугуеве принесли топор и траурные венки с угрозами. ФОТО

В ночь на понедельник в Чугуеве Харьковской области неизвестные принесли траурные венки, могильный крест и топор к офису и квартире активиста, заместителя главы группы "Сеть антикоррупционных центров" Романа Лихачова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вот такое предупреждение ночью я сегодня получил и в офис и в мою квартиру, особенно топор во входной двери и надпись на похоронной ленточке "Ромочка, не прекратишь заниматься ... следующий у тебя в голове". Наша группа "Мережа антикорупційних центрів" последнее время очень активно занялась расследованием многих бизнес схем ухода от налогов в Чугуеве при крышевании власти и правоохранителей, работы наливаек в Чугуеве и торговле без лицензии в кафе "Черная жемчужина" ( https://www.youtube.com/watch…)", - написал он.

Не прекратишь заниматься х**ней, следующий будет у тебя в голове: к офису и квартире антикоррупционного активиста Лихачова в Чугуеве принесли топор и траурные венки с угрозами 01

Активист отметил, перечисленные им заведения связаны с помощником народного депутата Шенцева депутатом Чугуевского городского совета Русланом Овчаренко.

Не прекратишь заниматься х**ней, следующий будет у тебя в голове: к офису и квартире антикоррупционного активиста Лихачова в Чугуеве принесли топор и траурные венки с угрозами 02

"Полицию утром вызвали, проводятся следственные действия. Предупреждения делали и убитому активисту на Эсхаре Николаю Бычко. Уверен, что полиция снова никого не найдет, сколько еще должно быть смертей, чтобы остановить этот местный олигархат? Никто из нашей команды останавливаться не собирается. Жду реакции от новой команды народных депутатов и Президента Украины", - сообщил он.

Не прекратишь заниматься х**ней, следующий будет у тебя в голове: к офису и квартире антикоррупционного активиста Лихачова в Чугуеве принесли топор и траурные венки с угрозами 03

"П.с. для полиции и прокуратуры: заканчивать жизнь самоубийством не собираюсь", - добавил активист.

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Не прекратишь заниматься х**ней, следующий будет у тебя в голове: к офису и квартире антикоррупционного активиста Лихачова в Чугуеве принесли топор и траурные венки с угрозами 04

Позже Лихачов опубликовал пост, где просит свидетелей данного инцидента написать ему или позвонить, за вознаграждение.

"Всем, кто видел как в районе 2.00 ночи с 25.08 по 26.08 в микрорайоне Авиатор дом 141, последний подьезд люди принесли венок, топор или как доставили в это же время гроб, венки по адресу Музейная, 16а (бывшая Розы Люксембург) Чугуев, у кого есть записи с регистраторов или кто видел, как заказывали гроб или венки прошу написать в личку или позвонить 0675755939. Гарантирую вознаграждение. Также читающим этот пост исполнителям акции угроз мне и нашей команде: предлагаю прийти с повинной, вас уже ищут; те, кто вам пообещал защиту - вам ее не даст, мне нужны заказчики этого преступления и мы вас обязательно найдем", - написал он.

Не прекратишь заниматься х**ней, следующий будет у тебя в голове: к офису и квартире антикоррупционного активиста Лихачова в Чугуеве принесли топор и траурные венки с угрозами 05
Фото: Лихачов/Facebook

Не прекратишь заниматься х**ней, следующий будет у тебя в голове: к офису и квартире антикоррупционного активиста Лихачова в Чугуеве принесли топор и траурные венки с угрозами 06

Не прекратишь заниматься х**ней, следующий будет у тебя в голове: к офису и квартире антикоррупционного активиста Лихачова в Чугуеве принесли топор и траурные венки с угрозами 07

Источник: https://censor.net.ua/p3144709
 
 
 Топ комментарии
 
Это называется привет из Сан-Тропе
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І Авакян той самий який все кришує.
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Хтось витратився на Ромочку. Кому це треба, окрім самого Ромочки?
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Наша группа "Мережа антикорупційних центрів" последнее время очень активно занялась расследованием многих бизнес схем ухода от налогов в Чугуеве при крышевании власти и правоохранителей, работы наливаек в Чугуеве и торговле без лицензии в кафе "Черная жемчужина" ( https://www.youtube.com/watch…)", - написал он. Источник: https://censor.net.ua/p3144709
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Тобто це аваківці, які служать новій владі.
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Такое не только в Чугуеве, а по всей стране, а Зеля в -опе ковыряется, вместо того, чтобы это бесчинство прекращать.
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Він залишає Авакова у новому уряді. Те, що так буде було відомо заздалегідь. Всіх, а в першу чергу своїх прихильників, які невдоволені вони репресують. Погрози про це тут і взагалі вже були!
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когда ж вьі поймете шо "это бесчинство" и усадило на табуретку зелю чтоб ничего "не прекращать".
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Я это понимаю и не голосовала ни за Порошенка, ни за Зелю и мне вообще эта национальная династия во власти не нравится. Но что есть , то есть и пусть эти слабоумные, кто голосовал требуют у своего президента того, что он им обещал. Чего сидят и тупо молчат как зомби?
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Тому, що зомбі на утриманні цієї влади. Від них можна чекати лише підгавкування новій владі.
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О стартовала нова реформа, подзвони в податкову, якщо твій чек не зареєстрований)))
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Зеленский, что творится в стране? Почему полиция не работает? Прокуратура не работает. Почему бандиты как при Пэдре бесчинствовали так и при тебе и так открыто? Почему твоя прокуратура отменила санкции в Канаде Портнову? Почему сохраняются все точки торговли наркотиками в каждом городе? Почему полиция как крышевала так и крышует наркоторговлю и приезжает на вызов через 2 часа? Что обещал людям и что делает... Просто пипец. Какого хера лез в кресло президента? Чтобы следующие 5 лет делать флешмобы с Богданом?
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wake up-UA, ты ошибаешься. Новая власть еще не успела, еще и Рада не работает, а вот старой шоколадной власти есть, что скрывать. Луценко и остался ради того, чтобы успеть хоть как-то замести Петра следы
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Это наверно Петя виноват, что новая власть не трогает Авакова.
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Это называется привет из Сан-Тропе
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Баканову звонить нужно, к гадалке не ходи.
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так их порохоботов єтих. Ич шо удумали - власть критиковать.
Славься атечество наше свабоднае...
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Запугивание,угрозы,рэкет-все скрепы остались от мордора в наследство
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Все как в 90-е,мафия бессмертна.Зеля пора обратить внимание на деятельность Авака Арсенова.
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Оказывается не зря есть стишок, о плывущем топоре, "из села Чугуева". Ну, вы помните, там его ещё провожают... Как бы это поделикатней??? Вот как: его провожают без всякого сожаления и матерно. Топоры в Чугуеве- предмет особого ритуала. Ну и как думаете, найдут этих любителей топориков? Мне кажется- зря этот Лихачев оптимизм такой бурный проявляет. Если только... если только это не самопиар, оригинальный.
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Схоже, що пан має рацію. Підібрано все зі смаком, ніби готував захід сам покійний.
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Згадався один місцевий дописувач з сакральним ставленням до сокир - "взять бы топор и..."
Потім кудись зник... чи зарубав когось, чи я хз...
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Как-же как-же! Кто же не помнит Гризодубо! Верно... пропал. Давненько пропал...
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по реке плывёт топор
а за ним гризодубó
щас догонит и возьмёт
чтоб кого-то зарубить
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тоже о нём сразу вспомнил. хотел уже шкрябнуть - костин почерк ! думаю он просто перелогинился. щас тут 96 % так делают )
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Памёятаю, навіть народилося слово гризодубирование на позначення вбивства сокирою "Не припиниш займатися х**нею, наступний буде в тебе в голові": до офісу і квартири антикорупційного активіста Ліхачова в Чугуєві принесли сокиру і траурні вінки з погрозами - Цензор.НЕТ 368

завхоз на укртопорглавскладе
всем гризодубам выдаёт
по топору под роспись в гроссбух
гризóдубóотчётности́
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где то в сети был напоролся на стёб над "розеткой" - "є на складі!" )))
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А щоб збудить. Хиренну волю, треба миром,. Громадою обух сталить,. Та добре вигострить сокиру,. Та й заходиться вже будить. А то проспить собі небога. До суду Божого страшного!
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Уничтожать нужно тварей! Отстреливать. "Не прекратишь заниматься х**ней, следующий будет у тебя в голове": к офису и квартире антикоррупционного активиста Лихачова в Чугуеве принесли топор и траурные венки с угрозами - Цензор.НЕТ 7283
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А вам не кажется, что текста многовато? А мне-кажется. Ведь достаточно было просто топорик воткнуть. Ну, ладно, я допускаю, с припиской, о следующем. А тут... прям действо театральное.
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Все може бути... Але сокиру в двері хтось смачно так вгризодубив
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Крышует чугуевскую мафию народный депутат от оппозиционного блока Дмитро Шенцев,участник знаменитой охоты с патроном харьковской мафии Евгением Кушнарёвым.Он крышует игорный бизнес Харькова с 90х годов .Делегат криминального мира во ВРУ в прямом смысле.Результат аномального голосования харьковчан не за выдвиженца СН.Вот с такими во ВРУ придётся общаться СН.Посланец из потустороннего мира.
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Щас Баканов с этими чертями разберётся, не сомневаюсь.
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ну что эпоха бидности и свободы слова закончилась?!
теперь зелЕное быдло творит что хочет!вы сделали это вместе!
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Этого чорта Шенцева боятся со времён раннего Кучмы.Слишком много трупов недоказанных за ним.В том числе и Кушнарёва..,, Неудачная охота"
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У тому місті небагато контор, де можна купити вінок, домовину і зробити напис... Знайти можна швидко...
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