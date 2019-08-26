EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
  3629  21
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5713) Киев (17843)

 Смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: погибла девушка-водитель, ее пассажиры - госпитализированы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ранним утром 26 августа на перекрестке проспекта Победы и улицы Гарматной автомобиль BMW зацепил Chevrolet Lacetti, врезался в парапет подземного перехода и загорелся. В сети появилось видео пожара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информатор".

Авария случилась около 04:40. 

Во время разбирательств стало ясно, что BMW ехал по проспекту в сторону центра, а Chevrolet поворачивал на улицу Гарматную. На пересечении улиц BMW по касательной зацепил Lacetti и выехал за пределы проезжей части. При этом водитель Chevrolet остановился через 150 метров после перекрестка. На его машине остался лишь небольшой след, а на месте столкновения лежал номерной знак.

Смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: погибла девушка-водитель, ее пассажиры - госпитализированы 01

После удара BMW загорелся. Очевидцы бросились доставать людей из машин. Двое парней-пассажиров находились в сознании, их госпитализировали. К сожалению, девушка-водитель погибла. Подробности аварии выясняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жуткое ДТП на трассе Киев-Чоп с участием 4 автомобилей: два человека погибли на месте, шестеро, в том числе двое детей, госпитализированы

Смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: погибла девушка-водитель, ее пассажиры - госпитализированы 02

Напомним, 19 августа в Киеве на пересечении улиц Саксаганского и Льва Толстого произошло серьезное ДТП с участием Tesla и Range Rover. В результате аварии пострадали четыре человека. Позже появилось видео момента аварии с регистратора, который был установлен в Tesla.

Смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: погибла девушка-водитель, ее пассажиры - госпитализированы 03
Смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: погибла девушка-водитель, ее пассажиры - госпитализированы 04
Смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: погибла девушка-водитель, ее пассажиры - госпитализированы 05
Смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: погибла девушка-водитель, ее пассажиры - госпитализированы 06
Смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: погибла девушка-водитель, ее пассажиры - госпитализированы 07
Фото: Информатор

Источник: https://censor.net.ua/p3144701
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ніт! ***********. В городе скорость - 50км/ч. Ехала бы хотя бы 60, щас бы дома борщ лопала.
 показать весь комментарий
 
 
Не раскрыта высота полета бмв , шоб с легкой царапины с дороги улететь
 показать весь комментарий
 
 
Из ночного клуба нужно ехать на такси а не летать на БМВ
 показать весь комментарий
 
 
Это она на задании была. Не надо завидовать!
 показать весь комментарий
 
Я вчора двічи їздив у цьому місці. Тад дуже напружений рух. Але дивно, що дівчина їхала так рано!
 показать весь комментарий
 
Жаль, что не сегодня в 04:40.
На ее месте должен был быть ты. Смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: погибла девушка-водитель, ее пассажиры - госпитализированы - Цензор.НЕТ 8897
 показать весь комментарий
 
Этим девушкам -
вообще надо запретить давать

удостоверения на право вождения авто .
Отмороженные на дорогах !
 показать весь комментарий
 
 
В Донецке сейчас такого нет...При малейших траблах на дороге начинается перестрелка.
 показать весь комментарий
 
 
Та в нас теж. І слова не скажи... Їздять олухи з телефонами в вухах, на поворотики плювати. ХЗ куди воно зараз поїде.
 показать весь комментарий
 
Судя по номеру- даунбаситы. Хорошо что люди не пострадали.
 показать весь комментарий
 
 
не только евробляхеры нуждаются в штрафах
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх