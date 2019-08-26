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 Общество, Фоторепортаж
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 Прифронтовые Светлодарск, Новолуганское и Мироновское начали патрулировать на новых автомобилях, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В прифронтовых Светлодарске, Новолуганское и Мироновском полиция начала патрулировать на новых автомобилях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент Нацполиции, о передаче полицейским на линии разграничения нового служебного транспорта сообщил во время рабочей поездки в Донецкую область 6 августа председатель Национальной полиции Сергей Князев. 25 августа на патрулирование выехали три современные автомобили.

"Город Светлодарск и поселки Новолуганское, Мироновское Бахмутского района неоднократно страдали от обстрелов боевиков. Всего здесь проживают более 20 000 человек, и задача полиции - обеспечить их безопасность и качественный полицейский сервис", - сказано в сообщении.

Прифронтовые Светлодарск, Новолуганское и Мироновское начали патрулировать на новых автомобилях, - Нацполиция 01

Как отметили в полиции, для немедленного реагирования на все сообщения граждан уже год в каждом населенном пункте круглосуточно работают полицейские станции. Они обеспечены всем необходимым для оказания помощи гражданам.

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Прифронтовые Светлодарск, Новолуганское и Мироновское начали патрулировать на новых автомобилях, - Нацполиция 02

25 августа на патрулирование в Светлодарске, Новолуганское и Мироновском полицейские заступили на трех новых современных автомобилиях. С их помощью правоохранители смогут своевременно предоставлять полицейские услуги.

Прифронтовые Светлодарск, Новолуганское и Мироновское начали патрулировать на новых автомобилях, - Нацполиция 03

Напомним, на линии разграничения в Донецкой области работают 8 полицейских станций.

Прифронтовые Светлодарск, Новолуганское и Мироновское начали патрулировать на новых автомобилях, - Нацполиция 04
Прифронтовые Светлодарск, Новолуганское и Мироновское начали патрулировать на новых автомобилях, - Нацполиция 05
Прифронтовые Светлодарск, Новолуганское и Мироновское начали патрулировать на новых автомобилях, - Нацполиция 06
Прифронтовые Светлодарск, Новолуганское и Мироновское начали патрулировать на новых автомобилях, - Нацполиция 07
Прифронтовые Светлодарск, Новолуганское и Мироновское начали патрулировать на новых автомобилях, - Нацполиция 03
Фото: пресс-служба Нацполиции

Источник: https://censor.net.ua/p3144698
 
   
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Евробляхи какие-то, нет чтобы родимый ланос осваивать. Надо повысить растаможку втрое.
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Головне, що б не бикували і усе буде гаразд.
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Евробляхи какие-то, нет чтобы родимый ланос осваивать. Надо повысить растаможку втрое.
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Осваивать уже нечего. Накрылся Ланос медным тазом.
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шкоди поліції, а що на "передку" - може Булати для знищення кацапів будуть?
папа) не встиг))))))), так може зеля буде оновлювати техніку в армії?!
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"папа" стiльки намародерiв, що залишковi Булати їдуть то Тайланду. в нас мир вже досягнутий. ти що, Богдану не вiриш? Прифронтові Світлодарськ, Новолуганське і Миронівське почали патрулювати на нових автомобілях, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9318
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По-перше, якщо ти пишеш українською, то не ПАПа, а ПОПа.
А по-друге, річ тут іде про патрульну поліцію, а не про армію.
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зїш), чоколятку, ти заробив))), папа), тобі винен!
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Ну да....
Как говорил Ильич - всё лучшее -вате!
Можно подумать они оценят.....
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В прифронтовых участка такие машины выдавать? Вы вообще рехнулись? Зачем мусорам которые не умеют ездить выдавать новые евробляхи? Вот куда наши налоги и тарифы уходят. Почему не на Петиных жигулях и не на лАнусах на которых украинский народ ездить?
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А где Ланусы брать?
Все, нету ни Ланусов, ни АвтоЗАЗа.
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