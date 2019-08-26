 Прифронтовые Светлодарск, Новолуганское и Мироновское начали патрулировать на новых автомобилях, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент Нацполиции, о передаче полицейским на линии разграничения нового служебного транспорта сообщил во время рабочей поездки в Донецкую область 6 августа председатель Национальной полиции Сергей Князев. 25 августа на патрулирование выехали три современные автомобили.
"Город Светлодарск и поселки Новолуганское, Мироновское Бахмутского района неоднократно страдали от обстрелов боевиков. Всего здесь проживают более 20 000 человек, и задача полиции - обеспечить их безопасность и качественный полицейский сервис", - сказано в сообщении.
Как отметили в полиции, для немедленного реагирования на все сообщения граждан уже год в каждом населенном пункте круглосуточно работают полицейские станции. Они обеспечены всем необходимым для оказания помощи гражданам.
25 августа на патрулирование в Светлодарске, Новолуганское и Мироновском полицейские заступили на трех новых современных автомобилиях. С их помощью правоохранители смогут своевременно предоставлять полицейские услуги.
Напомним, на линии разграничения в Донецкой области работают 8 полицейских станций.
папа) не встиг))))))), так може зеля буде оновлювати техніку в армії?!
А по-друге, річ тут іде про патрульну поліцію, а не про армію.
Как говорил Ильич - всё лучшее -вате!
Можно подумать они оценят.....
Все, нету ни Ланусов, ни АвтоЗАЗа.