EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
  770  11
Материалы по теме:
Все про:пункт пропуска (519) операция Объединенных сил (1533) КПВВ (37) Станица Луганская (52)

 Зарубежная делегация по гуманитарным вопросам ознакомилась с работой КПВВ "Станица Луганская", - штаб. ФОТОрепортаж

В рамках двухдневного визита в район проведения операции Объединенных сил представители иностранной делегации во главе с депутатом Бундестага, внешнеполитическим спикером фракции "Левые" Штефаном Либихом ознакомилась с работой КПВВ "Станица Луганская".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Рабочая группа в составе руководителя отдела "Европа" Фонда имени Р. Люксембург в Украине Иоганны Буссемер, проект-менеджера Фонда имени Р. Люксембург Филиппа Глише и других обсудила с украинскими представителями актуальные вопросы текущей гуманитарной ситуации в пункте пропуска. Также пообщались на жизненно важные темы с главой Станично-Луганской райгосадминистрации Юрием Золкиным", - сказано в сообщении.

Зарубежная делегация по гуманитарным вопросам ознакомилась с работой КПВВ Станица Луганская, - штаб 01

Отмечается, что делегаты воочию увидели, как происходит процесс пересечения линии разграничения, а также они пообщались с гражданами.

Зарубежная делегация по гуманитарным вопросам ознакомилась с работой КПВВ Станица Луганская, - штаб 02

В пресс-центре ОС добавили, что сегодня иностранная делегация посетит города Славянск, Лисичанск, где ознакомится с деятельностью международных и общественных организаций.

Зарубежная делегация по гуманитарным вопросам ознакомилась с работой КПВВ Станица Луганская, - штаб 03

"Отчет о поездке в Украину рабочая группа впоследствии представит европейской общественности и членам правительств Германии и Европарламента", - добавили в штабе.

Зарубежная делегация по гуманитарным вопросам ознакомилась с работой КПВВ Станица Луганская, - штаб 04
Зарубежная делегация по гуманитарным вопросам ознакомилась с работой КПВВ Станица Луганская, - штаб 05
Фото: пресс-центр ОС/Facebook

Зарубежная делегация по гуманитарным вопросам ознакомилась с работой КПВВ Станица Луганская, - штаб 06

Источник: https://censor.net.ua/p3144690
 
 
 Топ комментарии
 
Дефашитизацію провели, до декомунізації руки ще не дійшли...
Цікаво, закон про заборону професій вже відмінили?
 показать весь комментарий
 
Если территория оккупирована страной агрессором, будь то Крым, ОРДЛО выезд с оккупированных территорий ( тем более при продолжающихся обстрелах) должен производиться только для беженцев решивших покинуть оккупированные территории , т. е. беженцев . ( если агрессор оставляет для этого "коридоры") Какой въезд со свободной территории в обратном направлении на оккупированные территории. Ну не могу я понять этой гибридности. Головоломка головного мозга.
 показать весь комментарий
 
После фонда Карла Либкнехта и Эриха Хонекера.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Фонд имени Розы Люксембург. Этим все сказано.
 показать весь комментарий
 
 
Дефашитизацію провели, до декомунізації руки ще не дійшли...
Цікаво, закон про заборону професій вже відмінили?
 показать весь комментарий
 
 
От немецких Левых добра не жди. Они на подхвате у пуйла.
 показать весь комментарий
 
Тобто своїми очима побачила, що блокади нема,
смаколики їздять,
гаманці липових переселенців повні.
 показать весь комментарий
 
Если территория оккупирована страной агрессором, будь то Крым, ОРДЛО выезд с оккупированных территорий ( тем более при продолжающихся обстрелах) должен производиться только для беженцев решивших покинуть оккупированные территории , т. е. беженцев . ( если агрессор оставляет для этого "коридоры") Какой въезд со свободной территории в обратном направлении на оккупированные территории. Ну не могу я понять этой гибридности. Головоломка головного мозга.
 показать весь комментарий
 
 
Пане sit, пожалійте "даму", наповніть склянку до половини, вона, як-не-як, "валька полстакана"
 показать весь комментарий
 
А фонд имени клары целкин когда предет？
 показать весь комментарий
 
После фонда Карла Либкнехта и Эриха Хонекера.
 показать весь комментарий
 
 
Вот читаю всю эту хрень и удивляюсь.Как же хотят показать свою значимость все эти БЕССМЫСЛЕННЫЕ организации начиная от фондов и заканчивая оон.ООН потребовала от пенсионного фонда Украины и т.д.Возникает вопрос:А что сделала ООН,чтобы остановить оккупацию роССией Крыма и предотвращения войны на донбассе?А ни хрена!Какое право эти бездельники и пустозвоны имет что-то требовать?Решения ООН,как и сама организация ломаного гроша не стоят.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх