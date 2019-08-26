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 Обстрел из гранатомета здания в центре Киева: открыто уголовное производство по статье "теракт". ФОТОрепортаж

Правоохранители разыскивают злоумышленников, которые ночью выстрелили из гранатомета по зданию "Мостобуда" на ул. Паньковской в Киеве. Событие квалифицировано как "террористический акт".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В 1:30 в полицию поступило сообщение, что возле дома на улице Паньковской прогремел взрыв. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции, экипажи патрульных, взрывотехники, кинологи и врачи.

При осмотре места происшествия правоохранители выяснили, что неизвестные выстрелили в здание из гранатомета, отстрелянный тубус которого обнаружили через дорогу от здания.

Обстрел из гранатомета здания в центре Киева: открыто уголовное производство по статье теракт 01

На поиски злоумышленников ориентирован весь личный состав полиции Киева и введен в действие специальный оперативный план", - сказано в сообщении.

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Обстрел из гранатомета здания в центре Киева: открыто уголовное производство по статье теракт 02

Отмечается, что при отработке территории были изъяты остатки боеприпаса для проведения экспертизы и установления его происхождения.

Обстрел из гранатомета здания в центре Киева: открыто уголовное производство по статье теракт 03

Кроме того, правоохранители прорабатывают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент выстрела, пути подхода и отхода злоумышленников.

Как отметили в полиции, в результате выстрела никто не пострадал, повреждены окна, фасад здания и помещения кабинетов. 

Обстрел из гранатомета здания в центре Киева: открыто уголовное производство по статье теракт 04

Следователи квалифицируют произошедшее как террористический акт, уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об определении подследственности в указанном уголовном производстве.

Обстрел из гранатомета здания в центре Киева: открыто уголовное производство по статье теракт 05
Обстрел из гранатомета здания в центре Киева: открыто уголовное производство по статье теракт 06
Фото: Нацполиция

Источник: https://censor.net.ua/p3144686
 
 
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Открывайте лучше уголовное дело по статье хулиганство, которое предусматривает наказание до 7 лет. Потому что по статье терроризм в Украине предусмотрено наказание ночной домаший арест и не большой штраф
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А дома их что не ждут?
Странно.
Одних ждут других не ждут.
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ну, от тепер точно на трєщіну)), моста не буде! Обстрел из гранатомета здания в центре Киева: открыто уголовное производство по статье "теракт" - Цензор.НЕТ 4870
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наверное плохо мосты ремонтировали)))
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Почему в Украине такой дебильный народ? Почему никто не стреляет ни по мусорам ни про прокурворам ни по судьям с депутатами а черт знает куда. Ето сотни лет рабства сделали из украинцев терпил и крепаков, готовых совершить самоубийство в шкафу или среди кучи гражданских напугав их, но боящихся поднять руку на пана или полицая от которых они и пострадали
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