 Обстрел из гранатомета здания в центре Киева: открыто уголовное производство по статье "теракт". ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"В 1:30 в полицию поступило сообщение, что возле дома на улице Паньковской прогремел взрыв. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции, экипажи патрульных, взрывотехники, кинологи и врачи.
При осмотре места происшествия правоохранители выяснили, что неизвестные выстрелили в здание из гранатомета, отстрелянный тубус которого обнаружили через дорогу от здания.
На поиски злоумышленников ориентирован весь личный состав полиции Киева и введен в действие специальный оперативный план", - сказано в сообщении.
Отмечается, что при отработке территории были изъяты остатки боеприпаса для проведения экспертизы и установления его происхождения.
Кроме того, правоохранители прорабатывают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент выстрела, пути подхода и отхода злоумышленников.
Как отметили в полиции, в результате выстрела никто не пострадал, повреждены окна, фасад здания и помещения кабинетов.
Следователи квалифицируют произошедшее как террористический акт, уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об определении подследственности в указанном уголовном производстве.
Странно.
Одних ждут других не ждут.