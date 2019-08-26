 Такие четкие сигналы поддержки дают Президенту, ВР и Кабмину большой кредит доверия, - Ковалив о визите глав Всемирного банка Малпасса. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала глава Офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив, передает Цензор.НЕТ.
"На этой неделе имели очень продуктивную встречу с Президентом Всемирного Банка Дэвидом Малпассом, на которой в частности обсуждали ключевые меры для роста экономики, увеличения инвестиций и улучшения инвестиционного климата. World Bank Ukraine и IFC - International Finance Corporation являются надежными партнерами Украины на пути структурных реформ. И сегодня, читая колонку Дэвида Малпаса на Financial Times, понимаю, что такие четкие и важные сигналы поддержки Украины от ключевых международных финансовых институтов дают Президенту, Парламенту и будущем Правительству большой кредит доверия", - рассказала она.
"Среди важных приоритетов:
земельная реформа,
выполнение требований 3-го энергетического пакета по отделению оператора ГТС,
реформа государственных банков и сокращение портфеля неработающих кредитов,
независимость НБУ,
демонополизация рынков и сокращение количества госкомпаний через приватизацию", - пересказала Ковалив основные тезисы Малпасса
"Такие публикации очень помогают в привлечении инвестиций и в целом укрепляют имидж страны", - резюмировала Ковалив.
Ты баран.....
Порохоботов нет давно уже......- боты это кому платят......
Я вот за то что бы порошенко был разорен и унижен..., потому что из за него пришел к власти этот тупой Сопля-малоросс ...., а такие адепты руського мира как ты начали громко и радостно блеять...