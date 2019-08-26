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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Всемирный Банк (330) экономика (3507) Ковалив Юлия (2)

 Такие четкие сигналы поддержки дают Президенту, ВР и Кабмину большой кредит доверия, - Ковалив о визите глав Всемирного банка Малпасса. ФОТО

Публикации, как колонка главы Всемирного банка Дэвида Малпасса Financial Times об экономике Украины, очень помогают в привлечении инвестиций и в целом укрепляют имидж страны.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала глава Офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив, передает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе имели очень продуктивную встречу с Президентом Всемирного Банка Дэвидом Малпассом, на которой в частности обсуждали ключевые меры для роста экономики, увеличения инвестиций и улучшения инвестиционного климата. World Bank Ukraine и IFC - International Finance Corporation являются надежными партнерами Украины на пути структурных реформ. И сегодня, читая колонку Дэвида Малпаса на Financial Times, понимаю, что такие четкие и важные сигналы поддержки Украины от ключевых международных финансовых институтов дают Президенту, Парламенту и будущем Правительству большой кредит доверия", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Надзор за госбанками, борьба с монополиями и рынок земли, - глава Всемироного банка Малпасс посоветовал, как развивать украинскую экономику

"Среди важных приоритетов:
земельная реформа,
выполнение требований 3-го энергетического пакета по отделению оператора ГТС,
реформа государственных банков и сокращение портфеля неработающих кредитов,
независимость НБУ,
демонополизация рынков и сокращение количества госкомпаний через приватизацию", - пересказала Ковалив основные тезисы Малпасса

"Такие публикации очень помогают в привлечении инвестиций и в целом укрепляют имидж страны", - резюмировала Ковалив.

Такие четкие сигналы поддержки дают Президенту, ВР и Кабмину большой кредит доверия, - Ковалив о визите глав Всемирного банка Малпасса 01
Такие четкие сигналы поддержки дают Президенту, ВР и Кабмину большой кредит доверия, - Ковалив о визите глав Всемирного банка Малпасса 02

Источник: https://censor.net.ua/p3144681
 
 
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штейны. любая ваша попытка отреформировать мыролюбно народ приведет к одному - вашей ликвидации.
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Іншого не буде, бо їхня задача - вкрасти.
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порохоботи - фас ! )))
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а ты что собаковод?
Ты баран.....
Порохоботов нет давно уже......- боты это кому платят......
Я вот за то что бы порошенко был разорен и унижен..., потому что из за него пришел к власти этот тупой Сопля-малоросс ...., а такие адепты руського мира как ты начали громко и радостно блеять...
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Порошенко багато чого не так зробив. Наприклад - комунальні тарифи. Але вибір був, але обрали Коломойського. Тому усі претензії до 73%.
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та ти дуже дивний... і співаєшь по методичці з лахти-савушкіна55 1) ЗМІНА ТАРИФІФ це ЗНИЩЕННЯ сосіалістично=камуняцької системи дотацій з бюджету тим хто більше ЖРЕ та приведення до ДЕМОКРАТИЧНОЇ норми використання бюджету. І саме це як-вила-в-дупу совковому бидлу. 2) 23% виборців голосували за шмаркліну"партію" і лише 23% з 44.8% виборців голосували за шмарклю(а не 73% Такі чіткі сигнали підтримки дають Президенту, ВР і Кабміну великий кредит довіри, - Ковалів про візит глави Світового банку Малпасса - Цензор.НЕТ 5166як ти тут дуркуєш) 3) демотиватор="73%" в Україні НЕ ПРАЦЮЄ Такі чіткі сигнали підтримки дають Президенту, ВР і Кабміну великий кредит довіри, - Ковалів про візит глави Світового банку Малпасса - Цензор.НЕТ 9528
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Я уважно прочитав слова Малпасса. Його вказівки побачив, а кредита довіри нема. Який кредит довіри, якщо потрібні матеріальни кредити під 3%, а не 18%, які зараз беруть?
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Які там сигнали.Передав список умов,за яких буде продовжено співпрацю.Продаж землі-на першому місці.
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Кредит доверия дан прежде всего народом Украины! Надеюсь новая власть не пойдет по пути барыги-мародера и оправдает это доверие.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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