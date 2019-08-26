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 Происшествия, Общество, Фоторепортаж
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Все про:Кривой Рог (631) экология (1167) Арселор (25)

 "Добро пожаловать отсюда": катастрофическое состояние экологии в Кривом Роге. ФОТО дня

Предприятия Кривого Рога производят наибольшее в Днепропетровской области количество загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Пользователь соцсети опубликовал ужасающее фото, иллюстрирующее состояние экологии в городе.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее фото на своей странице в Facebook выложил пользователь соцсети Сергей Демидчук.

Добро пожаловать отсюда: катастрофическое состояние экологии в Кривом Роге 01
Фото: Демидчук/Facebook

"Добро пожаловать отсюда". Кривой Рог", - подписал фото Демидчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и руководство "Арселора" договорились о сокращении вредных выбросов, финансировании онкобольницы и стадиона "Металлург", - Бутусов

Ранее и.о. главы СБУ Иван Баканов сообщил, что его ведомство обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала. СБУ утверждает, что во время обысков на предприятии обнаружили источник повышенной радиации. Превышающее норму излучение исходит от машины непрерывного литья заготовок №3. Ведомство расследует действия менеджмента "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "экоцид".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

8 августа стало известно, что СБУ разморозила инвестиции "ArcelorMittal" взамен на договоренности о защите окружающей среды.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Источник: https://censor.net.ua/p3144680
 
 
 Топ комментарии
 
Теперь понятно что повлияло на умственные способности зепрездобола и всей его зекоМАНДЫ.
"Добро пожаловать отсюда": катастрофическое состояние экологии в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 4056
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Да уж...смотришь на это фото и понимаешь...почему чувак с ксивой презЕдента получился такой какой есть...экология всему виной...😀
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Такое почти везде где есть старые совковые предприятия без модернизации и из них выжимают все соки. А на экологию царькам пох
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Теперь понятно что повлияло на умственные способности зепрездобола и всей его зекоМАНДЫ.
"Добро пожаловать отсюда": катастрофическое состояние экологии в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 4056
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Да уж...смотришь на это фото и понимаешь...почему чувак с ксивой презЕдента получился такой какой есть...экология всему виной...😀
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В Кривом Роге тоже украинцы живут. И они тоже хотят дышать чистым воздухом. Для тебя это обьект для шуточек?
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ему главное от рошении пару серебрянников получить, а шо там высрать пофиг вообще
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Кто им мешал навести порядок за 28 лет независимости?
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кому..им? Государству? Все предприятия .. особенно Арселлор это вопрос государственной политики.. Государство заключало договор с владельцами..
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ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ, проживающим в Кривом Роге, кто мешал навести порядок за 28 лет независимости???
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навести порядок мешали жители бамбасса и крыма выбиравшия всякое проросийское унылое гуано
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Прямо так приезжали и не давали ничего делать? Придумайте что нибудь правдоподобнее для оправдания.
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прямо так выбрали кучму в 1994 провели симоненка в 2000 -м проголосовали за партию регионов в 2005 и за рецидивиста в 2010 м что не так лось?
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Раз лосям нравится так жить, то и нечего на это обращать внимание.
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не знав що ти живеш у Кривому Розі і тобі подобається
elk в перекладі з англійської означає лось
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У меня обьект для шуточек...это чувак с ксивой презЕдента...но зебобики в силу своего врожденного скудоумия этого понять не в состоянии...
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И тебе ольгинскому тролю не хворать...
А сказать то что хотело？
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Да какой он там ольгинский!) Сидит на какой-то зоне, и от не фиг делать на тырнет и порнушку себе зарабатывает. Привет, сиделец!)
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А что еще смог придумать обо мне остаток твоего воспаленного мозга？ выкладывай все...не держи в себе...
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У тебя обьект для "шуточек".. граждане Украины, с иным от твоего кацапского менталитета мышлением
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Ты наверное хотел сказать с полным отсутсвием мышления？ те у которых инкстинты преобладают？таки да...тут ты прав...😀
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т.е. насчёт твоего кацапского мышления.. тут в точку? Людей обсирать это ваше
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И не говори...у зебобиков живущих инкстинтами...обосрать и оболгать другого человека это стиль жизни....
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Ты посмотри какие зебобики нежные пошли, обидели их "бубочку" - "в Кривом Роге тоже украинцы живут", это те украинцы которых надо было эбонитовыми палочками бить?
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Аякже. Екологія-свята справа.Особливо коли треба в Ахмєта віджати пару підприємств.
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Такое почти везде где есть старые совковые предприятия без модернизации и из них выжимают все соки. А на экологию царькам пох
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Верно.. Однако это не маленький заводик.. Это город в городе
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Ничё, скорА смЄнім генпрАкурора, кабінЄтЬ мЯністрАв, вЄрховную раду и пАрЄраЄм всЙО "Добро пожаловать отсюда": катастрофическое состояние экологии в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 6022
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Да, соя, сменится усё! Хочешь, скули, а хочешь - нет!
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А п'є де, в ростові чи на Мальдівах або в Іспанії?
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Зе прости, что называл тебя тупым....... Теперь понимаю......., экология........
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Это нормально для Кривбас, поверьте. Кое что конечно долетает до города, но в основном выбросы направлены в другую сторону.
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ну да если учесть что Кривой Рог почти самый длинный город в Мире
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А на протяжении.. вдоль всего массива это.. шахты, а дальше.. за ними карьеры..
"Ласкаво просимо звідси": катастрофічний стан екології в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 5266
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Да ну..? Что значит долетает до города..?)) По большей части это.. предприятие.. НЕ за городом.. А начинается фактически с центра
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Пока олигархи со своими депутатами холуями находятся у руля такое будет всегда и везде ,да и это разобщённость Украинского народа и Граждан Украины (советские люди ,которые без Родины)
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Вапщета СыСыСэРа уже нет 28 годков и никогда его более не будет.
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Фото как фото. Нормальное для индустриального города. Такое же как и в Запорожье и в Мариуполе.
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Азовсраль гадит не меньше. Но чтото смотрю с Ахметкой у новой власти союз рисуется (200 скорых на публику и бабки в кассу, и все путем). А неправильного индуса который не хочет свою группку депутатов в ВР содержать, ТВ каналы спонсировать, иметь свой банчик и сосать бюджет - геть такого индуса.
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Проклятое наследие совка. Когда уже их всех перезакрывают.
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На заводах Ахметова не лучше, но почему то пристали к индусу.
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