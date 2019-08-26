 Студентка 2-го курса Щербинина во время своего первого дежурства сама задержала грабителя, вырвавшего у прохожей сумку, - патрульная полиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщении патрульной полиции.

"Это - Карина Щербинина, ей 19 лет. Она учится в Национальной академии внутренних дел и закончила уже 2-й курс, рядовой полиции. Карина с детства занимается дзюдо, имеет звание кандидата в мастера спорта, неоднократная чемпионка Украины. В День Независимости Украины Карина впервые вышла на службу вместе с патрульными Днепра для охраны общественного порядка. Пока горожане праздновали, она сама задержала грабителя, который пытался испортить праздник одной из гражданок. Полицейская как раз была на перерыве, когда увидела, как двое мужчин бежали с женской сумкой в ​​руках, а минутой ранее один из них отобрал эту сумку у женщины", - говорится в сообщении.

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"Полицейская мгновенно отреагировала и побежала за ними. Догнала, задержала и вызвала помощь. Мужчин полицейские передали следственно-оперативной группе, а Карина продолжила нести службу дальше. Спасибо Карине за проявленный героизм, а ее академии за достойное воспитание будущих правоохранителей. Служить и защищать!" - резюмировали в патрульной полиции.



