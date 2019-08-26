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 Общество, Фоторепортаж
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 Студентка 2-го курса Щербинина во время своего первого дежурства сама задержала грабителя, вырвавшего у прохожей сумку, - патрульная полиция. ФОТО

Курсантка 2-го курса Национальной академии внутренних дел Карина Щербинина, будучи первый раз на дежурстве, задержала двух мужчин, вырвавших у женщины сумку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщении патрульной полиции.

"Это - Карина Щербинина, ей 19 лет. Она учится в Национальной академии внутренних дел и закончила уже 2-й курс, рядовой полиции. Карина с детства занимается дзюдо, имеет звание кандидата в мастера спорта, неоднократная чемпионка Украины. В День Независимости Украины Карина впервые вышла на службу вместе с патрульными Днепра для охраны общественного порядка. Пока горожане праздновали, она сама задержала грабителя, который пытался испортить праздник одной из гражданок. Полицейская как раз была на перерыве, когда увидела, как двое мужчин бежали с женской сумкой в ​​руках, а минутой ранее один из них отобрал эту сумку у женщины", - говорится в сообщении.

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"Полицейская мгновенно отреагировала и побежала за ними. Догнала, задержала и вызвала помощь. Мужчин полицейские передали следственно-оперативной группе, а Карина продолжила нести службу дальше. Спасибо Карине за проявленный героизм, а ее академии за достойное воспитание будущих правоохранителей. Служить и защищать!" - резюмировали в патрульной полиции.

Студентка 2-го курса Щербинина во время своего первого дежурства сама задержала грабителя, вырвавшего у прохожей сумку, - патрульная полиция 01
Студентка 2-го курса Щербинина во время своего первого дежурства сама задержала грабителя, вырвавшего у прохожей сумку, - патрульная полиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3144672
 
   
 Топ комментарии
 
Якби ж таку дружину Слугє народу, щоб вона його регулярно била🧐
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Езжай в Сен-Тропе там у твоего слуги деньги точно есть
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Красава. Есть чуйка ловить преступников Студентка 2-го курса Щербинина во время своего первого дежурства сама задержала грабителя, вырвавшего у прохожей сумку, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 7519
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А могла и не заметить. Перерыв, в другую сторону смотрела, шнурок развязался. И вообще, сумка не её, да и нах ей всё это надо, можно было и ножом в печень получить.
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и о чем новость ....то дзюдо занимается и будущий полицейский сделала свой гражданский долг реальностью....... Цензор что не о чем писать больше.. может нам что ей памятник сразу -поставить Хероя Сраюля медальку повесить.... Студентка 2-го курсу Щербініна на своєму першому чергуванні сама затримала грабіжника, який вирвав у перехожої сумку, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 4702
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Действительно. Зачем писать о военных на Донбассе, они ведь тоже просто долг выполняют. Надо только о чем-то дерьмовом писать, правда?
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Якби ж таку дружину Слугє народу, щоб вона його регулярно била🧐
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Нічого хорошого... Подивися, як себе веде Сара Нетаньяху... Тут не в дзю-до, і не в рішучості справа, а в розподілі моральних пріоритетів...
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Выражайтесь точнее: Не била, а 3,14здила!!!
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Если она еще и борщ варит, то сразу в президенты .
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есть страх,чтобы мусора ее не испортили
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Грабителя вырвавшего сумку задержала, а шрабителя и мародера Парашенка укравшего 200 млрд не смогла задержать.
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Езжай в Сен-Тропе там у твоего слуги деньги точно есть
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зебобик еще не видел с каким задором пьяный новоиспечёный пан Андрюша Богдан грустил на свадьбе своего друга - министра юстиции - и хором с остальными слугами народа, в дали от Украины, в задроченом Сен-Тропе, в какой-то вонючей Франции, на день Флага Украины, надрывая горло от счастья "патриотично" и специально для зебобиков, под внос полуголыми девицами флага Украины с шампанским по 1000 баксов бутылка, пели "ЗАПАНУЕМО МИ БРАТТЯ У СВОЇЙ СТОРОНЦІ".
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Порошенко на Мальдивах пил шампанское подешевле?
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Ты мне лучше скажи, где таких делают, и чем
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А порохоботам нравится что Порошенко обворовал Украину,кацапы сэр,ну и вредители из бывших комсомольцев присутствуют
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Пустобрех, так голословно и тебя петухом назвать можно, - кудахчешь знатно... В суд подал заяву на пороха, питар, или ждешь чего?
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Хай там що, але у цієї країни є майбутнє)
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Но ворюжек напрасно мужчинами назвали. Они человекоподобные особи предположительно мужского пола. Чмошники, одним словом.
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Аваковская банда не успела развратить студентку, но ещё есть время. А может просто готовят карьерный рост, как в свое время Медведев создавал Савченко.
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19-ти летняя девушка против двух муЗчин. Точно мужчин или малолетних гопников? Тем не менее Карине респект.
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Утончённые интеллектуалы. Помогали бабушке донести сумку.
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Фото задержанных в студию. Шота здесь приукрасили
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Так то была, неверное, сумка с картошкой.
С ней убегать трудно.
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Не женское это дело ловить воришек...детей рожать и быть материнским теплом в семье - это главное назначение.Ведь много интересных профессий которые украшают женщину. Дети выросшие без матери несчастные люди.
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Хорошая девочка, я бы с ней поборолся в интимной обстановке.
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Кто не читал https://censor.net.ua/news/3144660/nasa_rassleduet_podozrenie_na_pervoe_prestuplenie_sovershennoe_v_kosmose
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Да , молодчина ,, решительности не занимать Студентка 2-го курсу Щербініна на своєму першому чергуванні сама затримала грабіжника, який вирвав у перехожої сумку, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 682 .. Есть такие . Сам видел однажды как обычная с виду девчушка , лет 18-20 , надавала люлей нагловатому типу ,почти на голову выше её ,что то он там ей сказал не то ,,или тронул - "там где нельзя " . В общем , ушёл он с разбитым носом , весь в крови .Сначала мы с товарищем хотели вмешаться , но потом увидели что помощь нужна совсем не девушке , а этому кренделю .. !!
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Девочка, конечно, молодец, но все же, полиция - не женское дело
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