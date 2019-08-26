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 Неизвестные из гранатомета обстреляли здание "Мостобуда" в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве неизвестные выстрелили из гранатомета в фасад здания Мостобуда, расположенного на улице Паньковская, 5. Все случилось около 01:00.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

Здание, в котором прогремел взрыв, принадлежит ОАО "Мостобуд". Через дорогу от здания на дороге лежал отстрелянный тубус от ручного противотанкового гранатомета (РПГ. - Ред.). Как рассказали полицейские, предварительно, именно из этого оружия и произвели выстрел.

Снаряд попал в одно из окон на четвертом этаже здания. Также повреждены стекла на третьем и пятом этажах. К счастью, обошлось без пострадавших. Правоохранители не уточнили, что именно находится в данном помещении, так как часть некоторых офисов сдаются в аренду.

Неизвестные из гранатомета обстреляли здание Мостобуда в центре Киева 01

Ночью движение на улице Паньковской было перекрыто. На месте работали экипажи полиции, взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы. Также дежурили медики и спасатели. Детали случившегося выясняются.

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Неизвестные из гранатомета обстреляли здание Мостобуда в центре Киева 02

Как пишет "Информатор", ссылаясь на собственные источники, правоохранители разыскивают двоих человек, которые скрылись на мопеде в неизвестном направлении. В Киеве введен оперативный план "Сирена".

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Напомним, в ночь на 13 июля в Киеве двое человек обстреляли из гранатомета здание, в котором находится "112 канал". Стрелявшие скрылись с места происшествия. Позже стало известно, что полицейские квалифицируют это преступление как теракт. Виновникам грозит от семи до двенадцати лет согласно части 2 статьи 258 (терористический акт) УК Украины.

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Фото: сайт "Информатор"

Источник: https://censor.net.ua/p3144666
 
 
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