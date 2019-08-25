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 Командир взвода 24-го батальона "Айдар" с позывным Тихий погиб под Горловкой, - Бутусов. ФОТО

В воскресенье, 25 августа, погиб командир взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады с позывным Тихий.

Как пишет в фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, погибший - "замечательный человек, воин, гражданин". "Без преувеличения - внимательный к товарищам, к подчиненным, обязательный, образованный, мотивирующий, он имел огромный авторитет и уважение в батальоне. Погиб в результате обстрела из пулемета под Горловкой, противник в бою также активно применял автоматические гранатометы, всячески препятствовал эвакуации. Разумеется, действия врага не остались без ответа, бой под Горловкой продолжается", - сообщил журналист.

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Он напомнил, что также 25 августа погиб морской пехотинец - пулевое ранение. Согласно официальному заключению - не боевые потери.

Кроме того, боевые ранения получили два бойца 24-й бригады - их обстреляли из автоматического гранатомета в Марьинке. И еще один воин ранен в 72-й бригаде.

"В августе 2019 года в зоне ООС погибли 14 украинских воинов, в том числе:
Боевые потери - 7 военнослужащих.
Не боевые потери - 7 военнослужащих.

Несмотря на снижение интенсивности боевых действий, российские войска систематически продолжают нарушать очередное перемирие.

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И защищая Украину наши лучшие люди продолжают платить своей кровью", - подчеркнул Бутусов.

Он также сообщил, что Александр - единственный сын у пожилой матери, проходит сбор помощи - 4149 4991 1785 0444, Никишин Константин (самый близкий друг).

Командир взвода 24-го батальона Айдар с позывным Тихий погиб под Горловкой, - Бутусов 01

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Источник: https://censor.net.ua/p3144659
 
 
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"Он также сообщил, что Александр - единственный сын у пожилой матери, проходит сбор помощи - 4149 4991 1785 0444, Никишин Константин (самый близкий друг)."

Источник: https://censor.net.ua/p3144659
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что такое - не боевые потери???
потеряли 14 Героев - 7+7 (не боевые)
перемирие...?! а 7 официально боевых... откуда? и 7 еще...
нет слов...
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А це нововведення від Хомчака, не буду казати як його Воїни називають.
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ВАм Порошенко не подобався? Тоді втрат не приховували.
Тепер приховують.
Ви зробили це разом. Зє! Радійте! Пишайтеся!
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Зелечмо шоб ты сдох от передоза со своим перемириием
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Командир взводу 24-го батальйону "Айдар" із позивним Тихий загинув під Горлівкою, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7777

найщиріші співчуття родинам загиблих Героїв
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