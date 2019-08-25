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 Украинский воин Виталий Собко погиб на Донбассе 25 августа. ФОТО

25 августа, в зоне проведения операции Объединенных Сил, во время выполнения боевого задания погиб 20-летний Виталий Олегович Собко, житель села Барсуки Ланивецкого района Тернопольской области, военнослужащий 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Ланивецкий районный военный комиссариат.

"25 августа 2019 г. во время выполнения обязанностей военной службы в зоне проведения операции Объединенных Сил, погиб наш земляк, военнослужащий 35-й бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины, Собко Виталий Олегович.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям Виталия. В скорби и молитве низко склоняем головы, отдавая дань памяти верному сыну Украины. Вечная память и слава герою!"- говорится в сообщении.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один наш воин погиб, трое получили ранения в результате обстрелов 25 августа, - штаб ООС

Украинский воин Виталий Собко погиб на Донбассе 25 августа 01

Источник: https://censor.net.ua/p3144641
 
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