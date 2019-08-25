 Украинский воин Виталий Собко погиб на Донбассе 25 августа. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Ланивецкий районный военный комиссариат.



"25 августа 2019 г. во время выполнения обязанностей военной службы в зоне проведения операции Объединенных Сил, погиб наш земляк, военнослужащий 35-й бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины, Собко Виталий Олегович.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям Виталия. В скорби и молитве низко склоняем головы, отдавая дань памяти верному сыну Украины. Вечная память и слава герою!"- говорится в сообщении.



О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

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