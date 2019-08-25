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 Общество
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 "Девять месяцев в плену", - под посольством РФ прошла акция в поддержку пленных моряков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

25 августа под посольством Российской федерации состоялась акция в поддержку пленных украинских моряков.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Акция была организована родственниками пленных.

Девять месяцев в плену, - под посольством РФ прошла акция в поддержку пленных моряков 01
Девять месяцев в плену, - под посольством РФ прошла акция в поддержку пленных моряков 02
Девять месяцев в плену, - под посольством РФ прошла акция в поддержку пленных моряков 03
Девять месяцев в плену, - под посольством РФ прошла акция в поддержку пленных моряков 04
Девять месяцев в плену, - под посольством РФ прошла акция в поддержку пленных моряков 05
Девять месяцев в плену, - под посольством РФ прошла акция в поддержку пленных моряков 06
Девять месяцев в плену, - под посольством РФ прошла акция в поддержку пленных моряков 07
Девять месяцев в плену, - под посольством РФ прошла акция в поддержку пленных моряков 08
Девять месяцев в плену, - под посольством РФ прошла акция в поддержку пленных моряков 09

Фото, видео, - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3144636
 
 
 Топ комментарии
 
Потрошенко сдал их в плен и умыл руки, даже прощения у родственников не попросил. Наверное Путлер ему орден за такое предательство выписал.
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Военное положение тогда надо было твоему свинорылому.
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Ты тему не перекручивай, скажи, что твой Петя сдал в плен наших моряков, эта инфа с украинских сайтов, а не с кацапских.
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Потрошенко сдал их в плен и умыл руки, даже прощения у родственников не попросил. Наверное Путлер ему орден за такое предательство выписал.
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Ему тогда ВП нужно было, чтобы выборы сорвать, только план не вышел, жаль только наших моряков, которые изза хряка в плен попали.
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Скажите вяликому Пятру Алексеечу спасибо, за то что он вас в этот плен послал.
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Эта тема не для порохоботов, все знают, что порох виноват, что моряков в плен взяли, потому что сам их туда послал.
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Зебобинские раздухарились.
Петя виноват.
Своей вины за постоянную тупость они не видят.
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Военное положение тогда надо было твоему свинорылому.
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Не пересказывай басни со срусской весны.
Про то что петя напал на Донбасс и отправил моряков в российский Крым что бы устроить провокацию это мы уже поняли.
А теперь скажи почему в 90 -е Кучма не дал крымско татарскому народу национальную автономию?
Для чего создал "народ Крыма"?
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Ты тему не перекручивай, скажи, что твой Петя сдал в плен наших моряков, эта инфа с украинских сайтов, а не с кацапских.
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Я тему не перкручиваю.
У кремля в плену не только моряки.
И всех их послал петя вместо того что бы выполнить все побажанки кремля.
Правильно лугандониец?
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Так для чего создали "народ Крыма"?
Пусть я буду кацапарахабот с рашки.
А ты у нас патриот.
Вот и ответь на простой вопрос.
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Вот ты и спалился кацап с чурбанским ником.
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Освежу немножко тебе память.
Вот корень проблемы Крыма.

Это был общий план с кремлем?
Или по скудоумию?

В преддверии развала Советского Союза государство-преступник, которое совершило депортацию в отношении крымских татар, все-таки признало свою вину, поручило Верховному совету Крымской АССР принять закон о восстановлении Крымской АССР. В 1991 году был принят такой закон, а к этому закону - постановление для того, чтобы восстановить Крымскую АССР и доизбрать в состав Верховного совета Крымской АССР представителей крымских татар.

Понятно, что были определенные влияния или лобби со стороны пророссийских сил, со стороны России. В итоге мы не увидели Крымскую автономную республику именно в той форме. Несколько раз менялась Конституция Крымской республики, менялось и само название. В итоге мы получили Автономную республику Крым именно по территориальному принципу. На мой взгляд, именно тогда украинский политический истеблишмент заложил мину замедленного действия, потому что в унитарном государстве не может республики по территориальному принципу. Как раз это дает предпосылки к так называемым ЛНР, ДНР, Бессарабской республике и так далее.
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Фу блин, как в зеленое дерьмо вступил.
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есть надежда, что скоро будут дома?
или опять рашка обманет?
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