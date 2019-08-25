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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:ветераны (553) марш (528)

 Ветераны на колясках и костылях и портреты погибших Героев, - трогательные моменты Марша защитников Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Марше защитников Украины, который состоялся 24 августа в центре Киева, наиболее трогательными моментами было участие ветеранов нв костылях и инвалидных колясках и группа родственников погибших воинов с их портретами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут пользователи соцсетей.

Ветераны на колясках и костылях и портреты погибших Героев, - трогательные моменты Марша защитников Украины 01

Фото, видео  - Фейсбук Виктор Залевский

Ветераны на колясках и костылях и портреты погибших Героев, - трогательные моменты Марша защитников Украины 02
Ветераны на колясках и костылях и портреты погибших Героев, - трогательные моменты Марша защитников Украины 03
Ветераны на колясках и костылях и портреты погибших Героев, - трогательные моменты Марша защитников Украины 04
Ветераны на колясках и костылях и портреты погибших Героев, - трогательные моменты Марша защитников Украины 05
Ветераны на колясках и костылях и портреты погибших Героев, - трогательные моменты Марша защитников Украины 06
Ветераны на колясках и костылях и портреты погибших Героев, - трогательные моменты Марша защитников Украины 07
Ветераны на колясках и костылях и портреты погибших Героев, - трогательные моменты Марша защитников Украины 08
Ветераны на колясках и костылях и портреты погибших Героев, - трогательные моменты Марша защитников Украины 09
Ветераны на колясках и костылях и портреты погибших Героев, - трогательные моменты Марша защитников Украины 10

Фото - Депо.юа

Источник: https://censor.net.ua/n3144616
 
 
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 15 ч.15 часов назад

Ветераны на колясках и костылях и портреты погибших Героев, - трогательные моменты Марша защитников Украины - Цензор.НЕТ 8146

Поправьте, если не прав: Супер-пупер шоумен вместо парада хотел показать «как надо», а вышло унылое говно с поющими трусами. То есть обосрался, в чем якобы профи.
Кто-то ещё не понял, что оно НИЧЕГО НЕ УМЕЕТ, кроме как читать по бумажке чужие тексты и постить фотки в ФБ? НИЧЕГО.
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Если бы подобные фотки выложили за день до парада с подписью типа "Тина Кароль и "Поганка"исполняют Гимн Украины перед парадом", то зебилы подняли бы такой хайп, что проклятые порохоботы уже совсем берега потеряли и выкладывают такую херню. А сейчас молча сглотнули и типа "Ничего так, современненько".

Ветераны на колясках и костылях и портреты погибших Героев, - трогательные моменты Марша защитников Украины - Цензор.НЕТ 391
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Прахоботы и дальше делят украинцев на два сорта, используя для этого патетику и патриотизм. Вот этого я вам не прощу, манкурты.
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розкажи шо до чого .не можу пойняти коментар
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Понравилось, как паганили дебильным "рэпом" Национальный Гимн, тварь продажная?
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Соевые шныри хуже януковичских рыгляков.
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И эти порохоботы-"Патриёты" первыми побегут сосать у Путлера, если не Дай Бог случится то, чего не должно быть
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а тебе чё,некогда?надо на бутылке сидеть,а то ка дырка заругается?
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Эти как ты говориш порохоботы первыми были в окопах ,волонтерили и погибали за Украину,а ты тварь в это время смотрел квартал и сватов,а сейчас вы устали от войны у экрана ТВ
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Кстати, эта сепарская шмара и в Крым спокойно ездит, и в Немытую. Деньги не пахнут.
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Хоть кто нибудь, понял о чём она прокукарекала ..?? Я лично нифига не разобрал , набор слов и звуков , какой то - хрущи нэ гудуть ,, плугари не йдуть и т.д Ветерани на візках і милицях і портрети загиблих героїв, - зворушливі моменти Маршу Захисників України - Цензор.НЕТ 2223 ..!! Бред какой то . Пытался найти текст в интернете ,, не нашёл .
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Больное ты тело. Именно Зеля делит людей. Баран ты тупой. Во время инаугурации он сказал Ляшко: "не делите людей...". Вчера же: " Мы разные". Зеля малорос, ему украинцев не понять никогда. А тебе тем более.
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Если бы подобные фотки выложили за день до парада с подписью типа "Тина Кароль и "Поганка"исполняют Гимн Украины перед парадом", то зебилы подняли бы такой хайп, что проклятые порохоботы уже совсем берега потеряли и выкладывают такую херню. А сейчас молча сглотнули и типа "Ничего так, современненько".

Ветераны на колясках и костылях и портреты погибших Героев, - трогательные моменты Марша защитников Украины - Цензор.НЕТ 391
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В этот праздничный и торжественный день мы хотим добавить немного зрелищностиИсточник: https://censor.net.ua/p3143079...и когда Он выскочит из торта, ваши люди, генерал, должны стать смирно и отдать Ему честь

Ветерани на візках і милицях і портрети загиблих героїв, - зворушливі моменти Маршу Захисників України - Цензор.НЕТ 5677
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А кто ты такой, чтобы прощать или не прощать?
Зебилок, купи себе рояль и не парься.
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Не дает покоя рояль? Для пеполюбов этот рояль уже фетишем стал.
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Просто врачи говорят что зебилов рояль успокаивает.
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Что еще говорит твой лечащий врач?
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А чим ще відзначився Зе для тих хто вважає "квартали" нижче своєї уваги?
Він же для тебе "ортист"? Ось і для нас - піаноблазень.
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Для мене він Президент Украіни. А 8% соєві тухляки можуть і далі гавкати в унісон з кацапнею.
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Припини бухати і пригадай нарешті ХТО твій президент - ху*ло чи Макрон?

А той кого ти бачив у кині - звався голобородько. Я не чув щоби голобородько стукав прутнем по клавіатурі.
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Ми таким як ти ще януковича не забули. Терпи і краще помовч. Бо в момент знову опинишся у числі опущених. Точніше, самоопущених.
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Какой нетрадиционный во всех смыслах режиссер, такое и шоу.
Реперша Алина Паш в 2015 году незаконным путем, через Москву посещала Крым, где тусовалась с кацапским Камеди клаб.
И сама же писала об этом у себя в фейсбуке и выкладывала фото.
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Даже это неважно.
Она поет так тоскливо, что хотелось заткнуть уши или подойти и выдрать у неё микрофон, она ужасна
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Не смотрела и не слушала это безобразие.
С самого начала предполагала, що осетино-горловский Бадоев, снимающий клипы для мышебратьев, не сможет сделать ничего достойного ко дню Независимости Украины.
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так, эти фото невозможно смотреть без слез
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така картина зіпсує президенту настрій, а тут ще й богдана рядом немає...те й безпорадний
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 15 ч.15 часов назад

Ветераны на колясках и костылях и портреты погибших Героев, - трогательные моменты Марша защитников Украины - Цензор.НЕТ 8146

Поправьте, если не прав: Супер-пупер шоумен вместо парада хотел показать «как надо», а вышло унылое говно с поющими трусами. То есть обосрался, в чем якобы профи.
Кто-то ещё не понял, что оно НИЧЕГО НЕ УМЕЕТ, кроме как читать по бумажке чужие тексты и постить фотки в ФБ? НИЧЕГО.
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Нет, он может записывать видео и пользоватьсмя инстаграммом. Он может красиво улыбаться и говорить про Украину, что она "*люха". Он по заказу может делать номера про политиков. Он может позвонить *уйлу и попросить не убивать наших воинов. Он может на*рать на ПАСЕ и забить на инересы Украины. В этом деле - он спец.
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Відео записують режисер, оператор, інженер і монтажер. А на кого дивиться об'єктив - це не має значення.
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согласённий з тобою...він, як закрутив оту тему про дитину одну, дитину другу, то й не зразу поймеш то про шо...а 73% і досі не в.їхали, бо питав...їм треба газ безкоштовний, пенсії треба вищі...а як взнали, що додалось 300 тисяч потенційних пенсіонерів на далекому середземноморрі, то дуже розчаровані стали... а ще ж безземелля гряде, а картопля вже по 10 грн/кг
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та да, его хваленные создатели шоу создали унылый пшик, от которого не отмыться еще долго
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мужественные люди... - наша гордость....
и
вот это....




Mikhail Golub

@golub

·33 мин

Шут в бронежилетеВетераны на колясках и костылях и портреты погибших Героев, - трогательные моменты Марша защитников Украины - Цензор.НЕТ 8195
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Я ще вчора на фото президентів помітила, костюм на Зе на 2 розміри більший)).
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Боже, какое же оно трусливое!!! Это не мужчина, у него только некоторые атрибуты мужика. Какой стыд и позор
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? Я на Майдані був якраз для того, щоб азіров звалив разом з овочем.
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Браво, ідіот, браво! Ти найкращий!
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Констатація факту, витіран Куліковськой бітви.
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Тебе NNN прийняв у свою бригаду Витіранів ЦН?- Фу. Там же самі риги та донеччани.
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Яким же сміливим повинен бути головнокомандувач, щоб боятися параду власних військових?
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я не фанат Зеленского,но ты забыл что в Украине идет война и это требование службы безопасности
а в целом мне парад понравился и официальный и неофициальный (особенно)
ИМХО: так даже лучше получилось
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Не надо делать скоропалительных выводов. Отсутствие парада вынужденная мера. Реверанс в сторону европейских "Партнеров"
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А может реверанс в сторону северо-восточного соседа?
В предыдущие годы военные стран НАТО шли вместе с нашими на парадах.
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А зебілам тільки що б Тіна на криші пЄла, та боска реп на Хрещатику збацала, млять....
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Порохососы какие же вы мрпзи.фу.одно радует сядет стець и ваши дела будут оценены.от пяти до десяти.лет.за работу вашу подлую.
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Зебил, у нас Украина и свобода слова а не эрефия, скорее ты сядешь)
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Ветерани на візках і милицях і портрети загиблих героїв, - зворушливі моменти Маршу Захисників України - Цензор.НЕТ 4473

на предпоследнем фото (вот этом) женщина, с которой связана целая история (показательная) различия между офоциозом-шествием и душевным порывом-Маршем
эта Мать (я не нашел быстро ее фамилию) с портретом погибшего сына и флагом (Айдар и надписями на нем от побратимов сына) рыпнулась на утреннее шоу на 9.00... ее оттеснили и попросили убрать флаг, отдав его кому-нибудь... она сказала - это все что у меня есть от сына и я флаг этот никому не отдам... потом, когда люди начали роптать...ей было снисходительно разрешено пройти за оцепление... но теперь уже она категорически не захотела и ушла... к своим...
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Порохососы какие же вы мрази.фу.одно радует сядет стець и ваши дела будут оценены.от пяти до десяти.лет.за работу вашу подлую.
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чучело ольгинское, ты не примеряй российские концлагерные законы на Украину. Это в Параше за высказанную правду о ***** дают 10 лет, а в Украине каждый имеет право обсуждать любую власть. И если Богдан - конченая бенемразь, а Зеля - ватное чмо, то можно об этом свободно говорить и писать Ветерани на візках і милицях і портрети загиблих героїв, - зворушливі моменти Маршу Захисників України - Цензор.НЕТ 9808
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Хмурое заседание вчерашнего дня. Режиссеры вовиных "танцев на крыше", тихо сидящие вжав головы в плечи. Богдана нет (на свадьбе у друга). Все смотрят на многотысячную колонну через трансляцию видеокамер на Крещатике... Момент истины...(с)
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вперше за багато років, у мене не виникло бажання піти на офіційний "парад". І як же я шкодую, що не пішов на Парад Ветиранів! ((( Вічна СЛАВА Героям України!!!!
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5 канал 🇺🇦 🇪🇺‏Подлинная учетная запись @5channel 17 ч.17 часов назад
Ветерани на візках і милицях і портрети загиблих героїв, - зворушливі моменти Маршу Захисників України - Цензор.НЕТ 1312

.@poroshenko дав пораду Зеленському: "Росія є країною-агресором і треба нарешті навчитися це вимовляти" ....

Ветерани на візках і милицях і портрети загиблих героїв, - зворушливі моменти Маршу Захисників України - Цензор.НЕТ 4924
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Все логично.
Две Украины:
- Одна на диване перед телеком в дырявых трениках зырит сватов и 95-й квартал.
- Вторая бьется насмерть с Роисей (спонсором Сватов и 95-квартала).

- Одна устраивает за бюджетные деньги из Дня независимости бл#дство во главе с шутом ЗЕ.
- Вторая самоорганизовывается на парад защитников Украины.

И в этом нет ничего страшного. Потому, что от первой части все равно никакой пользы Украине нет (осталось сделать так, чтобы и вреда тоже не было).
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Есть много разных рецептов - от "хлеба и зрелищ" с принудительной занятостью до физического выпиливания.
Пока наше жлобье не будет переформатировано в некое подобие сытых бюргеров, его можно только в стойле держать, а не оставлять на свободный выпас. Самое смешное, что люмпенат только это понимает и уважает. Роися тому доказательство.
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Прошли маршем по Крещатику и слава Богу,при Порошенко их зимой на колени в снег ставили.Ветерани на візках і милицях і портрети загиблих героїв, - зворушливі моменти Маршу Захисників України - Цензор.НЕТ 7311
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Сколько горя в глазах людей держащих портреты погибших родственниов и калек-ветеранов. Никакой радости людской на лицах . А ведь это праздник Независимости. Считаю, что веселья не получилось, а жаль.
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ЦЕНЗОР СТАЛ ПРОСТО РОДНЫМ ДОМОМ ПОРОХОБОТОВ......гадят на президента Украины, оскорбляя и унижая его.
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так воно же засцяло парад проводити бо там військові зі зброєю.
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ЦЕНЗОР СТАЛ ПРОСТО РОДНЫМ ДОМОМ ПОРОХОБОТОВ......гадят на президента Украины, оскорбляя и унижая его.
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