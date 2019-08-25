Ветераны на колясках и костылях и портреты погибших Героев, - трогательные моменты Марша защитников Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На Марше защитников Украины, который состоялся 24 августа в центре Киева, наиболее трогательными моментами было участие ветеранов нв костылях и инвалидных колясках и группа родственников погибших воинов с их портретами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут пользователи соцсетей.
Поправьте, если не прав: Супер-пупер шоумен вместо парада хотел показать «как надо», а вышло унылое говно с поющими трусами. То есть обосрался, в чем якобы профи. Кто-то ещё не понял, что оно НИЧЕГО НЕ УМЕЕТ, кроме как читать по бумажке чужие тексты и постить фотки в ФБ? НИЧЕГО.
Если бы подобные фотки выложили за день до парада с подписью типа "Тина Кароль и "Поганка"исполняют Гимн Украины перед парадом", то зебилы подняли бы такой хайп, что проклятые порохоботы уже совсем берега потеряли и выкладывают такую херню. А сейчас молча сглотнули и типа "Ничего так, современненько".
Зебилок, купи себе рояль и не парься.
Він же для тебе "ортист"? Ось і для нас - піаноблазень.
А той кого ти бачив у кині - звався голобородько. Я не чув щоби голобородько стукав прутнем по клавіатурі.
Реперша Алина Паш в 2015 году незаконным путем, через Москву посещала Крым, где тусовалась с кацапским Камеди клаб.
И сама же писала об этом у себя в фейсбуке и выкладывала фото.
Она поет так тоскливо, что хотелось заткнуть уши или подойти и выдрать у неё микрофон, она ужасна
С самого начала предполагала, що осетино-горловский Бадоев, снимающий клипы для мышебратьев, не сможет сделать ничего достойного ко дню Независимости Украины.
Спасибо вам
Поправьте, если не прав: Супер-пупер шоумен вместо парада хотел показать «как надо», а вышло унылое говно с поющими трусами. То есть обосрался, в чем якобы профи.
Кто-то ещё не понял, что оно НИЧЕГО НЕ УМЕЕТ, кроме как читать по бумажке чужие тексты и постить фотки в ФБ? НИЧЕГО.
и
вот это....
Mikhail Golub
@golub
·33 мин
Шут в бронежилете
а в целом мне парад понравился и официальный и неофициальный (особенно)
ИМХО: так даже лучше получилось
В предыдущие годы военные стран НАТО шли вместе с нашими на парадах.
на предпоследнем фото (вот этом) женщина, с которой связана целая история (показательная) различия между офоциозом-шествием и душевным порывом-Маршем
эта Мать (я не нашел быстро ее фамилию) с портретом погибшего сына и флагом (Айдар и надписями на нем от побратимов сына) рыпнулась на утреннее шоу на 9.00... ее оттеснили и попросили убрать флаг, отдав его кому-нибудь... она сказала - это все что у меня есть от сына и я флаг этот никому не отдам... потом, когда люди начали роптать...ей было снисходительно разрешено пройти за оцепление... но теперь уже она категорически не захотела и ушла... к своим...
.@poroshenko дав пораду Зеленському: "Росія є країною-агресором і треба нарешті навчитися це вимовляти" ....
Две Украины:
- Одна на диване перед телеком в дырявых трениках зырит сватов и 95-й квартал.
- Вторая бьется насмерть с Роисей (спонсором Сватов и 95-квартала).
- Одна устраивает за бюджетные деньги из Дня независимости бл#дство во главе с шутом ЗЕ.
- Вторая самоорганизовывается на парад защитников Украины.
И в этом нет ничего страшного. Потому, что от первой части все равно никакой пользы Украине нет (осталось сделать так, чтобы и вреда тоже не было).
Пока наше жлобье не будет переформатировано в некое подобие сытых бюргеров, его можно только в стойле держать, а не оставлять на свободный выпас. Самое смешное, что люмпенат только это понимает и уважает. Роися тому доказательство.