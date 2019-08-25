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Все про:Днепропетровщина (1403) пожар (3665) церковь (1047) ГСЧС (2232)

 Церковь Московского патриархата сгорела дотла на Днепропетровщине, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Кривом Роге на Днепропетровщине сгорела дотла Храм святых Благоверных князей Бориса и Глеба Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Днепропетровской области.

Сообщение о пожаре поступило в 4:22.

"По указанному адресу немедленно направлены пожарные 17 и 61 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Прибыв на место специалисты Службы спасения "101" установили, что пожар возник в Храм святых благоверных князей Бориса и Глеба, Украинской Православной Церкви", - говорится в сообщении.

Огнем уничтожено имущество и конструкции храма на общей площади 100 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.

В 5:06 огонь локализован и в 07:15 ликвидирован.

К ликвидации пожара привлечено 11 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Молния ударила в купол церкви УПЦ МП в Богуславе: огонь охватил 144 м² храма, - ГСЧС

Церковь Московского патриархата сгорела дотла на Днепропетровщине, - ГСЧС 01
Церковь Московского патриархата сгорела дотла на Днепропетровщине, - ГСЧС 02
Церковь Московского патриархата сгорела дотла на Днепропетровщине, - ГСЧС 03

Источник: https://censor.net.ua/p3144613
 
   
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Нічого страшного. Продавці чудес та свічок бистро відбудують. Благо їх бізнес прибутковий.
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дуже символично - на День Незалежності згоріла бісовська контора.
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В Кривом Рогу церквей московского сатаната, как ЗЕлёных мух возле клоЗЕта Церква Московського патріархату згоріла дотла на Дніпропетровщині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3391
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бог дав-бог забрав...Піп грішником був значить.І сєпаром.
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В Сибири попы тайгу тушат, а свой офис не уберегли
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В Липецке Рошен работал отлично,деньги же не пахнут,для панамских патриотов?
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Зебіл, зайди навіть на кацапсячий сайт про ліпЄцкую ХВабрику, про яку ти тут патякаєш вже 5 років і ти зрозумієш, що вона ці 5 років не працює, та була декілька разів під арештом. А гроші дійсно сосе тому що треба платити за охорону, єл.енергію (на освітлення вночі, розшифровую, ато ти зараз почнеш патякати нашо та енергія) це я зебілам розказую. Її навіть продати ніяк. А вам примітивним дали шпаргалку ви і шпарите по ній, а такі ж примітивні як ти це хавають...
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Не обращая внимания. Это бот из за паребрика. Почти в каждой теме гадит.
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Нічого страшного. Продавці чудес та свічок бистро відбудують. Благо їх бізнес прибутковий.
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Окупанти відбудудують? В Кривому Розі, Батьківщині президента України. Ви певні? Ну і ну!
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в руцкого попа, під час сатанослужіння, на День Незалежності, вибухнув пердак Церковь Московского патриархата сгорела дотла на Днепропетровщине, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1283
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Церковь это религиозное сооружение. У масковского сатаната их не бывает.
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Сатанинский путриархат еще настороит...
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Шаманська буда згоріла....ой пячаль, як же чєлобітіє в сатанінсьом патріархаті будуть божа вата відбивать.....ой нащастья то какоє
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украинская церковь московского патриархата? чё за бред?
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УПЦ МП, которая потихоньку ликвидируется, хай себе горит, не обращай внимание на всякую ерунду
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То ж новий кацапськй троль. краще його заспамити.
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Тролику, тусуйся на інших ресурсах. Тут тобі не дамо жити. Спам.
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Не выдержал Бог смотреть на такое святотацтво и оргии что проводились московскими чекистами в церкви
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Вроде уже запретили название московский патриархат? И при чем к москве украинская церковь? Да что за маразм творится в етой стране?
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МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ И БОГ НЕ ИМЕЮТ НИЧЕГО ОБЩЕГО,ЗНАЧИТ ТАК БОГ РЕШИЛ
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Судячи по місцю розташування - на перехресті, край дороги, та відсутності дзвіниці - дзвони висять коло церкви, під навісиком - якийсь "новодєл", витворений при Януковичі... Не жаль...
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а посмотрите на правый край нижнего фото - такое впечатление будто черт с огненными глазами и черным длинным пятаком ))) (от у меня воображение))))))
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знак звище...сатанинська церква сгоріла в пекельному вогні ...
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подарок к Дню независимости? спасибо, конечно... Церковь Московского патриархата сгорела дотла на Днепропетровщине, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 64
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Українська земля (заземлення) не відводить блискавки, які б'ють у місця скупчення кацапів.
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сматріте на федеральних каналах слівних бачков---хунта уничтожает праваславную веру
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наверное недавней постройки.. жальче когда горят 200-300 летние произведения искусства
(а колокола качественные...)
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Читай моё, выше... За что меня "зраднюки" с "батраками лахтинскими" (а сейчас и "блазенята"), ненавидят - так это за дотошность и аргументированность...
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Салют на День Незалежності України!!!
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На все воля божа.
бог дав, бог взяв.
без бога не до порога.
путі господні неісповедимі.
...і другі причини з святого письма
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сами подпалили чтобы после обвинить миролюбивых украинцев в якобы поджоге, путинская дешевая провокация, к бабке не ходить.
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Мне вот интересно-пожарники перед выездом не забыли кофейку попить?
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Так тош самострой мардовопархатых сатанистав. Церква Московського патріархату згоріла дотла на Дніпропетровщині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3840 Церква Московського патріархату згоріла дотла на Дніпропетровщині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3840 Церква Московського патріархату згоріла дотла на Дніпропетровщині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3840
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Хорошо горит - примета, значит жарким будет лето
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а вы не в курсах, что лет вот и прошло?? ....
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Классику можно бы и знать.... Или ограничились "Колобком"? Вот лет мот...Японец, не?
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я їх..с***к непериваюю..надінуть одіяння і розказують як людям жити..ряжениє
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"а рядом ждали прихожане пока остынут кирпичи" (С)
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На Днепровщине, а не "Днепропетровщине".
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пока еще - Днепропетровщине...(не внесли поправку в Конституцию)
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Хай горять московські попи,а церкву жаль,це майно громади.
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Вы фото рассмотрели?
Это все эти бесчисленные церковки, которые попы расставляют по всем паркам, скверам и зелёным зонам!
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українську землю окупують в нібито законний спосіб !
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Очередной киоск по продаже свечек сгорел.
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Православные аплодируют пожарам в церквях. Nuff said.
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Клуба в селе нетспортзала тоже
Остались одни наливайки
Где людям собраться
Какая разница какого прихода церковь
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Запах пожарищь московских рассадников попов = это очень сладкий запах.
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"Дотла", це чудово. Хоч одна гарна новина за останній час....
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"Но есть и божий суд, наперсники разврата! Есть грозный суд: он ждет; Он не доступен звону злата, И мысли и дела он знает наперед." М. Ю. Лермонтов. Вечно живой поэт, для разумения преступных деяний ватников.
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"Но есть и божий суд, наперсники разврата! Есть грозный суд: он ждет; Он не доступен звону злата, И мысли и дела он знает наперед." М. Ю. Лермонтов. Вечно живой поэт, для разумения преступных деяний ватников.
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