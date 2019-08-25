 Церковь Московского патриархата сгорела дотла на Днепропетровщине, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Днепропетровской области.
Сообщение о пожаре поступило в 4:22.
"По указанному адресу немедленно направлены пожарные 17 и 61 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Прибыв на место специалисты Службы спасения "101" установили, что пожар возник в Храм святых благоверных князей Бориса и Глеба, Украинской Православной Церкви", - говорится в сообщении.
Огнем уничтожено имущество и конструкции храма на общей площади 100 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.
В 5:06 огонь локализован и в 07:15 ликвидирован.
К ликвидации пожара привлечено 11 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
Відбудують.
(а колокола качественные...)
бог дав, бог взяв.
без бога не до порога.
путі господні неісповедимі.
...і другі причини з святого письма
Это все эти бесчисленные церковки, которые попы расставляют по всем паркам, скверам и зелёным зонам!
Остались одни наливайки
Где людям собраться
Какая разница какого прихода церковь