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Все про:задержание (5478) наркотики (1572) Военная прокуратура (771)

 Военная прокуратура задержала двух наркодилеров, сбывавших амфетамин в учебном центре "Десна". ФОТОрепортаж

Военная прокуратура Киевского гарнизона ликвидировала нарколабораторию и задержала поставщиков амфетамина военным.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины, наркодилеров поймали во время передачи 2 килограммов амфетамина для реализации в том числе военнослужащим.

Военная прокуратура Киевского гарнизона совместно с ГУ Нацполиции в Киевской области и главным отделом по борьбе с коррупцией и оргпреступностью ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области задокументировали факт сбыта партии наркотиков в особо крупных размерах на территории столицы. Двух злоумышленников задержали на горячем.

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"Рыночная" стоимость указанного количества амфетамина составляет около 800 тысяч гривен. В ходе следственных действий также ликвидирована путем изъятия "нарколаборатория", где изготавливались психотропы.

Двум наркоторговцам уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Оба судом взяты под стражу на 2 месяца с альтернативой внесения 1152600 гривен залога.

Выявлены поставщики зелья в рамках уголовного производства о неоднократном сбыте военнослужащими 169 Учебного центра "Десна" амфетамина в особо крупных размерах на территории города Киева в течение июля-сентября 2018 года. В конце декабря прошлого года обвинительные акты относительно военных, которые распространяли психотропы, были направлены в суд для рассмотрения по существу.

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Уголовное дело в отношении организаторов этого преступления выделено в отдельное производство, в рамках которого и состоялось задержание наркоторговцев.

Военная прокуратура задержала двух наркодилеров, сбывавших амфетамин в учебном центре Десна 01
Военная прокуратура задержала двух наркодилеров, сбывавших амфетамин в учебном центре Десна 02
Военная прокуратура задержала двух наркодилеров, сбывавших амфетамин в учебном центре Десна 03
Военная прокуратура задержала двух наркодилеров, сбывавших амфетамин в учебном центре Десна 04

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Военная прокуратура задержала двух наркодилеров, сбывавших амфетамин в учебном центре Десна 05
Военная прокуратура задержала двух наркодилеров, сбывавших амфетамин в учебном центре Десна 06

Источник: https://censor.net.ua/p3144591
 
 
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Коли вже піймають того наркоділера, дякуючи якому ви тут мерзоту пишете?
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я вибачаюсь, вказуйте таки повне ім'я наркоділера - валадимир ігарьвалерьич узеленского
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Зеленскій нагадує актрису з німецького порнофільму, готовий прийняти в будь-якій кількості з будь-якого боку
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Що? Мокша, Elon Mask не розумію російської мови.
Після того як наші любі американські брати спочатку перемогли німців, принизили, та анально зґвалтували росіян в Холодній Війні - російська мова нікому в світі не потрібна. Мова програвших.
Так ЗЕРО?
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А почему это сын патриота Пороха не знает украинского ? https://www.youtube.com/watch?v=YjrICOLVq1M Военная прокуратура задержала двух наркодилеров, сбывавших амфетамин в учебном центре "Десна" - Цензор.НЕТ 6623
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Що? Мокша Elon Mask не розумію російської мови. Дивись - в 1989 населення СРСР було 280 млн, ВВП 10% світового. В 2019 населення РФ 140 млн, ВВП 1.5% світового.
Ви втратили 5 млн км2 території - це приблизно половина території США чи Китаю.
Класно вас американці зробили, а?
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Пебил , с чего ты вообще взял что я кацап? Или у вас все кто не с секты 8% - кацапы ? Военная прокуратура задержала двух наркодилеров, сбывавших амфетамин в учебном центре "Десна" - Цензор.НЕТ 6386 По видео есть что сказать как так получилось что сын патриота Пороха по украински не разговаривает ? Военная прокуратура задержала двух наркодилеров, сбывавших амфетамин в учебном центре "Десна" - Цензор.НЕТ 6046
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Мокша Elon Mask в мене сигарету не стрельнеш, бичок без фільтра будеш, га піг-дог?..
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Какой мокша , ПЕбил ? Вы всех кто не с секты 8% мокшами считаете или как? Лучше скажи как так сын вашего 8% вождя так омакшанился что даже не знаете украинского ?
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а без амфетамина методики нато не усваиваюца Военная прокуратура задержала двух наркодилеров, сбывавших амфетамин в учебном центре "Десна" - Цензор.НЕТ 7637
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Так это подарки от Зеленского, новое меню для вояк.
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«Выявлены поставщики зелья в рамках у Источник: https://censor.net.ua/p3144591»
Да писали б вже прямо: «Выявлены поставщики бєсовского зелья...»

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Военная прокуратура задержала двух наркодилеров

...сыдю тут, в Германии -- жду, как дурак зелёный, сообщений: Военная прокуратура задержала двух кондитеров...! *)
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