Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины, наркодилеров поймали во время передачи 2 килограммов амфетамина для реализации в том числе военнослужащим.
Военная прокуратура Киевского гарнизона совместно с ГУ Нацполиции в Киевской области и главным отделом по борьбе с коррупцией и оргпреступностью ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области задокументировали факт сбыта партии наркотиков в особо крупных размерах на территории столицы. Двух злоумышленников задержали на горячем.
"Рыночная" стоимость указанного количества амфетамина составляет около 800 тысяч гривен. В ходе следственных действий также ликвидирована путем изъятия "нарколаборатория", где изготавливались психотропы.
Двум наркоторговцам уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Оба судом взяты под стражу на 2 месяца с альтернативой внесения 1152600 гривен залога.
Выявлены поставщики зелья в рамках уголовного производства о неоднократном сбыте военнослужащими 169 Учебного центра "Десна" амфетамина в особо крупных размерах на территории города Киева в течение июля-сентября 2018 года. В конце декабря прошлого года обвинительные акты относительно военных, которые распространяли психотропы, были направлены в суд для рассмотрения по существу.
Уголовное дело в отношении организаторов этого преступления выделено в отдельное производство, в рамках которого и состоялось задержание наркоторговцев.
Після того як наші любі американські брати спочатку перемогли німців, принизили, та анально зґвалтували росіян в Холодній Війні - російська мова нікому в світі не потрібна. Мова програвших.
Так ЗЕРО?
Ви втратили 5 млн км2 території - це приблизно половина території США чи Китаю.
Класно вас американці зробили, а?
Да писали б вже прямо: «Выявлены поставщики бєсовского зелья...»
...сыдю тут, в Германии -- жду, как дурак зелёный, сообщений: Военная прокуратура задержала двух кондитеров...! *)